周日話題：在隔離中 輕談生活實踐

停止了一切社交活動，我也和大家一樣，閒時便瘋狂刷着臉書和instagram，看看別人都在做什麼。少了出外吃飯，人人都化身成「廚神」。看見社交媒體上令人垂涎的美食特寫，似乎大家都可以出版作品集了。有許多熱愛音樂和藝術的朋友，不論在本地或海外的，都開始頻密創作，自娛也好慰藉別人也好，新鮮作品源源不絕。更不用說一眾YouTuber，簡直進入了最多產的時期。

早前紅極一時的超年輕YouTuber（自稱「雞丁」的小孩和眾多其他），在無止境的停課生活中發掘出許多靈感，也趁機提升影片製作的造詣。至於沉醉思考的朋友，除了找到更多社會題材，也開始在網上公開研討，包括詩歌、文化、旅行、哲學等等。一向被地點局限所以乏人問津的對談，成為公眾「一按即達」的平台。還有需要大量活動卻被禁足家裏的「小小孩」，父母們除了要應付工作，還要絞盡腦汁，為他們構思益智身心的活動。在朋友的例子中，我看過室內「露營」、「胖虎式」K歌演唱會、家居障礙賽、廁紙層層疊和家務助理訓練。除此之外，每個家庭都起碼委派了一位「抗疫研究員」，留意家中口罩、酒精、廁紙和食物的來源和存貨。

生活常規中忽略了的

觀及以上，相信不止我一人有如此觀察：我們在隔離中賺取了享受生活和陪伴家人的時間。表面似乎就是那麼簡單，但我也不禁去問：這突如其來的現象，是否揭示了我們在稱為「生活」的常規中忽略了什麼？這種「新生活模式」有什麼特別的意義嗎？這段日子為我們帶來的除了時間，還有什麼？若暫時撇開對前線醫護和病者的情感（醫護人員絕對是現時全球社會上冒着最大生命危險和精神壓力的人），有人開始為這種「新生活模式」感恩，因為平時沒法享受的居家生活竟然在此時得以實踐。

說到「實踐」，我想說說一個源自古希臘的哲學概念－「praxis」（πρᾶξις），中文也是譯作「實踐」。從我淺薄的認識來說，這不是特別高深的概念，因為實質上我們每一個人都在活出這種過程，只是我們沒有給過它一點注意而已。語言的意義從來都在演變，因此容許我以可能有失它本義的說法來借用praxis這概念。「praxis/實踐」可以簡單地解為「自由人」進行活動以達至更完善的一個過程，也有理由相信英文字「practice」是由「praxis」演化而來。以「practice」於今天可解為練習（技能）、實踐（思想）和作業（職業）來說，哲學巨人亞里士多德（Aristotle）眼中的「praxis」也包括理論思考（thinking/insight）、製造（making）、和使用/做（using/doing）等方面。

科技操控下做自由人

如此一說，似乎我們也真的每天在進行各樣的實踐。然而，值得留意的是「praxis」中那帶有反省、批判和取捨的意識。因為有自由意志的人，天生都會渴望在生活中找到一些方法，使作業更完善、真理更清晰、動作更純熟。那樣，我們就能從「實踐」帶來的改變中，最後得到滿足和快樂。因此，在一些理論家眼中，自由人日常的「實踐」其實也帶有「革命/革新」的意味，那些理論家包括馬克思（Karl Marx）和高舉批判理論（critical theory）的法蘭克福學派（Frankfurt School）。自由和革命（或革新），在所有歷史極權之下都幾乎以槍林彈雨的方式發生了（因為權力帶來的貪婪和固執實在強大）；但對我們來說，簡單如研究如何烤一個好吃又好看的心太軟，也表露了我們流在血裏的革新本能。自由、快樂、想像、創造、意義、美……可能就是「實踐」值得被觸及的原因。

看來，「praxis/實踐」不困難也不沉重，因為它就是我們的習性，除非我們思考和革新的權利被壓抑，又或者生活環境已沒餘下多少想像空間。相反，它提醒了我們在日復一日的營營役役中，留意一下自己稱為「生活」的事。可是，你或許會心生不忿，因為大部分的我們都不是天生幸運兒，可以隨心做想做的事，找到自己熱愛的工作。我們把時間賣給公司，換取交了房租後也所餘無幾的金錢。現實總有可悲的成分。在堪稱為科技生態（technological ecology）的城市環境下，我們在某程度上也被科技操控了：早上如何讓自己起牀、在規劃好的路線走動、嚥下有可能來自任何地方的食材、吸入不友善但無法避開的污染物。如此一來，那個能「實踐」生活的「自由人」還在嗎？

盡情想像 重新掌握生活

就在此時，一個新型肺炎，在短短幾個月間，對人類開了天大的玩笑。它把我們與部分既有的生活模式打斷。

我們開始留意食物和衣物（包括口罩）的來源；終於親手糅合麵糰和見證它發酵；在舊照片中回味旅行的記憶（而非急不及待追逐下一次旅程）；也在家中踱步、重新審視盆栽的擺位；甚至創作家居空間的新使用方法。海德格有名的理論——「棲居」（dwell）與「築造」（build）的關係，終於在我們帶有意識的日常活動中存在，也令我們有意無意地，片刻注意到自身的「存在」（being）上。不知你有否留意到，這種帶有意識和意圖的生活擁有更豐富的情感，體驗也變得深刻，也是隨意的、帶來選擇自由的。我們也讓許多事物有了難得一時的喘息：空氣、森林、地鐵車廂、旅遊勝地，就連印度也因為空氣污染驟降而重見喜馬拉雅山。生活和空間與我們髮膚的互動一直以來有如被遺忘的雜音，我們曾不加思索地任由它刺激我們的感觀。而現在，我們竟然把身體當作脆弱的瓦器，珍惜地呵護着，仔細找出還未清洗乾淨的毛孔。（當然，我們不應鼓勵極端的消毒習慣。神經質的抗疫習慣可能只因為對自己的生活缺乏掌握。）

現在，我們算是對「實踐」生活有了一層新的認知，不知這會如何改變你的生活眼光。是會更努力擺脫現代生活「非自由」的操弄嗎？還是會希望自己的生活更有「深度」、「審美」和「批判」意義？我自己也不太清楚，就像我對很多事都似懂非懂一樣。但既然「實踐」的對象就是日常，可能我們只要繼續生活就好了。在有空的時候惦記一下自己和喜愛的事物，問問自己：今天有沒有浮現過有趣的想像，有沒有新的點子，有沒有什麼興趣或技能久未探望。不知你是樂觀還是悲觀主義的支持者，無論如何，我們不確定未來的城市會不會壓抑想像力，科技操控和自由選擇的協商將進入怎樣的平衡，這絕對需要設計者和教育家努力思索。空間不應是一個個硬化的模板，我們習慣看住所為「幾房單位」，好些樓則也令牀鋪的擺法受限，這實在是十分無可奈何。生活也不會每一天都那麼浪漫，長期的隔離已經令人將要「發霉」。然而，和閱讀這種行為一樣，空間需要使用者的參與，才能使「想像」產生，再化為「生活」。讓我們用這段受限的時光盡情想像吧，把棲身的房間在白日夢中整理一遍。「實踐－praxis」的靈感總會以不同的模樣在瞬間出現，抓着了便擁有了。

文//小隹

編輯//林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao