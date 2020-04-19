二月初出發到台灣，展開去年十月已計劃的寶島遊。我先生一月初已回台灣參與總統選舉投票，我倆在桃園機場會合，先出發宜蘭，再自駕往蘇澳、花蓮、三仙台、台東、台中高雄等地。抵台三天後，台灣政府便宣布停止向港澳發出旅遊簽證。

我三月初回港後，港府月中便宣布外遊人士回港後要實行強制自我隔離政策。

今天的香港，和十七年前差不多，每個人戴着口罩，但這次有人臉上更配上眼罩或膠片。

膠片令我想起在廚藝學院學廚時，有一個同學因怕被熱油彈傷，在出餐（學院訓練餐廳運作時）過程中，把一小塊膠片固定在廚帽內保護自己的臉。

在超市購物，看到主婦們戴即棄手套；在巴士站，看到中年漢戴雙重外科口罩；過馬路，看到被膠墊包裹的嬰兒車。好像身邊的一切在告訴我，這病毒不好對付。

這不禁讓人感嘆香港的防疫措施政策是否依然停留在十七年前呢？依然使人不安人心惶惶？的確，我內心充滿恐懼，每隔九天才到街市買食材，放眼廚房打開冰箱，肉類六款，麵包三種，麵食十一類，醬汁十六樽，菜和醃製食品共十六款。再加上十多包烘焙材料，應有盡有。自家製芝士肉鬆餐包、野菜炒麵、單骨泡菜雞翼、大地魚湯烏冬、芝士豚肉咖喱配蒜蓉包等等。烹調確實讓我在灰黑的香港找到一點光。

台灣果斷封關 嚴格執行隔離

香港同台灣經歷過SARS風暴，十七年後，雙方政府在這次防疫評價可謂天堂與地獄，當年犧牲了許多人，誰浴火重生了？其實，這次疫情台灣與香港的首例發現日期差距不大，至今染疫人數卻相差近兩倍，從第一時間封關就已高下立見。台灣發現首例當日也是武漢封城的首日，立刻對大陸發出三級旅遊警告，限制大陸人入境。更在隔周限制台人前往大陸地區，港澳地區人士也隨後限制入境。香港則在醫護的抗爭下，港府才半推半就對大陸封鎖部分關口。

在台灣一打開電視，幾乎全天候播放新聞：今日確診人數、追蹤源頭、醫護工作狀况，世界各地疫情資訊。很多媒體都提及台灣當年SARS的慘况。當年和平醫院即時啟動與世隔絕式的封院舉動，醫護前線的犧牲，突如其來的洪水，令台灣人得到沉重的教訓。

台灣這十七年間，設置在全台各大醫院的負壓病房加上專責病房的牀位共約三千張，以目前疫情使用量只用了約8%。台灣隔離所相對完善，每房皆有獨立洗澡及洗衣設備，同鄰房隔離者是零接觸。當然也有居家隔離。相對於香港的隔離營，共用廁所浴室，染病風險頗高。

兩地同樣有定位監控、罰則、電話健康狀况訪問，不同的是台灣隔離人士需要每日自行向里長（管理一條街的民選公務員）匯報健康狀况及定位兩次。每日不定時由衛生主管機關人員、警員或里鄰醫療志工上門查診一至兩次，里鄰也與警察機關連線及時搜出違反隔離規定的人。里長會盡量完善隔離人士生活所需，例如幫忙購買一天三餐，甚至可以提出各樣飲品零食需要，因為是自行付費，相信是政府人員想隔離人士就算被困着也能有一點點的慰藉。二月遊台時，無論到各大商場或政府機構，已需要量體溫和消毒雙手才可進入。

沒有限聚令 口罩政策完善

台灣並無太多限制民生的法令，多為呼籲如保持社交距離減少外出，至今台灣沒有封城，政府機構照常營運，人民依然上班，學生正常上學，知名餐館仍舊高朋滿座，商圈雖然人少了，但不至於冷清。在新北市住了兩星期，平時要排隊的炒飯店，疫情下晚市是有座位的。收費打書釘小店的沙發坐滿年輕人和長者。飲料店也要排一兩個客，才落單。街市如常人頭湧湧。

台港的口罩政策也是兩碼子事，台灣在口罩缺貨時，旋即禁止私賣口罩，更明令禁止炒高口罩價錢，商戶也配合政府的口罩徵用計劃，並且注入民間人才以及軍備支援，在短短四個月，口罩數量已經能滿足國人需求，並且援助他國。未有台灣戶籍的我，在任何小鎮地區都不能購買醫療口罩。至今香港口罩價格較台灣每個五元新台幣（1.3港元）乃高得嚇人。

無論搭捷運或公車，已有八成台灣民眾戴上口罩。我先生每次出門購口罩前，也先看看手機的口罩資訊地圖，秒看附近藥房的存貨。到現在四月，台灣人已由一周三個口罩，進化到兩周九個了，只需多付七元新台幣（1.8港元），便送到最近的便利店，上班族亦能輕易買到口罩。

台灣今次防疫，政府做法值得嘉許，國內支持度升近七成，國際聲譽大升，十七年前被世界拋棄，十七年後要讓世界看見台灣，超前部署使得現在能夠將醫療用品捐上國際。

正因為被排除在世界組織外，所以台灣不受世界組織牽制，能夠果斷決議，不論政治決策、民生生產及經濟都是自我主導，比任何國家都走前一大步。加上醫護這十七年來，不斷演練緊急狀况，以及民間機構與台灣多數民眾的高度配合，此外，執政者對政治決策法令施行責無旁貸，這才是讓民眾高度配合的原因。在香港，因為法令有瑕疵而推究其他機構單位或怪罪於人民；因法令有瑕疵而不修正及檢討，如此下去，我們的未來發展會像死掉的酵母，無論放多久，也不會有任何起色。

現在因為台灣被世界組織排除，卻成為全球首屈一指的抗疫先驅，蔡英文總統更榮登《時代》雜誌百大影響力人物。全球疫情嚴峻的時刻，大陸仍對台灣在國際上好像水溝油一樣。疫情從來沒有與政治脫離，打仗的四個月，我們看到因不同的政治家、首長、政策造成不同的結果。作為香港人的我，此刻選擇投靠神明眷顧，自求多福。

文、圖//廚豫

編輯//蔡曉彤

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