插畫師鹿鳴繪畫隔離中的心境，雖有劃地為界，但精神卻可以好寬廣，鹿鳴還附寄了一句話：隔離其實係可以用另外一個角度去睇，難得嘅空白我們可以利用這段時間去反思生活，及重建與世界溝通的機會。本行是建築設計的小隹則留意到因為空白而來的難得，便是半推半就而成的各樣生活實踐，而隨實踐而來的改變，讓人期待。哲學家許煜近日針對今次人類百年一遇的危機發表了哲學文章〈百年危機〉，當人人都說世界要變了，但變要從何而來卻無頭緒之時，他指出了一個帶來轉機的方向。

嫁給了台灣人的廚豫私下在隔離中一邊搓着麵糰，一邊比對着台港兩地社會的抗疫面貌。只是台灣人亦深明本土做得多成功也無法撇下世界，正如許煜說，可帶來全球免疫的並非國界，而是團結。香港這邊，本土感染雖然連日是零但嚴厲的防控措施似乎仍未敢解除，在一股零星落索中唯獨拘捕發起反政府示威的泛民主派人士是加碼進行，有關政治與法治和法律人的品格方面，法夢今期傳來了文章。

編者話//黎佩芬

圖//鹿鳴

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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