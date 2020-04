轉機達人許煜 非常時期 反思「正常」

【明報專訊】「只有在這樣的災難中,我們才能事後意識到我們只是脆弱的存在。」哲學家許煜在最近發表的文章〈百年危機〉(One Hundred Years of Crisis)的開頭,如是引述了法國詩人Paul Valéry在〈精神的危機〉(Crisis of the Spirit)中的觀點,作為他接下來討論新冠肺炎疫情下人類如何面對危機的思考起點。「哲學在疫情之下,似乎好多人都覺得有需要出來講啲嘢,但講什麼呢?比如阿甘本,他太快了。哲學可不可以提供跟新聞不同的貢獻呢?有沒有一些新概念建立出來,讓我們思考現在發生的問題?」