星級爸爸傳授實用貼士 在家為子女剪髮無煩惱

在電視上常看到楊證樺（阿Man）的演出，想不到他除了演戲叻，還是個資深髮型師！回港當藝員前，他曾在紐約當了6、7年髮型師，最近因疫情關係亦親自為兩個兒子剪頭髮。他說剪髮跟拍戲一樣，遇到對手是小朋友，即使多專業，也得先照顧「小客人」的情緒。

哄孩子講耐性 可分段完成

「其實跟小朋友剪頭髮最難的不是技巧，而是如何哄他們。第一、小朋友會覺得頭髮是他們身體的一部分，所以一提到剪髮便會害怕；第二、要完成一個髮型，最快都要15分鐘，可是小朋友總會周身郁，坐下來不到1分鐘便想走開。就像我的大兒子，自懂事以來一直不肯讓我替他剪髮，每次都要費唇舌地教導他剪髮是什麼一回事，才願意到相熟的髮型屋給其他髮型師去剪。」

跟小朋友剪髮，只有3個字：快、狠、準。不過疫情之下，阿Man認為家長和小朋友有的是時間，不妨給孩子和自己多一點耐性，「家長要以安全為首要原則，慢慢給小朋友剪，今天剪不完，可以留待明天繼續，毋須規定自己一定要一次過完成。因為剪刀始終鋒利，如小朋友坐不定很容易弄傷」。

阿Man認為剪髮就像起樓一樣，有一定的規律和層次，簡單如拿剪刀的手勢都有一定學問，易學難精。「基本的技巧其實不難掌握，不過學會後如何才剪得好看，卻又不是人人都懂。而且髮型很主觀，有人覺得靚，有些人也不以為然。」即使如此，阿Man也樂意為家長們提供一些實用的剪髮技巧。

●工具篇

勿貪方便用美勞剪刀

在家替小朋友剪頭髮，最常用到的工具包括：剪髮梳（一邊為細齒、一邊為疏齒）、電動髮刨、牙剪、尖頭剪、噴水樽和髮夾。這些工具一般在美髮用品店及化妝品店，以至大型日式雜貨店和百貨公司都找得到。以常用的尖剪為例，阿Man指由幾十元到幾千元都有，一般售價$200的質素已很不錯。不過工欲善其事，他建議家長最好不要把日常用來做勞作的剪刀拿來剪頭髮，「因為當剪刀不夠尖銳，剪髮時很容易移位。我們試剪刀，會用棉花放在剪刀前，只要一手放開棉花，專業的剪刀可輕易剪斷棉花；相反剪刀不鋒利，棉花便會被推走」。

●技巧篇

噴濕頭髮 分4區落剪

【1】準備

開始前，先把頭髮噴濕，把全部頭髮向後梳，便很容易分成4部分：劉海、後方、左右兩則。知道頭髮的分佈後，便用髮夾固定需要剪的部分

【2】後方（一）

把頭髮分為兩份或多份，先剪第一部分的頭髮，其他部分夾起。剪法是用剪髮梳疏齒部分梳起要剪的頭髮，剪出大概想要形狀。接着把第二份頭髮放下，夾起其他部分的頭髮，重複上面步驟

【3】後方（二）

轉用牙剪，打斜地修剪最後部分。因為若剪刀直剪下去，頭髮會被剪得很短，但阿Man說這個技巧不易學，初學者可以靠自己走動至適合的方位來遷就

【4】兩側（一）

用食指及中指把頭髮夾成一直線，剪下

【5】兩側（二）

用梳協助，把不整齊的部分修剪好

【6】劉海

先把劉海向前梳，看看需要剪去多少，然後再向上梳，用食指和中指夾着頭髮成一直線，剪去所需的長度。接着再把所有劉海向前梳，重複步驟

文：顏燕雯

場地提供：R ONE Space

小模特兒：Zachary Hoo

編輯：王翠麗

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