e新品：1.7公斤15.6吋筆電 瘦身硬漢

12種軍規級測試過關

以前入手14吋或以上的筆電，重量一般都接近3公斤；但時至今日，不少14吋以上機款都減磅至約2公斤，P1 Gen 2更僅重1.7公斤，相比起來自然更方便攜帶。

流動度加強後，機體的硬度便變得十分重要，作為ThinkPad這個招牌系列一員，P1 Gen 2的機身亦經過12種軍規級的標準測試，包括高低溫、液體潑濺和摔落等，不用擔心機體撞幾次便壞掉。

可配第9代Intel Xeon加強運算力

配合15.6吋大屏幕設計，最重要當然是考慮到多媒體的應用。因此，屏幕可自選Dolby Vision 4K觸控式OLED，配合Intel Core i7或Xeon處理器和全新NVIDIA Quadro T2000顯示卡，由普通的執相、剪片，以至3D繪圖工作也應付得到；加上機體可選購第9代Intel Xeon，能針對即時分析大量不同數據或人工智能系統使用，就算面對一些需要高運算量的程式開發都足以應付。

如果「銀彈」充足，機體記憶體最高可擴展至64GB，內置儲存空間亦能提升至最高4TB NVMe SSD，規格不比高階桌上電腦差。

■Lenovo ThinkPad P1 Gen 2

售價：$14,600起

網址：lnv.gy/3a6d7rz

文：勞耀全