$4999玩1億像素

【明報專訊】主打高性價比產品的小米，最近亦加入5G戰團，推出小米10系列，包括小米10、小米10 Pro及小米10 Lite 5G。打頭陣的小米10及小米10 Pro，最大特點是主鏡頭均用上1.08億像素感光元件。當中，小米10另配上1300萬像素廣角、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭；小米10 Pro則設有2000萬像素廣角鏡、1200萬像素人像鏡及800萬像素10倍混合光學變焦鏡頭。