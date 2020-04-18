外翻摺機「瞻前顧後」

【明報專訊】除了P40系列，Huawei早前發布的摺芒手機Mate Xs亦支援5G。這是廠方第二代摺機，由於第一代只在內地發售，所以Mate Xs成為Huawei首部在香港發布的摺芒手機。Mate Xs與另一摺機Samsung Galaxy Fold設計大不同，前者摺芒是向外翻而非向內翻，當摺合時，機身前後分別能提供6.6吋2480×1148像素及6.38吋2480×892像素的屏幕，兩邊都可獨立使用，一般操作時毋須打開手機；打開後，則變成8吋2480×2200像素屏幕，支援左右分屏功能。