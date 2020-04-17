廣播×劇場 回應社會變化 「北京猿人」進化抉擇時

《聽搖滾的北京猿人》（2017年）上演時被指為傘後深耕細作，獲香港小劇場獎「最佳劇本」等獎項。劇本想像雨傘運動後7年的2021年，社會變得沉寂，兩個曾經熱忱投入的年輕藝術工作者阿照（梁天尺飾）、萬華（江浩然飾）面對現實掙扎。新界近邊境挖掘到史前人類化石，證實為北京猿人骸骨，大陸銳意將香港建立為文化主題城市，引起民間質疑是否藉機擴大管治，民間反對聲音再起，觸發一次抗爭重燃的氣息。故事另有兩條主線，包括1930年代法國考古學家德日進神父及雕塑家Lucile Swan；於俄羅斯見證十月革命的女演員妮娜．蘇古諾娃，其鬼魂出現在萬華跟前，果真由人類先祖初開至當下。

北京猿人何以走去聽搖滾？編劇胡境陽2015年開始構思，北京猿人成為素材，皆因他對德日進（Pierre Teilhard de Chardin，1881年至1955年）的興趣。德日進生於法國一個虔誠天主教家庭，年輕時決定加入耶穌會，後來他苦研地質及考古學等，獲得古生物學博士學位。《耶穌會在華高等教育史：使命與傳承（1594-1952）》一書提及，作為神父及服務以科學及教育著稱的耶穌會會士，德日進希望結合天主教神學、進化理論、哲學，然而其部分觀點受到教會反對。1929年他成為中國古生物考察組的顧問，參與北京周口店北京猿人的挖掘工作，為發現者之一，直至抗戰期間未有離開，並完成巨作《人的現象》。

以強權「融合」扼殺生命

「他信透過進化，人的心靈會愈走愈在一起。」胡境陽說。德日進堅信生物的進化過程。簡單來說，他認為隨着時間，當人的物質層不斷進化到達頂端，精神層面也會趨向相近，「超越最後的隔膜」，至進化最高層——noosphère（意識圈或思想圈）。經歷二戰的人性震盪，劇中德日進跟負責製作猿人頭像雕塑的Lucile辯論，始終抱持對進化的樂觀態度。同時，北京猿人放於兩個香港角色的環境，卻成為打壓的威脅。意識圈想像人的意識融合，編劇指出劇本繼而反思現在「融合」的概念：「一個強國如果是使用強權及侵略武力，統治所有事情甚至全世界，可能都是一種『融合』來的，但其實是扼殺很多生命及可能。德日進說的是由每個個體帶着自發、高度關心別人的水平，而發展出來的理想大同世界。」

前進進戲劇工作坊2018年籌備《聽搖滾的北京猿人》之重演，去年3月動筆修改劇本，本來只是針對一些細位。不久，誰都料不及「反修例」風波在6月9日正式爆發。事件步步升溫，直接影響劇本改動，胡境陽坦言沒法跟得上發展，整件事亦是未完狀態。思前想後，前作本為3個多小時長劇，下半場關於社會似乎因猿人骸骨再出現一次抗爭，胡決定由此展開主要改寫，有如平行時空發展，角色於前進或後退再一次抉擇，引發抗爭中新的思考。運動中，每個人都在找自己的角色，阿照為猿人骸骨拍攝相關宣傳片，他曾在社運衝得前，但執著於不同社群互相的指摘，劇中將敲問其掙扎。萬華本是個性格混沌的女子，她卻有更堅決改變。

歷史人物交疊 俄國女鬼來港

「新的運動爆出來後，還說（傘後）鬱悶是不合時宜，但當你太貼近新發展時，其實那個心境又不會持續很久。抗爭再次發生我們如何反應，有什麼不是必然的，它有什麼別的可能？」導演陳炳釗說。由於作品交代大量情節，創作團隊決定採用上半網上廣播劇，下半劇場的形式。約三分二內容變成廣播劇，上月起分5集在網上免費播出，結局就要入劇場看。陳炳釗表示，編劇今次的文本亦富電影感，場景跳躍頻繁，變成廣播劇有驚喜。去年反修例風波激烈時，不少劇場作品取消或因場地關閉受影響。而他得知從前在東歐一些極權統治的國家，廣播劇是難被審查及較流動的傳播方式，早令他萌生製作廣播劇念頭。

「當人民能量大了，但鎮壓的力度也加大，到底依靠什麼個人可以企得定？」陳炳釗認為，劇場不是用以討論社運每一個行動細節，非如何如何團結、經濟上持續、如何得到外界支援，但將處理行動背後的情緒，包括恐懼。劇中人物跟過去連繫在一起，連俄國女鬼也來到香港，女生萬華彷彿有歷史相伴。導演進一步解釋此交疊：「把幾個歷史人物寫在一起，或是想穿破恐懼。如果覺得恐懼是我們單一面對，認為此處境是唯一的，那所有思考都只可以從此去想。如果把它拉大一點，雖然好似是歷史不斷loop（循環），但你會看到個loop都是朝着某個方向在走。」

此大半年內，不時出現文章連繫各地歷史及當下處境，對照與提醒不要重複犯錯。不過，每每想像只是歷史中的一粒沙，不太虛無嗎？陳炳釗表示：「的確，其實有殺傷力，你給一個宏大的想像，但可能反撲自己，因為太難達到。但我信歷史的故事很重要，今次的運動好像好漫長，大家好受困及辛苦，其實站遠少少，真的不是太長，原來耐性十分重要。」他透露劇場版將安排一些間離手法，戲中安排演員跳出角色，訪問他們過去大半年在現實的生活，如何面對某些困境，從而「貼地」地收放觀眾視野。

當下苦難是年代變動小病徵

「德日進講的很宏大，你日常生活可能好難想像，甚至他自己都不太知道如何做到，是否靠進化就可以，但他有一股很大的能量，認為當下發生的苦難，都是年代變動的小病徵，我們會捱過去的。」胡境陽說。稍微閱讀一下有關2017年前作的報道及劇評，均見作品呈現運動後的無力感。胡境陽在訪問卻說了很多次希望，而不是絕望。來回兩者的是一份韌力，惟對他而言有些精神在去年夏天已經奠定：「過分宏大的希望，可能令人感到很虛妄，然而大家曾經有種齊心，很團結，很貼近，共同為一件事努力，都曾經感受過一種很強大的希望吧。我好想抓緊那希望，而每個人都會有此calling（呼喚）。」

魯迅曾寫及，「絕望之為虛妄，正與希望相同」。抗疫期間，諷刺的是什麼人也面對鬱悶狀態。社會運動沉寂下來，各陣營仍是蠢蠢欲動，例如近來網絡至部分媒體出現所謂「鬥黃」及起底，包括許多不知真實身分的網民於反修例陣營互相指摘，社會撕裂亦未見緩和，疫後去向引起討論。《聽搖滾的北京猿人2021》已一度改期，並剛巧定於反修例1年的6月初上演，劇團望到時疫情受控及「許可」，或能帶來半分梳理空間。從無遠弗屆的劇場到現實，你今日進化咗未？

■《聽搖滾的北京猿人2021》

日期：6月2至7日

地點：上環文娛中心8樓香港話劇團黑盒劇場

門票：$240

■網上廣播劇

網址：www.onandon.org.hk

（Apple Podcasts、Spotify應用程式亦可收聽）

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com