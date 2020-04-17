Quicknote：今日放工咖啡友網上同樂 happy friday！

邀請各地獲獎咖啡師參與

無論上班或假日，不少人都喜歡歎杯咖啡，網上活動策劃公司LIVE便在今日（17日）香港時間下午5時，舉辦首個跨國界網上咖啡活動BE COFFEE，活動集直播、交友、網購於同一平台，讓大家在家歎住咖啡happy friday，參加者只需透過電腦或手機就能參與活動。

活動不僅提供專業咖啡知識，亦講求生活化及多元化。主辦單位邀請不同國家及地區特色網紅咖啡店及多個獲獎咖啡師參與，包括韓國Bean Brothers、英國DT Coffee School & Roastery、肯尼亞獲獎咖啡師Hillary Mugasitsi、香港Ideaology、Urban Coffee Roaster及Knockbox等，各單位以各自專長，為活動創造獨一無二內容，把咖啡混合不同元素，以直播真人騷方式與參加者互動。

在網站的STAGE直播頁面內，各咖啡師將分別介紹咖啡師日常，並示範烘焙咖啡豆、咖啡拉花、以VSOP和咖啡調製特色雞尾酒、教大家以不同杯品味咖啡等；網站EXPO頁面內，則可點播特備節目，如環保社企Eco-Greenergy綠行俠教人在家以咖啡渣製作磨砂膏、咖啡達人教路開咖啡店須知及咖啡神器示範等。

活動門票分兩種，一般門票7美元（約54港元），香港限定門票35美元（約271港元）。後者包括8安士Sttoke陶瓷咖啡杯一個、香港Ideaology特色咖啡豆一包（50g）、香港Urban Coffee Roaster特色咖啡豆一包（50g）、韓國Bean Brothers濾掛式咖啡包一套兩個（包運費），讓大家安在家中也能享用多款風味咖啡。所有參加者在活動結束後，亦能獲取節目中的相關詳細資料，例如食譜、工作坊製作步驟等，資料將發送至參加者登記時提供的電郵地址。

活動今日下午5時開始，正好讓大家準時放工鬆一鬆。在這全球宅在家的時刻，大家安坐家中仍能跨國交友，一齊分享咖啡樂趣，藉此紓緩疫情下的壓力，保持正面樂觀。

BE COFFEE網上咖啡活動

日期：4月17日（今日）

時間：下午5:00至晚上7:30

網頁：live-feed.net/becoffee

費用：一般門票7美元（約54港元），香港限定門票35美元（約271港元，包咖啡杯、咖啡豆、濾掛式咖啡包）

語言：直播活動以英語為主，部分節目為粵語

備註：活動須於開始前5分鐘完成簡單登記及購票

整理：Tung Cheung