糖漬橙皮鬆餅（10個）

乾料：

自發粉 450克（過篩）

鹽 1茶匙

泡打粉 1/2茶匙

砂糖 60克

冷凍牛油 110克，切小粒

糖漬橙皮 20克，切小粒

濕料：

Double cream 100毫升

牛奶 130毫升

雞蛋 1隻

上色：

雞蛋 1隻

牛奶 1湯匙

做法：

1. 焗爐預熱至180℃

2.除牛油外，混合好所有乾料。濕料亦攪拌至均勻（圖一）

3. 冷牛油和乾料混合，用手指揑碎，直至變成麵包糠一樣 （圖二）

4. 牛油粉粒中挖個洞，慢慢加入濕料（圖三），逐些攪拌成粉糰，不要過分揉搓，稍為整形就足夠（圖四）。加入糖漬橙皮粒

5. 在工作枱上先灑麵粉，再放麵糰，用擀麵棒擀成2.5厘米厚，加點乾粉在模具上，將模具放在麵糰上切出圓形（圖五）

6. 混合1湯匙牛奶和1隻雞蛋，塗在麵糰上（圖六）；烤15至20分鐘，直至表面金黃即可

貼士：

1. 泡打粉是baking powder，跟梳打粉baking soda不同，使用時切記留意有否過期，否則鬆餅會升不起。若買不到自發粉，可將1杯麵粉、1茶匙鹽、2茶匙泡打粉混合代替

2. Double cream奶味比較濃郁，但亦可以whipping cream代替

3. 混合冷牛油和乾材料，用手指快捽，用指罅篩粉，並在5至10分鐘內完成，不要讓牛油融掉

4. 壓模時要直上直落，烤出來就不會東歪西倒

5. 出爐時（圖七），可拿起鬆餅，如果輕飄飄就代表熟透