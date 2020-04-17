潮玩網絡茶敘 自製美食 鬆餅魔鬼蛋呃like無難度

◆今期主角：飲食及旅遊記者、食物造型師Gloria Chung

做鬆餅最緊要快手

一頓英式下午茶，最重要有鬆餅。在英國，鬆餅做法變化多端，有些食譜連牛奶也不用，只用水和麵粉，今次我的鬆餅版本用上double cream，它的脂肪乳含量高於35%，奶味較濃郁，若用較普遍使用的whipping cream，做出來的口感較清爽。除了原味和葡萄乾，也可加入糖漬橙皮或任何乾果，一樣美味。做鬆餅最重要快手，以免牛油在搓揑時融掉，壓模時在模邊沾上麵粉，會較易甩模，做出來的鬆餅比較整齊，吃時記得配襯clotted cream和士多啤梨果醬，才算圓滿。

平常在下午茶三層架上的三文治，通常又乾又冷，自己在家做就最新鮮，而且可做開放式版本，不但可放多點鹹料，切法不同，賣相多變又漂亮，拍照打卡更多likes！魔鬼蛋是精緻小吃的代表，但做法簡單，只要煮熟雞蛋，挖空蛋黃，混合蛋黃醬、黑椒和紅椒粉，唧進蛋白內便成。18世紀，人們都會以魔鬼來形容香辣的食物，魔鬼蛋因而得名。如果想做進階版，將雞蛋以紅菜頭汁染色，或加入醋和糖，為魔鬼蛋添上更多層次的味道和顏色，拍照時效果更突出。

● Profile

飲食及旅遊記者、食物造型師Gloria Chung，曾於墨爾本RMIT及倫敦藍帶國際學院修讀食物造型課程，她深信吃並非只有兩秒的口腹之慾，任何關於吃的，也會打爛沙盆問到篤，她亦在Day day cook cooking studio擔任烹飪導師。

●有片睇，想跟Gloria學做英式下午茶? 立即去片：bit.ly/2XB6sDb

文： Gloria Chung

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com