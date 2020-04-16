「疫」境前的口罩潮流

天橋造型的「裝飾」

翻看近數季時裝騷，不少品牌都在造型中加入口罩、面紗配飾，遮掩模特兒的半張面孔，塑造出浮誇、神秘、強烈的視效。Alessandro Michele向來擅長糅合不同文化元素，曾在Gucci 2016秋冬系列設計出帶面紗的帽子，大玩復古情懷；隨後，在2018秋冬系列中更炮製出喱士頭套，挑戰粉絲的視覺極限。

由韓國設計師JiSun Park操刀的Blindness，向來愛在天橋造型中加入口罩細節，2018春夏系列，她就為男模特兒佩戴綴珍珠的薄紗口罩，顛覆大眾對「男性硬朗，女性柔美」的固有看法；在2019春夏季度，她帶領品牌進駐國際時裝舞台，在倫敦男裝周期間再次讓男模佩戴荷葉邊口罩，展示出愛德華時代的浪漫風格。至於鍾情街頭文化的Alexander Wang，在2019春夏系列中，就為身穿唐裝的模特兒配襯綴滿扣針的黑喱士口罩，塑造反差視效，呈現另類punk味。

樂壇新人王「捧紅」水晶口罩

不過，要數將「口罩造型」詮釋得淋漓盡致的icon，不得不提火紅的新生代歌手Billie Eilish。在今年1月舉行的Grammy Awards中，橫掃多個大獎的她，以一身Gucci monogram logo造型現身，配上特製同色monogram口罩，在紅地氈留下經典形象。事實上，這並非Billie首度以「遮面」造型示人，去年11月出席American Music Awards時，她就以一款特製的網面水晶面罩，配搭Burberry格仔服飾，不但深受時裝迷讚歎，甚至間接「捧紅」了面罩設計師Sheridan Tjhung，將她的水晶面紗及口罩發揚光大，亦令Sheridan Tjhung獲得Giambattista Valli的邀請，為品牌2020秋冬系列製作水晶面紗，成為時裝騷焦點配飾。