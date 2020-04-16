調整生產線 捐款支援 時尚口罩抗疫戰

一眾「國寶級」超級大牌如Dior、Giorgio Armani、Burberry與Louis Vuitton等，擁有龐大資源與人力，他們均紛紛將生產線改為製造口罩與保護衣，捐贈給家鄉的前線醫護人員。另一些規模較小的時尚品牌，亦想辦法盡一點綿薄之力，運用物料與製衣知識，製造可重用口罩。雖然部分並未達醫療防護級數，但至少「幫得幾多得幾多」——既給平民百姓解燃眉之急，又把所得利潤捐予醫療機構及有需要的人。

「婚禮版」傳達祝福

另外，也有高訂婚紗品牌，在疫情嚴峻當下推出「大日子」專用的婚禮版口罩，帶來隆重華麗的選擇，看起來甚為「離地」，不過，品牌從中獲得的全數收益，均捐贈予抗疫機構，就像將對新人的祝福傳達給其他有需要的人。

文：Vivian Lau

統籌 / John Wan

編輯/梁小玲

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