中介代訂機票 退款隔重山

無印花保障 或多收手續費

像Irene一樣透過網上旅行社預訂機票後公司結業的個案，Alfred亦接觸不少，「我們一直收到不少網友查詢，而兩間網上旅行社結業之後，我們更開設了Telegram交流群組，讓受影響的人交流信用卡退款保障（Chargeback）、小額錢債索償等資訊，一日內已有2000人加入！」

今次疫情，暴露了旅行社或第三方平台代訂機票的不足，除了無法得到香港旅遊業議會的「印花保障」，還有可能包含其他魔鬼細節。Alfred說：「無錯，旅行社或第三方平台代訂機票一般較航空公司官網便宜，但得到的保障始終稍遜。以今次為例，官網訂的機票可以直接與航空公司交涉，但經旅行社或第三方平台訂購的話，就要經相關單位處理，即使航空公司本身提供免費退改，但旅行社或第三方平台亦有可能利用自身售票條款去收取額外手續費。曾有網友查詢，情况是航空公司在網站公布可申請退款，旅行社卻表示售票條款列明不接受退款而拒絕處理，網友夾在中間，至今仍未有定論。」

國際航空運輸協會（IATA）於3月31日發表分析，預計若各國的旅遊禁令持續3個月，全球航空公司將於6月底前消耗高達610億美元的儲備資金，而季度虧損亦將高達390億美元。到底會否如澳洲智庫亞太航空中心所指，大部分航空公司於5月前破產？經此一「疫」，全球民航界能否復原？香港人何時可重拾上網搶購廉價機票的日子？