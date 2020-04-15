手冲咖啡：嘗各地咖啡豆 用味覺去旅行

拍教學片 推廣貼地咖啡文化

避疫期間，咖啡師Joey與同事製作了手冲教學短片，她說：「一時間空閒下來沒事做，又想起曾答允客人教手冲，於是重拾荒廢已久的拍片、剪片技能，一班同事合力製作，希望大家停課不停學。」第一條短片以輕鬆閒聊方式帶出引子，之後將會每月在YouTube 頻道「厭世Barista－Plat Coffee HK」上載一、兩條短片作教學。「我覺得咖啡可以幫香港人紓壓，正如平日都有不少上班族下午時段來喝咖啡chill一下，希望我們可成為石屎森林中的小小綠洲 。」

店長Alan則想藉短片，將咖啡文化貼地推廣給大眾，引導大家用簡單、易理解的方法冲到自己喜歡的味道。「近年不少人覺得精品咖啡是一門高深、難以捉摸的領域，甚至畏懼嘗試，其實情况如同品酒，不一定要侍酒師才有資格品嘗和享受，所有人都可輕鬆地分享。身為咖啡師，想將複雜簡化，帶更多人進入咖啡的世界，用舌頭與味蕾感受咖啡豐盛味道。」

店家使用的咖啡豆由Plat Coffee烘焙，負責人Suki說：「不同產地種植的咖啡豆，因應產區的氣候、水土、處理方法、文化等因素，會呈現出各種風味，而品嘗不同產地的咖啡豆，就像一趟遊歷世界的旅行。」疫症期間，身體不能外出遠行，唯有令味覺自由馳騁。

■Courage Eighteen

地址：尖沙嘴麼地道63號好時中心地下55號

網址：www.platcoffee.com