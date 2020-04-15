專家調製 網購掛耳包 留家避疫 享受精品咖啡時光

「疫症令我發現，香港人在家冲咖啡的需求比我想像中大。在咖啡行業多年，平日買堂飲或外賣咖啡的人較多，但最近可能很多人work from home， 咖啡豆賣得很快 。」從事咖啡師10年、Artista Perfetto店主楊曜輝（Kim）說。

咖啡師每日接觸各式各樣的人，耳聞目見社會實况，心懷一種社會責任。3月下旬，新冠肺炎在港持續擴散，每日新增多宗確診，Kim說：「那時我們決定咖啡只以外賣杯供應，當中也有掙扎，擔心會影響口感及流失客人，但我覺得咖啡店的表態可以幫大家提升防疫意識。」他希望，當客人喝着手中咖啡時，可以喚起一個信息，想起現在處於疫症時期，仍需戒備。

行山歎一杯 咖啡師對drip bag改觀

不少客人受疫症影響而work from home，令drip bag（掛耳包）的訂單不少，Kim不時需要默默趕工，回覆訂單、磨豆、包裝，寄送到客人的住處。精品咖啡小店製作的drip bag，反映小店的選豆、拼配及烘焙的風格，冲法簡便，即使家裏沒有冲煮器具，也可冲泡出獨特風味。「坦白說，我以前對drip bag沒有偏好，覺得咖啡豆始終經預先研磨，不太新鮮，一直缺乏動力嘗試，後來有一晚行山，沒有帶溫度計、電子磅等器材，只帶了drip bag 、tumbler（隨行杯）和熱水壺，冲出來喝到很舒服的莓果味，蠻好喝，才發現drip bag也有它的意義，於是更樂意製作。」現時Artista Perfetto的drip bag有兩種拼配口味，一款帶花香、莓果味，一款則以堅果、朱古力味為主。

Drip bag是一個方方正正的小濾袋，冲煮空間有限，冲法上有限制，故毋須如手冲般講究不同冲調手勢、水柱力度，冲法簡單，但也有一些注意要點，Kim說：「首先是水溫，千萬不要用沸騰的水，建議大概攝氏90度。不用特地以溫度計量度，我有時早上起來先行煲水，再去刷牙洗臉大約5分鐘，水已稍為降溫，便可用作冲調。其次是選擇較高身的杯子，因為矮身的杯子，會令drip bag底部長時間受浸泡，味道會較苦、風味層次較少。」另外，注水方式亦會影響咖啡濃度，他建議向粉層中心垂直注水，若想風味較濃郁，則可在每次注水後，等咖啡液流至下杯後，再第二次注水，如是者大概4至5次達200至240毫升分量。

研磨講究細節 盡快密封包裝保風味

看似冲煮方法簡便的drip bag，原來背後的製作很講究細節，「由於咖啡豆經研磨後，風味會逐漸流失，所以一經研磨便要立即密封包裝，將咖啡粉接觸空氣的時間縮到最短，才能保持風味。通常會在客人下單後才研磨製作，並在一至兩天內送到客人住處，建議在兩至三星期內飲用。至於選用的濾袋材質的密度、厚度、打開後的形狀等因素，都會影響流速和風味。 現時選用日本製、較高身的濾袋，冲出來的咖啡會較濃郁、味道較集中、body（醇厚度）較厚。 」

冲掛耳包與手冲是兩回事，Kim認為冲掛耳包只需方便、輕鬆，斟酌太多就不是那回事了，若家中備有手磨器或電動磨豆機，亦有充裕時間，就可以手冲。「手冲是截然不同的體驗，享受冲調的過程，其後亦會慢慢品嘗咖啡在不同溫度下的風味變化，是一個紓壓或者療癒的過程。」

■Artista Perfetto

地址：銅鑼灣霎西街3A號地下2號舖

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文：吳穎湘

編輯：廖偉龍

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