畫廊投入線上銷售熱 疫轉網展 觀賞藝術新式

卓納畫廊（David Zwirner）參與了巴塞爾藝術展香港展會在3月20日至25日的首屆網上展廳，其間畫廊亦在自己網站中的「卓納網上展廳」（David Zwirner Online）展示另一批藝術品。畫廊表示網上展覽反應良好，其間整體銷售額超過620萬美元。

反應理想 持續網上招客源

上述兩個網展同步進行，展出不少全新及重要的作品，其間向畫廊提出詢問的藏家分別來自全球，當中有25%來自北美、37%來自亞洲、32%來自歐洲及5%來自南美。有60%的詢問來自未曾在畫廊購買過藝術品的藏家，證實了網絡對畫廊和收藏家群體有強大互動。

按畫廊統計，有逾1.8萬藏家及藝術愛好者經「卓納網上展廳」欣賞展覽。畫廊線上銷售總監Elena Soboleva說，這鼓勵藝廊在未來數月持續地拓展網展。由4月10日起，先由比利時藝術家Harold Ancart的雕塑作品展打頭陣，其靈感來自水池，物料取材自泡沫塑料殘餘物及混凝土。由4月23日起，則有藝術家Marcel Dzama的畫展，其靈感來自旅行時的感悟。由4月3日至5月1日，畫廊將分享網上展廳予12所紐約中小型畫廊，包括47 Canal及Bridget Donahue等舉辦網展。另外，畫廊除繼續發展Podcast音頻藝術節目外，亦將經畫廊網站和社交媒體免費分享摘錄文章。

難發揮臨場感 攝影錄像佔優勢

卓納畫廊資深總監許宇認為從展覽製作和策劃角度來說，攝影和錄像作品在網展平台有得天獨厚的優勢，但對講求臨場感的裝置和行為藝術作品則較難發揮，需要研究如何透過網站獲取較理想的臨場體驗。另外，雖然網絡比實體空間靈活，如何合適地分配藝術家的作品也是巨大挑戰。

他說目前所有美術館和畫廊正思考如何在實體空間外吸引觀眾。「我們將以網展為核心，通過視頻、音頻、學術及歷史資料等數字為藝術愛好者提供免費、豐富、具教育意義的文化體驗。」許宇說網展會秉持價格公開的原則，以便培養和幫助新興藏家。另外，亦會用Podcast邀請出色的藝術家進行分享，幫助觀眾了解作品。

■卓納畫廊網上展廳展覽

www.davidzwirner.com/viewing-room

文：呂瑋宗

編輯：李東阳

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