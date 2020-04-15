Watch News：鐘表商轉戰網絡 微信會員中心 新表搶先現身

品牌自製機芯 具10日動力儲存

腕表是首款將品牌自製MECA-10機芯放在Spirit of Big Bang系列的設計，具備10日動力儲存。在45毫米酒桶形表殼內，12時位置的長形條狀零件會隨着腕表內的動能左右移動，帶動位於3時位置的動力儲存顯示。腕表分別備有拋光鈦金屬、18K King Gold和Black Magic噴砂黑色陶瓷表殼選擇。在微信會員中心率先購買3枚腕表的會員，將獲得長達4年的產品保用期，並配搭一條額外表帶和刻有個人名字的獨家包裝盒及旅行表盒。

此外，大家亦可在微信會員中心上申請免費維修上門接收服務、延長保修期及直接與技術或銷售人員作線上溝通。雖然未知疫症當下會否影響大家的買表意欲，但趁此機會在網絡上跟大眾保持互動，也是不同品牌需要做的事情。

文：Tung Cheung

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