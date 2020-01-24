辣媽CEO：11公里的飯盒

原post引述陳伯說：「我覺得喺農曆年後，所有嘢都變咗係成個世界都變咗……我本來喺麻將館做清潔，以前以為麻將館打工好穩陣，無諗過麻將館都執笠仲拖咗好多糧，我手停口停，之前街坊畀乾糧我頂住，我𠵱家晚晚失眠……」在場社工知道他的狀况之後，立刻跟進提供支援。當陳伯眼泛淚光講出這一番話：「但係度度都閂咗門，呢個世界𠵱家度度都閂咗門……點解會咁？我真係唔慣，好驚……」我頓時淚崩了！

一個長者，孤身行了11公里的路，先不講只是為了一個免費飯盒，究竟可以幾勞累？我之所以淚崩，是我能感受得到陳伯沿途一路走來，看見的不是自己一輩子熟悉的人煙稠密、車水馬龍的香港，而是商舖店舖關門市面一片死寂的那一份徬徨和驚訝。老人家最需要被安慰安撫的時候，舉目無親，活着，是祝福還是詛咒？

有飽飯食固然重要，但寂寞空虛的心靈，更需要關懷和慰藉。我從大聲疾呼到無聲吶喊，由悲傷到憤怒到悲哀，問天問地但死了心不再問政府，不停地反覆自問，我究竟可以為這些無依無靠的老人家奉獻一些什麼？

長壽不知是福還是苦

這一批老人家，當年活在生活條件各方面資源都極度貧乏、社會福利完全欠奉的香港，學識不高，只能從事體力勞動工作，靠自己胼手胝足辛勞地養活自己，還有家人以及還在家鄉中的親人。到今日垂垂老矣，沒有工作能力，年紀大機器壞周身病痛，孤苦無依，三餐不繼，有苦自己知，說不出究竟可以幾淒涼。

除了這個陳伯，香港究竟還有幾多個陳伯？香港人口老化，是鐵一般的事實，老人家不敢奢求活得有質素，只求最基本活得有尊嚴，此時真的生不如死。曾經有老人家為了自己太長命向我哭訴，生無可戀的他不斷問點解自己老不死？他人生的最後一個願望，竟然是自己早點死，早日得到解脫。我一向能言善辯，未曾想過都有詞窮的時候。那一刻的心情我無法用筆墨形容。這一刻想起，依然有揪心之痛。

莫以善小而不為

正如銀杏館所言：「當下是一個所有人都要重新適應的大時代，大家千萬不要恐懼，只要心中有愛！迎難而上，互相扶持，關關難過關關過，有愛就一定見到光明天。」但願大家都能夠多些關心身邊人，伸出援手幫助有需要的人，施比受更有福，莫以善小而不為，即使一個微笑，都能傳遞暖意送祝福，都可以令這個世界變得更美好。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第289期]