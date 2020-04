很多少女都喜歡在IG追蹤明星的消息,而且變得愈來愈在意別人對自己體型的眼光。你可能會想,女人愛美是天性的定律,但不要忘記另一格言:「人如其食(you are what you eat)」。

媒體會塑造女性的自我觀感。2018年刊登於醫療期刊《刺針》的研究顯示,IG不單改變女性對自己體型的看法,而且用IG的時數與少女患上抑鬱的程度有着明顯的正比關係。

IG送給少女的是一份「比較」,是享樂、外表、身形和友誼的比較。IG踏中了女性愛私下比較的心理誤區,容易為積極尋找自我的少女帶來負面的感受。

所以爸爸要明白,女兒口中的「太肥」並不必是事實,因為瘦的標準來自韓國女團,而且是她們在IG上「吸心」(給讚),甚至是吸引男性的程度。

肯定女兒自我價值 不作比較

女兒陷入體型的比較時,爸爸首先要做的不是禁絕IG,而是肯定女兒的身體價值。少女建立自我價值的過程中,爸爸扮演了非常重要的角色,因為爸爸是女兒生命中遇到的第一個男性。

若女兒自小能從爸爸身上獲得外在(外貌和身體)和內在(品格)的充分肯定,有助少女建立穩固的自我價值。獲爸爸肯定的基本需要填滿了,自然會減少依賴IG上的「心」或其他男性的讚賞來建立自我。女兒的自我價值就不易受「比較」所動搖。

要女兒停用社交媒體有時適得其反,避得一時,避不到一世。在女兒陷入比較中,爸爸或可從自己的習慣入手:「我會否改變拿女兒與人比較的習慣呢?」、「我可讓女兒不活在爸爸的批評之下嗎?」、「我有充分地表達欣賞女兒的外表和品格嗎?」這未必帶來即時效果,但長遠而言卻為女兒建立自我價值出一分力。

此外,當女兒還未正式步入青春期時,爸爸還有機會給女兒送上肯定。

祝賀女兒步入成人階段

有臨牀精神學家提議爸爸可邀請太太,一起在女兒的經期初潮來臨後,向女兒送一份標誌着成熟的禮物,例如:看來成熟的手表、禮服、首飾等,作為慶祝。

「不會太尷尬嗎?有什麼好慶祝?」女兒往往對經期初臨感到困擾,這部分可留給太太處理。但爸爸作為女兒親密的男性,有着獨特角色祝賀女兒步入成人階段,進一步建立成熟、獨立的自我,並且擁有孕育生命的能力。

你的行動告訴女兒,不會以她的身體變化作為羞恥的事。事實上,女兒的身體也來自爸爸。或許你不用說得太白:「希望你感受到自己被爸爸所重視,期待你成為一個愛自己和愛別人的成熟女人。」

文:招雋寧

作者簡介:維護家庭基金好爸爸中心、父職研究及培訓經理

[Happy PaMa 教得樂 第289期]