民房四寶：老竇睇真D

筆者在3個小朋友的慫恿下，就列寫了一些工作，我一邊寫，他們圍着我一邊大叫，像是什麼驚世大發現。他們大叫大笑一番，最後還是沒有猜得中。待我揭曉答案時，3個孩子的下巴都幾乎掉到地上來。 我所列出的工作如下，笑說這是《老竇睇真D》：

【1】教科書審稿

【2】賣雪糕雪條

【3】酒店營業員

【4】傳呼台服務員

【5】電視台助理

【6】琴行賣琴

【7】品酒師

【8】手機應用程式開發

【9】餐廳神秘客戶

【10】演藝人經理人

自出娘胎以來，3個孩子對老爹工作的認知，就只有教育和教會兩個板塊，清單所示的選項，又真是超出了他們的印象與想像。「教科書審稿」，他們都估計我有做過，也主觀認為第一個不會是答案。孩子有孩子的邏輯，事實上，我有替某出版社的常識科教科書做過審稿，所以過去學校若要選書時，都要申報與避嫌。孩子不相信老爹賣過雪糕雪條，我曾在牛奶公司位於觀塘的廠房工作，間中也要清晨起牀跟車把雪糕運送給商戶，到後來廠房要遷入元朗，我便接受遣散，之後，就轉到鷹君集團旗下的酒店工作。孩子不知道什麼是傳呼台服務員，我說這是手提電話普及前的職業。在網上找來了相片，說了半天「call 機」、「call台」、「3328機主覆機」、「3328覆機未」，他們感到匪夷所思的是：以前大家都沒有私隱的嗎？中學預科時我在九龍城的星光傳呼台兼職，當時也沒有想到這個問題。

每個孩子都對父親過去感興趣

進入亞洲電視當節目助理，是老爹大學畢業後的第一份工作，什麼也忘記了，只記得在午飯時大伙兒會偷走到港台飯堂吃聰哥雞翼，唯一有印象的節目，就是《今日睇真D》，20年後，與林祖輝在理大教書時再次相遇。大學學費不便宜，大學生生活消費就更高。當時跟着同學們第一次吃飯，就是去開業不久的Hard Rock Café，那次，吃了我一生人最貴的漢堡包，咬在包上，痛在身上。 痛定思痛，決定在課餘時間當兼職去，Hard Rock Café 沒有請我，最後去了琴行賣琴，養活了我3年。 好友是鋼琴家，我曾做過他的經理人。幾年前他找過我一起研究手機應用程式，在我進入工福前開發了一個幫助學生練琴的App，也竟然得到投資者青睞，願意支付研發、宣傳及薪金，既然可以請人，我便功成身退。孩子最期待的，是當神秘客戶的工作。那時會接到酒店的邀請，到訪他們的中菜、西式餐廳。同事會在大堂把信封交給我，裏面就是用來付款的現金。無論是食物還是服務，餐後也要給他們一份報告。即使在沒有手機的年代，每一個細節也要用心記着，這樣的工作也是一件樂事。

老爹的工作，孩子們都聽得非常入神，不是因為我的故事特別有趣，而是每個孩子對父親的過去都感到有趣。你也不妨寫下10個工作，跟孩子來玩玩疫情中的《老竇睇真D》。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第289期]