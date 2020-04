親子筆陣．蒲公英教室：曼巴精神•蒲公英精神

還記得16歲那年,我與隊友在全港手球比賽獲得亞軍,有機會代表香港到意大利參與國際手球賽。出國前我勤加特訓,練得一身肌肉,但面對外國球員,只能說「小兒科」。我們不論身形、力量及速度均輸給對手,還記得其中一場賽事,我要防守的球員高達2米,他足足較我高「3個頭」,猶如一座高山。那時的我不管對手有多強大,每場對賽均全力應戰,毫不膽怯。最終我們落敗,我亦留下男兒淚,但自知已盡全力,無悔今生。

學習高比不亢不卑態度

「Bowed their heads and not give up, it is to see his own way ; Please not proud, is to see their own sky. 低頭不是認輸,是要看清自己的路;仰頭不是驕傲,是要看見自己的天空。」高比自傳《曼巴精神》中的這一句,我萬分認同。

教學路上,我希望學生不論求學或待人處事,都不亢不卑,對每件事的投入也百分百熱血,即使未達預期,盡力了便無愧於心。《曼巴精神》的核心:「重點不在於結果,而是追求結果的過程;它的重點在於你的做法,以及你親身經歷的那趟旅程。它就是一種生活的態度。」記得我還是體育老師時,曾訓練學生參加籃球比賽,每個小息及放學跟他們一起練習,過程艱苦。最終我們落敗了,球員哭起來,我安慰他們,並加緊與他們練習,他們比之前更認真更努力,正如高比曾說:「一旦你知道失敗的感覺,你的決心才會成功。」翌年我們獲得全元朗亞軍,同學喜極而泣,對我而言亦感欣慰,獎項其次,他們能為着目標努力才是重點。

由心而發愛的教育

當我成為校長,我繼續積極培育學生。或許很多人擔心村校會否「被殺」,但憑藉傳揚愛心的精神,我們已從很久之前徘徊殺校邊緣,變成受家長愛戴的學校。我深信是因為神賜予學校一班好老師。我們「硬件」或許比大校遜色,但學校最重要的始終是教師。學校積極推動心靈教育,正如《聖經》所說:「你要保守你心,勝過保守一切,因為一生的果效是由心發出。」用心授學,將心比心,這是我的「蒲公英精神」。

面對現時的「疫境」,教學遇上很多困難,但只要不灰心,問題終可迎刃而解。在這段停課期,傳授學科知識只是其次,啟發小朋友潛能、培養他們的同理心才重要。疫症蔓延時,我們要與人保持距離,以防感染,同時要讓人感到彼此心靈靠近,抗疫路上你我並不孤單。

文:黃偉立(通德學校校長)

作者簡介:自小古靈精怪,好動多言,現為一校之長,化名「蒲公英」,希望分享不一樣的教育方式,將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第289期]