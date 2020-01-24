本周FOCUS．採訪手記：「疫」境激發孩子創意

自創卡通貓傳揚愛

逆境下固然可以引發出父母的創意，但孩子呢？其實這也是一個機會給小朋友發展所長。最近看到12歲小女孩Chloe設計了一個網站「HANDiKATS 手吉貓」，當中的小卡通貓是由她一手創作，目的是希望把愛和快樂傳揚開去。細閱下得悉Chloe原來是前藝人傅楚惠（Olivia）的女兒，於是我立即跟這位靚媽「八卦」一下，難道女兒當完小太空人，又想當漫畫創作人嗎？

Olivia笑說，囡囡一向喜歡繪畫，以前她會把女兒小時候作品拍照存檔，後來總覺得這樣難以保持作品的原貌，於是着女兒學用平板電腦繪畫。想不到Chloe去年暑假開始創作了卡通角色，更設計了一個故事，Olivia見女兒這麼有熱誠，便為她買了一個域名（www.handikats.com），讓她繼續創作。

Olivia說整個繪畫和網站設計都是女兒自學完成，「如今停課她有更多時間去做，好像之前她為角色設計了醫生和護士造型，為醫護人員打氣；最近又為明愛媽媽會以她的卡通角色作藍本，設計一些遊戲讓小朋友可以學習在家玩，點子多多」。原來小朋友閒在家都可以做一些既有創意又有意義的活動，家長不妨多發掘孩子的長處，給他們在這段日子盡情發揮。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第289期]