上門教手作：繪畫黏土紙品 題材地道貼地

雖然頻撲，但Miss Mo卻樂見更多小朋友有機會接觸藝術，「在我的教學生涯之中，一直希望帶出一個信息，就是不要為了比賽獎狀才學繪畫、美勞，也不要在取捨之下，便輕言放棄藝術創作，覺得學樂器、運動的發展更大，其實每一樣才藝也有其價值」。

藝術創作 提升觀察力

Miss Mo笑言，今次「疫」境，小朋友意外地多了一個長「假期」，相信他們也會多了做小手作，她鼓勵家長從中觀察藝術創作對孩子成長發展所帶來的幫助，「最明顯是可提升小朋友的觀察力、專注力、美感、空間感等多方面的能力，有很多好處的」。

借畫雙手 講洗手衛生

目前她的學生以幼稚園和初小生為主，她主要教授繪畫、黏土工藝及紙品手工，題材往往貼近生活，「像近期繪畫的題材，是洗手。在作畫期間，我不單教小朋友如何繪畫一雙手、怎樣表達細菌的模樣，還會邊畫邊跟他們講解正確的洗手程序，提高孩子的衛生意識」。

手製點心 發現生活

黏土課的題材同樣有趣，其中由她構思的香港系列最吸引小朋友。她教大家如何用黏土把香港地道點心、美食，甚至街市魚檔，呈現眼前，「原來不少小朋友未吃過缽仔糕，而且我更發現，這一代絕大部分也沒去過街市、魚檔，因為平日家長只會帶他們逛超市。所以，我希望透過課堂，也帶些生活經驗給孩子」。上門手工課堂每節介乎45分鐘至1小時，學費已包所有材料。

■INFO

美勞上門教學

對象：3歲起

地點：全港各區

價錢：$110至$150/堂（包材料）

詳情：「手工教學班 HAPPY HANDMAKE SHOP」facebook專頁

[Happy PaMa 教得樂 第289期]