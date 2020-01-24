學「車」DIY 解口罩荒

車縫布口罩，困難嗎？是否要用上工業縫紉機？相信新手都會有以上疑問。製衣業訓練局資深講師黃乙蘭指出，車縫可放置濾芯的布口罩，一般家用縫紉機足以應付，但前提是需要基本的車縫技術。

黃乙蘭先來提供一些車縫布口罩的貼士。首先大家要準備以下材料，包括布料、鐵線和橡筋等。

材料：

面布2塊：防水透氣布或高密度棉布

底布2塊：薄棉紗布

鐵線1條：約10厘米長，用來固定鼻位

橡筋2條：約22至23厘米長，用來掛耳

工具：縫紉機、熨斗、剪刀、間尺等

紙樣：面布和底布的1：1紙樣可在製衣業訓練局網站下載：bit.ly/3b1gFfL

詳細教學片：bit.ly/2XsdFVO

車縫貼士：鼻彎位起步 用密線紋

黃乙蘭提供以下要點，方便大家學習。首先，按紙樣裁好面布及底布，分別車縫。面布及底布分別由兩塊對稱的布料組成。底布會接觸口鼻，用薄棉紗布較舒適；而面布用作阻擋外來物，建議用防水透氣布或高密度棉布。

面布和底布的車縫方法相同。以面布為例，先把裁好的2塊布料對齊、疊在一起，把彎曲的邊緣位置縫合，然後攤開，再用熨斗熨平。戴上口罩時，接縫上的「骨位」會位於鼻位至下巴之間。之後，把已車縫好的面布及底布「骨位」對齊、疊在一起，分別把它們的頂部（近鼻位）和底部（近下巴）位置的邊緣縫合。面布和底布之間的空間用來放濾芯，可經側面兩邊的開口放入。完成車縫工序後，在頂部貼上固定鼻位的鐵線，並在口罩兩側安裝掛耳橡筋。

新手畫記號 輕力慢踩腳踏

口罩鼻位的彎線考手藝，黃乙蘭建議由鼻位的彎位開始車縫。「一般縫紉機可調節車線的密度，用較密的線紋車縫彎線，效果會較美觀；新手車縫前亦可先用筆在縫線位置畫上記號。而控制縫紉機腳踏時要小心，以輕力踩踏、用緩慢速度車縫可提高準確度。」她說製衣業訓練局暫未開辦口罩製作課程，新手可報讀3天的車縫基礎課程，詳情和上課安排可瀏覽官方網站，當掌握車縫衣物的技巧後可應付口罩的工序。

安全貼士：穿針關電源 安護指器

黃乙蘭提醒，車縫前先要把頭髮打理好。「長髮人士要把頭髮束起，避免阻礙視線，亦防止頭髮捲進縫紉機側面轉動中的手輪。把線穿進車針前要先關掉縫紉機電源，以免誤踩腳踏驅動車針刺傷手指。」她建議在車針前安裝護指器，避免手指不慎接觸車針。她又提醒，車縫大件衣物布料時，布料會在桌面前後左右移動，建議不要在縫紉機附近擺放雜物。「若馬達開動後，聽到機身發出不尋常聲響，或嗅到燒焦味，須馬上關電源，再找人維修。」

護車貼士：「過骨」勿猛踩腳踏

縫紉機的力量由馬達發動，體積愈大的馬達所產生的力量愈強。有30多年維修縫紉機經驗的真寶針車負責人謝保光解釋，體積較大的工業用款式，在力量上比家用款式優勝。「工業用款式安裝在專用桌子上，因馬達體積較大，可驅動車針穿透牛仔布、皮革等厚重物料；而家用款式力量約只有十分之一，難以車縫這些厚料。」

但家用款式優點是體積小，約闊40厘米的機身可擺放在家居桌面使用，謝保光指出，如了解家用縫紉機性能並配合正確用法，也可提升效能。「不少新手面對較厚的衣料接駁位（如褲骨）時，會猛力踩動踏板驅使車針穿過，這樣做會勞損車針及馬達。」他說一般家用款式縫紉機側面有個手輪，當馬達開動後會轉動驅動車針運作。當「過骨」時，可嘗試改用人手轉動手輪，慢慢施力驅使車針穿過褲骨。

車針車靴貼士：依布厚度、線迹選配

謝保光表示，不少新手錯配車針和車靴的款式，因而未達理想效果，選配時要考慮布料厚度和線迹兩大要素。「厚布料對車針的穿透力要求較高，建議用直線線迹車縫。」他解釋，車縫人字或之字線迹時，車針會左右水平移動，力量會分散，易令針線打結，車縫較薄的棉質T恤、恤衫等布料會較適合。

選車針和車靴時要留意以下要點。「粗針較易貫穿厚布，幼車針可避免扯爛薄質布料。」各廠商按車針的粗幼度劃分不同針號，一般號數愈大愈粗。「棉質薄衣料一般用9號，車縫較厚的褲骨可考慮10號以上。」另外，車靴又稱「壓布腳」，用來壓平布料、防止車縫時走位。車靴上有坑道，車縫時讓車針穿過，他提醒車縫人字線迹前，必須換上坑道較闊的款式，否則車針左右移動時會被卡住。

謝保光分享一個簡單的選配原則：「車縫厚布料用直線線迹，選配粗車針；車縫薄衣料時選配幼車針，而選用人字線迹時記緊換上有闊坑道的車靴。」他說每間廠商的配件質量、尺寸有差異，建議選配原廠配件。黃乙蘭也補充，選購家用縫紉機時可即場「試車」，帶同常用、不同厚薄的布料測試縫紉機的性能。

文： 呂瑋宗

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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