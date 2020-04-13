誰明學子心：病毒威脅 打亂生活 重整心態 焉知非福

現在，香港人正面對前所未有的挑戰，這個都市的每一個人，都要面對這些突變。怎樣才可以在逆境中保持安穩的心境？怎樣作出適當改變？

社會的突變，也令我近來的工作方式改變了。門診病人減少，但家長的諮詢卻絡繹不絕。

ADHD童 悶到發脾氣

「孩子兩個多月在家悶到發晒脾氣，又不可以帶他外出，大家困在家中，我也快要發瘋！」

停課女兒 「可以不再返學嗎？」

「沒有上學的壓力，我的女兒在家中過得非常快樂。由於疫情，我在家工作，可以整天陪伴着她。昨天她竟然告訴我，她以後都不想再返學，怎麼辦？」

應屆DSE考生 患得患失

「許多患得患失的感覺，前陣子不知道考試是否可以如期舉行，當知道了如期舉行後又擔心考試期間受感染。今天又再公布考試延期，心情又再次反覆起來，覺得身邊的事物也不在掌握中，心情很不安。加上考試壓力，我們這屆考生實在面對太多挑戰。」

強迫症患者 家人壓力大

「疫情轉趨嚴重，兒子洗手洗澡的情况變本加厲。我們每天回家也被他立即趕去洗澡，然後他會徹底清潔我們走過的地方，用過的浴室，穿過的衣物，接觸過的物品。他整天不停地清潔，雙手也潰爛了。他拒絕外出，還堅持把家中所有窗戶關上，說避免細菌飄進家中。他整天坐立不安，又不肯去看醫生，我們實在非常擔心。」

焦慮症兒子 擔心醫護媽媽

「我在醫院工作，每天接觸不同病人，兒子十分擔心我會染病。每天當我離家上班，他總會大哭，抱着我，不讓我出門，說擔心媽媽病了以後就再見不到我……」

困頓父親 哭訴女兒被迫退學

「每天的生意額近乎零，還要交租，出糧給員工，實在不能再支撐下去，擔心要破產。最難受的是被迫要就讀國際學校的女兒退學，因為我實在沒有能力負擔學費，其實我真的不想行到這一步……」

過去的一年，確實是不容易過的一年。香港人面對了前所未有的挑戰，社會各方面都有很大的轉變。這個都市的每一個人，不論年齡、性別，或在學或工作，或貧或富都被迫要面對這些突變。然而，怎樣才可以在逆境中保持安穩自在的心境？怎樣可以在轉變中作出適當的改變？

在這陣子的諮詢過程，除了分擔來電者的憂慮和壓力外，有時他們也會分享被「困」在家的意外收穫和他們在疫情中的抗逆智慧。

母女互訴喪親痛 哭泣擁抱

母親是女強人，女兒是高材生。疫情發生之前，兩母女每天見面的時間不足10分鐘。媽媽非常能幹，在公司身居要職，每天努力工作，很晚才回家。女兒懂事又自律。自從家中的男主人去世後，母女二人各自「專心」工作和上學，很少觸碰喪親的感受。這次疫情，媽媽在家上班，女兒在家中網上學習，大家的見面時間多了。「留在家中的日子，我和女兒多了聊天的時間。彷彿又回到女兒年幼時每天故事時間後『訴心事』時段。」母女二人難得有這個機會，訴說這些年大家遇到的生活問題和經歷，最後終於說出自丈夫/父親去世後各自怎樣面對哀傷，感動的眼淚和親切的擁抱讓母女二人再次連繫起來。

毋須催促做功課 親子關係變融洽

學校停課期間，孩子和家長每天不用再跟時間競賽。「孩子早上起牀的吵吵鬧鬧，做功課的拖拖拉拉，隨着停課已沒有再出現。連我自己也發現自己斯文了，少了催促囉嗦孩子，親子關係融洽多了。」孩子不需要上學，雖然不能外出，但多了時間休息玩樂，精神好了，情緒也自然好。父母子女暫時把學業壓力拋諸腦後，重拾久違了的親子時間，一家人一起玩玩桌上遊戲、發掘室內活動、一起看書、打機、看劇集……「原來快樂就在身邊，原來家人的笑容是這麼可愛！」 自認虎媽的媽媽說。

疫情下，大家的生活習慣被迫改變了。少出街，少聚會，少購物，才發覺原來生活是可以這樣簡單。「多了在家吃飯，多了與家人溝通，多了親子活動，還多了獨處時間，才發覺家人的相處是多麼珍貴，孩子是多麼可愛，家中的長輩是多麼渴望有家人陪伴，自己是多麼需要時間沉澱一下，思考自己真正的需要。在疫症的陰霾下，又再發現生命原來真是很脆弱，所以一家人齊齊整整簡簡單單地在一起已是一種幸福。」以往早出晚歸，被工作侵蝕了生活的打工族說。

保持平靜專注 看清真正需要

在這次經歷中，或許很多人都會重新審視自己的生活，明白到有些事情和生活方式不再是人生中唯一可以倚重，又或者發現自己真正的需要其實是自己一直都忽略了。在這動盪的社會環境中，面對突如其來的轉變，最能令我們保持心境平靜的就是專注察覺當下此刻自己的狀態、情緒、需要，接納暫時不能改變的狀况，認清自己可以掌握的事情。在平穩的情緒下，我們才能看到希望，才能明智地在思想上、行為上作出有彈性的選擇和調節，培養出心理抗逆的智慧。

文：陳穎儀（臨牀心理學家）

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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