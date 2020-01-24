吾生有杏：院長醫生周記（101）: 變幻原是永恆

面對這威脅全球的疫情，挑戰是前所未見。過去兩個多月，我每天除了回醫院工作外，還與科研團隊日以繼夜與時間競賽，希望盡快找到應對疫情的方法。觀乎疫情發展，我們實在不能心存僥倖，以為今次新冠病毒會像當年SARS一樣，再多過幾個月便自然消失。

既然沒有水晶球，我們便要有心理準備打持久戰。可是，更有效的防禦政策也不可能長年累月地執行，因為我們都是人，都會感到疲累，日子一久，就慢慢地變得鬆懈、沮喪，甚至放棄。

「靈活」生存方式 應對持久戰

想有喘息空間，我們未來的日子便要像外婆當年抗戰時代的生活，時刻做好作戰準備。例如當疫情放緩的時候，我們可以容許適量的社交活動、上班和上學，讓我們一嘗「正常」生活。一旦疫情突然轉差，我們便立即再次穿上全副武裝，躲進「防空洞」裏去，直到警號過後又再跑出來。如此這般，不斷重複這個循環，度過這段疫情反反覆覆的日子。

「打仗」、「避難」的日子絕不好受。看不清前路，就只能見步行步，很多長遠計劃和安排也變得難以落實。不要說社會經濟民生，有時候可能連自己明天的生活和安排也未必掌握到。如果疫情仍要持續一段頗長的日子，我們便要學習和適應這種「靈活」的生存方式：今個星期生活如常，但可能下星期又再次如臨大敵……將這種抗疫的生活模式視為「日常」。

做好「小我」 成就「大我」

如此反反覆覆地過日子，實在令人精神緊張、身心疲累。久而久之，不但自己情緒崩壞，也影響與家人、朋友的相處，小小事便會引起摩擦，更可能引發嚴重衝突。

要跳出這個困局，我想一切就先由「做好自己」開始吧。先作好心理準備，管理個人期望，接受會有一段頗長時間要反覆無常地生活，明白到「變幻原是永恆」。除了長期注意個人衛生，也要在不同的角色和崗位上做好本分。當每個人都堅持盡力做好「小我」，「大我」就會得以成就。

反反覆覆的抗疫日常，是艱難的；但再艱難也要堅持，再累也不要鬆懈和放棄。「最黑暗的時刻往往也是最接近光明的時刻」。過去香港捱過了一個又一個的難關，我信，今次都不會例外。

文：陳家亮