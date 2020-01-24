養生帖：DIY香囊 芬芳避瘟

千年傳統 選辛香氣烈中草藥

屈原《離騷》中有「扈江籬與辟芷兮，紉秋蘭以為佩」的詩句，說明以江籬、辟芷、秋蘭等香草香料為製作香囊的充填物。2000多年前的漢代，人們將香料裝於枕頭、香囊和熏爐之中，從而起芳香避穢、清新空氣的功效。現湖南省博物館收藏的西漢綺地「信期繡」香囊就出土於長沙馬王堆一號漢墓。唐代醫學家孫思邈的《備急千金要方》中也記載多種懸掛施藥辟穢的方法，如太乙流金散要「掛門戶上」，虎頭殺鬼丸需「懸屋四角」等。清代外治法大師吳師機在《理瀹駢文》中介紹「闢瘟囊方」的製作和使用：「羌活、大黃、柴胡、蒼朮、細辛、吳茱各等份，共研細末，佩於胸前。」在疫病預防方面，古代醫學家為後人積累了豐富經驗和方法。筆者退休前工作的中醫藥大學每逢傳染病流行期間，常組織大學生科協的學生選擇辛香氣烈的中草藥製作各種中藥香囊，派發予教職員工和民眾以防病保健。

時下，新冠病毒肺炎傳染至全球200多個國家和地區，造成嚴重衛生健康危機。與當年SARS相似，對於新冠病毒目前既沒有特效治療藥物，也未及研製有效疫苗。除常規隔離、消殺措施外，借鑑預防SARS經驗，在疾病預防方面佩戴避瘟香囊也是最方便、簡單以及安全方式之一。避瘟香囊中常置艾葉、蒼朮、白芷、佩蘭、藿香、石菖蒲、薄荷等，均屬芳香之性的中藥，具有除邪辟穢、疏風解表散邪、清氣化濕開竅等功效。從而更好地固護正氣、增強體質、提高抗病能力。

讓我們動起手來製作香囊，將前述藥料研細末並過篩，裝入小布袋，每袋10至15克，佩掛在脖子上，或用別針固定於衣襟，香袋距離呼吸道較近效果更佳，布袋中藥末每10天更換一次，以保持藥效。

文：甘君學

（香港大學專業進修學院中醫副教授）