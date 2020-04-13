中西醫合璧戰新冠 舊藥新用 尋最佳療法

各國推出旅遊限制和多種公共衛生措施，都可減慢疾病傳播，紓緩醫療系統壓力。此疫症最可怕之處，是大部分人都沒有免疫力，且尚未有針對新冠病毒的特效藥，當務之急是尋求有效療法。既然沒有特效藥，參考中國內地、外國經驗和文獻，可試行中西醫結合方法，尋找最佳治療方案。

■西藥

抗瘧疾、伊波拉藥成希望

西藥方面，已有不少研究在世界各地展開。大部分都是從現有西藥中，揀選有可能抑制冠狀病毒的藥物。比較多人提及的是利用抗愛滋病藥物，以兩種蛋白酶抑制劑（protease inhibitor）阻截病毒的複製機能，避免病毒擴散至健康細胞。可是，武漢醫療團隊近期在醫學雜誌中發表報告，發現單用兩種蛋白酶抑制劑對降低病毒脫落（virus shedding）和徵狀輕微的病人沒有明顯幫助。而香港公家醫院除了用蛋白酶抑制劑外，亦使用干擾素和利巴韋林（ribavirin），研究仍在進行中。

瘧疾藥組合副作用要小心

實驗室研究中，發現一種舊的抗瘧疾藥硫酸羥氯喹（hydroxychloroquine），在細胞研究中可抑制冠狀病毒，這種藥物亦用於紅斑狼瘡等免疫系統疾病。不過，實驗室研究之後，必須有臨牀研究才可證明藥效，中國團隊報告運用此藥可以減低病毒含量。此外，亦有小量證據顯示，若再配合一隻常用抗生素阿奇霉素（azithromycin）共用，可減輕徵狀；這個治療組合受美國總統在記者會上推崇。但小心這是很初步的數據，是否真的對新冠肺炎有效，仍待進一步研究。而且上述兩隻藥物一同使用，可能產生心律不正，肝腎功能不正常的病人亦要加倍小心。所以醫學界現時不建議病人自行購藥服用。

另一隻抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir），本用於治療伊波拉病毒。美國一名患者使用後得到不錯療效，這隻藥物就成為治療新冠肺炎的希望。現在藥物正在全球多地作大型臨牀研究，香港亦參與其中。全球醫護人員都靜待這些研究結果。另一方面，無論在內地或外國都有人使用康復者的血清提煉抗體，注射到受感染患者中，療效有待觀察。由此可見，因為疫情嚴重情况危急，多項研究正火速進行中，希望找出最有效的西藥方案。

疫苗難快速大量生產

亦有報道指中國、美國和德國等國家，正在全速開發預防疫苗，希望可以在今年底前推出市場。但疫苗還有幾個問題需要解決。第一，即使找到有效疫苗，全世界對疫苗需求量很大，要短時間製造大量疫苗不是容易的事，可能需要各國政府和藥廠合作。第二，新冠病毒會否隨時間變種？假若如此，接種疫苗後，也可能無辦法對已變種病毒具有免疫力。情况像每年流感病毒疫苗，需要重新接種一樣。第三，疫苗在短時間內研發和大量製造，會否缺乏長期有效度和安全度數據。

■中藥

「三藥三方」化濕毒 多靶點療效

調節免疫力 減發炎反應

面對疫症，內地採取了中西醫結合方法治療。中醫藥治療病毒感染和西藥原理不同。西藥着重針對病毒；中藥則大多數是複方，所以有多靶點、多方面的療效。根據內地研究，中藥一方面有抗病毒功效，另一方面可調節免疫力、減低發炎反應等。根據中國中醫專家編製的《新冠肺炎中醫診療手冊》，總結出這次疫症是一種「濕毒」。大部分病人有濕重徵狀，例如全身乏力和痠軟、肚瀉、肺部痰多。治療初期着重化濕；但運用中藥當然要根據病人體質和病情階段，辯證論治，作個體化治療。

「金花清感顆粒」縮退熱時間

天津中醫藥大學校長張伯禮，總結了中國使用中藥治療的經驗，提出「三藥三方」，可以作為基本方參考使用。三藥就是「金花清感顆粒」、「連花清瘟膠囊」 和「血必淨注射液」。特別一提是「金花清感顆粒」是在2009年豬流感時製造，方藥由中國古方麻杏石甘湯和銀翹散兩個藥方組成。內地團隊曾在2011年利用麻杏石甘湯再加特敏福作臨牀研究，治療甲型流感，發現兩者合用令退燒時間更短，結果發表在美國《內科學年鑑》中。武漢醫療團隊發現這一次利用「金花清感顆粒」，於病情輕微的患者中縮短退熱時間，而且減輕病情加重的百分比。

另外，三方是「清肺排毒方」、「宣肺敗毒方」和「化濕敗毒方」。這3條藥方都是由古方合併組成，在內地使用後發覺有一定療效。相信內地專家很快會把治療成果，發表在國際學術期刊中，讓全世界都可以參考中藥治療的經驗。

隔離時預防 康復後調理

無論如何，若要使用中醫藥，必先經過中醫診斷病情，再考慮病人體質，才可以使用，否則可能適得其反。另外，隔離人士亦可服用一些預防的中藥方。協助康復者亦是一個非常重要的環節，康復者肺功能可能受到損害，可運用中醫藥調理身體，益氣養陰潤肺。本地不少中醫希望能幫助治療病人，希望有關當局可以組織專家小組，看看在新冠肺炎中，如何讓中醫藥出一分力。

面對這個未有特效藥的疫症，無論是中藥或西藥，應在安全情况下適當使用。運用中西醫結合方法，尋求對病人利益最大的治療方案。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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