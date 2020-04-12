星期日文學‧五位寫作人在失序中想像 帶一個小說人物來疫境

分別與幾位交談，不無令人察現當中呈現某種瘟疫處境下，人類共通經驗的整體性，而在各自挑選的虛構人物中，又絲絲流露着明顯的異質線索，表現各寫作人獨特之處及其所關心的相異處。

失物：時間感、節奏、目的

疫症打斷人的日常生活，寫作人亦如是，尤在最初充滿未知、同時日常有規律的工作與框架頓然被抽掉時，組裝起表面有序的日常分崩離析，梁莉姿說，情形猶如螺絲鬆脫、鎖鏈扣甩掉般，陷入失序狀態。轉為居家工作後，失去讓人能暫時抽離的繩索，她每天接收海量資訊，直言最初一個月過得非常焦慮，無法處理本來計劃好、卻無死線限制的書寫，後來思考時間增多，更質疑起一直以來的寫作，目的是為何呢？追求的始終如一嗎？繼而逐漸在空餘時間閱讀起書寫社會重大事件為背景的小說，帶來的卻也是動搖，但這次是筆法或手法上的舉棋不定。黃怡分享說，整個2月都手忙腳亂，花費許多精力在生存的事情上，譬如說如何確保家人和朋友都不至死於非命，哪個親戚友朋有足夠防疫物資嗎？當一切處於不確定與未知，寫作時尤感艱困，正在書寫的中西區街道小說也因疫情減少外出而暫緩下來，惟日子漸過，人不再如此焦慮，約在一個月後，重新拾起平常的步伐。李嘉儀亦提及，自己在這段居家工作時間裏「很容易就會喪失時間感，或是突然進到遺忘裏，忘記自己為什麼要做着這些事，忘記自己接下來要做什麼」，似乎這種失序感，形成某種在瘟疫處境下的共通性。

在失卻緊扣日常秩序的鎖鏈下，林三維感到她比往日更需要運動的幫助，每天跑步打網球就成為鞭策自己行動的調節器，讓過多的精力揮發，也如往日般弔詭地，需要multitasking才能更專注於寫作。這段日子裏，她持續逼自己每天即使不能寫，「也寫一句半句，讓感覺不至生鏽」。不無巧合地，平日沒有習慣做運動的黃怡、梁莉姿同樣分享她們微小轉變，梁更讓做運動這一節加插在每晚的日程裏，讓夜晚有所憑依。

正在德國科隆生活的黃愛華則分享道，最近讓她最難以釋懷的，「是真切地看到歐洲人的自大與高傲，從一月初的歧視東亞人，到對亞洲國家戴口罩的藐視」，令她開始重新定義在這國家的身分，大概也因此讓她更想家、更想小時候居家的日子。

若有可能，在疫症下哪本小說哪個虛構人物你最希望帶來世界？甫開口問出這問題，記者已深感殘酷。如此世道，怎忍心要人來受苦呢。不過，卻竟得來許多意想不到饒富意思的答案。

倖存的雪人 救世的青蛙老弟

李嘉儀選的，是Margaret Atwood《末世男女》中的「雪人」吉米。她細細闡述道，雪人是一場滅世大疫症裏的倖存者，與他為伴的只有一群完美而天真，長着綠眼睛藍皮膚，經過基因改造的克雷科人。「因為他自以為世間只餘下他還以人類的身分存活，所以他努力地為完全不理解人類情感的克雷科人說明世界的模樣，同時讓自己透過主觀的詮譯，與只有他才能理解的語言，來記憶一個他明明熟悉卻已經無法再恢復的世界。」讓李嘉儀感好奇的是，假如讓一個「自以為經歷了滅世的人」來到現在我們身處的這個「尚未滅亡但彷彿正要步向滅亡的世界」，雪人的眼睛會看到什麼？他會怎樣敘述我們，怎樣理解我們在疫症中流露的情感，怎樣分析身於其中的殘酷？她猜想若雪人到來，該會重複小說裏做過的：「例如出外尋找別人餘下來的酒瓶，在一旁喝得爛醉，然後不斷嘗試重述，嘗試記憶，嘗試在自己的腦袋中數算他還記得的字詞，像一種既定儀式。」若雪人到來，她希望陪伴他度過，「因為他為我們演示的那個世界，本來就是一個悲傷的世界，他從一開始就注定是一個只能夠悲傷的敘事者。我相信我們能夠從這種悲傷之中，明白人類的脆弱與渺小，同時理解這其中的珍貴」。

由經歷過滅世大疫症的人物，轉移至處於災難場景的人物，林三維選的，是村上春樹〈青蛙老弟，救東京〉裏的青蛙老弟，小說收於《天國子民在舞蹈》（博益版）／《神的孩子都在跳舞》（時報版）。小說集回應的，是1995年的神戶大地震，在個體面對突如其來的死亡時當如何反應？每篇通向的都不盡相同，或虛無或富使命意義。而三維選的是一個既可愛又有英雄特質的青蛙老弟，一個較偏離於日常的角色，「如村上其他不少小說中，亦加插了奇幻設定」。故事主角片桐是個極度平凡的東京上班族，在新宿銀行管理借貸，一天回家發現一隻巨型青蛙正等着他，並告之在神戶地震後，東京也將迎來大地震，請求他幫忙一起拯救東京。片桐最初反應當然是，為什麼會是我，為何選我來救東京呢，林三維如此介紹：「他16年打同一份工，不算很受歡迎，職業也不特別受人尊敬」，青蛙卻輾轉告訴他，就是你這種人才能拯救東京。「故事中想要挑起地震的是大蚯蚓，一個長久於地底相安無事、卻積累了許多仇恨與憤怒的蚯蚓，會不斷膨脹」。最終片桐在約定拯救東京的前一天，遇上槍擊意外，躺進醫院，醒來時倉皇問護士：地震發生了嗎？而護士給他的答案卻是，既沒有地震，亦沒有槍擊，只是有人看見他在歌舞伎町暈倒，片桐不得其解，然而午夜醒來，又看見青蛙伏在醫院，並跟他說自己在夢中已幫忙青蛙戰鬥，也就拯救了東京。由夢中的戰鬥，引伸至書中關乎想像力、三維覺得很好的一句——青蛙老弟說：「所有激戰都是想像中進行的……我們人生的終極價值不取決於獲勝的方式，而取決於毁滅的形態。」三維認為小說配合現在的社會氛圍，她說：「只要有信念你都可以拯救世界，若我們在當下做好本分，某程度上也在幫助別人」，即使片桐在小說中看似平凡，卻也有自身價值。

這樣的女子 默默的女孩

黃怡大概源於溫柔及人道考慮，想像要帶哪個小說人物來世界，才最不會受苦，選來了西西〈像我這樣的一個女子〉裏的女子。疫情下各國處於社交隔離狀態，黃怡想像女子早已習慣獨處於小房間內，不懼怕孤獨，而作為一位死人化妝師，「她應該早已備有充足防疫物資，口罩或手套等統統該也具備，我們不用特別為她操心」。女子另一種特質，亦是黃怡很喜歡的：「女子不怕骯髒不怕死亡」，在現下顯得尤為重要，綜觀全球，「死亡人數已多得不夠棺木，無法好好辦喪禮，或是不能瞻仰遺容等，有很多本來想要哀悼的方式都無法進行」。疫症下各行各業遭受不同程度衝擊，而女子於黃怡，是個不用擔心其職業的人物，「小說中也提到，這職業絕對不愁衣食，亦不會失業。現時很多行業在放無薪假，失業後未知何時才找到新工作，公司倒閉等情况亦相繼出現」。根據黃怡曾經的深入了解與考究，她相信此次疫症也不會令女子的工作變得更危險：「如此這般的傳染病，該不能繼續為死人化妝。據我所知，屍體傳染病分三級，頭兩級仍可打開屍袋。我假設現在這種是不能的了。」黃怡選來這個喜歡文學或香港文學的讀者耳熟能詳的作品，其最令人感到溫暖的地方也許是，被包圍在周遭極端陌生的處境下，我們至少仍能相信有一件事、一個作品、一個人物，能陪着自己，讓人確信有些什麼依舊沒變，仍舊有些什麼在大海中能讓你如船錨靠岸般穩住，大概正是此時此刻，「文學或藝術作品帶來的安慰與令人心安之處」。

黃愛華覺得這問題不易回答，她讀的書中世界多呈現荒謬，而現時的現實世界，也荒謬得如小說般。但後來她想到一本德國的少年／兒童文學作品《默默》（MOMO），命題與「時間」有關，書中主角默默是個不知自己幾歲的小孤兒，她在小說的城裏活得很快樂，直到來了一群「灰色男人」，推銷他們時間銀行後……他們「說服城裏的人儲蓄時間，快速有效率地工作，謝絕不必要的交際與交往。這群男人其實是時間的盜賊，當城裏的人一個一個地因利益誘惑，為了儲蓄時間而放棄生活之際，只有這個小女孩默默一直不放棄，堅守着她的城市、她所熟悉的速度與日常的美好，堅定又有勇氣地去揭穿整個陰謀」。對於黃愛華，時間銀行的「灰色男人」並非主要的問題所在，她思考的是，打亂了既有時間空間秩序的疫症，放緩了速度，而它是否同時在偷走我們的時間呢？它會對我們未來世界的速度與空間帶來什麼改變？「我希望默默可以告訴我，我希望她奮力堅定的勇氣，孩子的稚氣，可以給我們更多希望。」在面對艱難，她認為可能我們需要的不過是孩子的天真與勇氣，「細小卻一往無前」。

無處容身者 並肩也美好

梁莉姿也選來以童稚視角觀看世界的人物——卡爾維諾《蛛巢小徑》的少年角色賓。梁繪影繪聲講述《蛛》的故事：背景設於二戰後、意大利游擊隊與政府軍對立之時，過於早熟的賓無法融入同齡少年圈子，每天喜歡跑到住處巷子附近的酒館，聽聽成年人發牢騷、講八卦。賓時常渴望融入酒館那群插科打諢的大人世界，並欲求得到他們認同。一天，酒館有人游說賓偷去士兵的槍（也就是小說中光顧妓女阿賓姊姊的士兵），他真的把槍偷回來，後來在糊里糊塗情况下，又輾轉加入當時被視為英雄的游擊隊，但過程中，賓看到的是游擊隊內部的腐朽與不堪。賓因發現游擊隊首領和成員妻子的姦情，即使在被勸阻下，仍不斷高歌、煽風點火，要其他人知道。一個既聰明又懂鑑貌辨色、看似左右逢源的孩子，為何梁莉姿會選他呢？大概是她所關注的，是在充滿恐懼與末世感下，不同持份者如何利用輿論或論述去爭取地盤：「這件事聽來很功利，但很多人就是想在一個異樣狀態裏，尋找機遇。」梁莉姿想像把賓帶來現世，「他在小說中偷槍，現在為了獲得大人認同，他偷的會不會是口罩呢？」而現在即使辛苦找來口罩提供，也可能會被罵「吃人血饅頭」。卡爾維諾寫及為何會塑造這角色，「他認為透過賓、比較童稚的視角去批判成年人，是更有力更狠的。賓的存在不純然對照大人那種絕對與奸險，他本身也有一種似懂非懂的狀態，但最弔詭的是，反而因為內裏的空洞，他可以更隨心所欲、毫無包袱地，喜歡批評什麼就直接批評」。回頭看現時趨向兩極的世界，於她在疫情下尤為兩極的環境，她認為賓會不管你是黃藍素人還是KOL，在細微處裏總會找到要批判的地方。在這個凡事要選邊站的世代，梁莉姿坦言她時而感到困惑無力，她認為賓的童稚，以及其熟悉的並非策略政治或理念，而是人心，所以更能反映這年代下，個體是怎樣生存和存活：「回歸到創作小說，這也是我重要的方向。」返回《蛛》的結局，賓的姊姊最終歸邊政權，賓碰上失散多時、多少曾被排拒的游擊隊員，兩人在蛛巢小徑的路上，望着螢火蟲，並肩而行。「如果對照現在，就是說個體在經歷過翻天覆地後，最終沒獲得什麼，其實賓兩邊都理解過，可是仍無容身之所，最後是，兩個無處容身的人結伴。」結局雖似虛無，但彷彿暗示，在艱難時代，能有並肩之人，或也美好。

文//林凱敏

圖//受訪者提供、網上圖片

編輯//劉子斌

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