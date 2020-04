家明雜感：《非常安全》疫症來自何方？

別誤會,「疫症電影」有很多,可《非常安全》並不是像《極度驚慌》(Outbreak)的荷李活驚慄大片。兩片雖同樣誕生於1995年,中文譯名甚至巧妙地對仗,但它們對疾病源頭及病人心理的描繪,卻是那樣的南轅北轍。

《極度驚慌》把因果交代得極度顯淺。它的首幕就是一個非洲原始村落了。城市人本來活得好端端的,不知打哪個蠻荒部落傳來的病毒,才搞得我們擔驚受怕、死去活來。類似《極度》的「野蠻vs.文明」二元邏輯仍非常管用。在今天武漢肺炎的論述中,亦相當常見。

《非常安全》完全不是這樣。當然它要講的亦不是什麼巨大疫情,整部戲,只圍繞一位叫Carol的「小富婆」(茱莉安摩亞飾演)。她本來過着平常日子,突然發現自己的身子不時產生敏感反應,健康愈來愈差。生理及心理醫生都看勻了,多次就醫都無法根治,還變本加厲。最後她唯有自我隔離,到荒野外一家「新紀元」(new age)中心靜養。

籠統一點或可如此概括,《極度》只想怪罪外圍,《非常》倒是叫人回看自身。

希恩斯本來是有的放矢的。《非常安全》雖是1995年出品,故事背景倒是回到1987年。1980年代,美國有數以萬計的愛滋病患者,死亡率高達九成,非常恐怖。有人覺得《非常》正是要隱喻此病,只是,希恩斯不甘心只去拍一部關於世紀絕症的醒世恆言。《非常》有別於兩年前的《費城故事》,它要梳理的東西更複雜。正是這樣,當今天另一場令全球恐慌的瘟疫來襲時,它才別具重看及討論意義。

必須說,《非常安全》只論橋段,是看得人頗丈八金剛的。不過希恩斯厲害,全片從頭到尾帶着一股神秘的吸引力,愈是不明愈想追看。《非常》僅是他第二部長片,當時他才三十開外。

生活到底還剩什麼?

一、《非常安全》要質疑我們的「正常生活」麼?或許吧。不少人已說過,疫症可怕,卻同時也是契機。病是身體的警號,我們因為患病,往往對自己及身體機能知多一點點。像今天肺炎,它起碼叫全部人暫停腳步。當我們把日常的「營營役役」及「夜夜笙歌」剔除後,生活到底還剩什麼?《非常》的Carol,與夫婿住在加州聖費爾南多谷的豪宅,出入Benz代步。丈夫似乎是個生意人,她是個家庭主婦。他們的家很闊落,奇怪是拍出來的感覺卻侷促。窗簾總是關上的,看不到外頭景物。

Carol日常過着的,是典型少奶奶生活。她打點家務,比如開車到洗衣店領回衣物。影片前段一件最令她不快的小事(她感嘆:Oh my God!),是客廳新訂一套大沙發椅顏色錯了,她趕忙致電家俬公司要求更換。她光顧髮型屋,心大心細,終於決定把直髮電成鬈曲,換上野性形象(我一度以為影片將循《迷魂記》方向開展)。她閒來與朋友相聚,喝茶聊天,開生日派對,互相送禮物;又與她們一起去健身班(1980年代因珍芳達而大行其道的aerobics)。一班闊太已是少婦或母親,個個體態健美、穿戴講究。圍在一起的話題,都是無傷大雅的。只有一次例外,初段Carol與密友見面,密友的大哥離世。兩人的談吐十分避忌,大概是因為死者患有愛滋病。

《非常安全》問世時未知道,後來我們看希恩斯作品多了,才體會他對美國1950年代薛克(Douglas Sirk)的倫理片情有獨鍾,例如2015年的《卡露的情人》(主角又叫Carol)就深得其神韻了。今天回看《非常》,發現他對中產社會、家庭中女人的着墨,最早期已見端倪。Carol的豪宅不但侷促,攝影構圖有時故意把她置放在奇怪的位置(本片攝影師Alex Nepomniaschy),被居所的線條硬生生分割開來,彆扭,也孤單,冰冷猶如Edward Hopper的畫作。《非常》前段在城市部分,還經常隱約聽到一些低頻怪聲,不知是機器還是什麼在開動。

沒法主宰自己生命

二、《非常安全》要寫出,Carol沒法主宰自己的生命麼?或許吧。影片開首二十分鐘,頗令人誤以為它是衝着父權而來。丈夫Greg總是離我們遠遠的,樣子看不清楚。夫妻某夜回家行魚水之樂,鏡頭高高的盯緊Carol,丈夫背對我們。她順着夫婿呻吟、移動的節奏,自己不大消受。Greg不算壞人,充其量是不解溫柔吧。雖然那位叫Xander Berkeley的演員,在其他電影常演三教九流的人物。

說《非常》有性別議題也不是過度詮釋,Carol某夜陪丈夫與朋友吃飯聚會,席上男賓侃侃而談的,是拿陰道開的玩笑。Carol的生活,除了與姊妹無傷大雅的閒話家常,就是被不同的男性團團圍住,丈夫、繼子(母子感情一般)、各種專科醫生,以至後來到了靜養中心她結識(甚而傾慕?)的主管Peter。她的敏感症來自空氣污染?化學用品?可能是。她開車遇上廢氣而不停咳嗽;丈夫在浴室梳洗時,又拿着壓縮空氣罐東噴西噴,但《非常》始終沒有明言疾病的來由。當Carol的敏感症狀沒法查明因果時,醫生開始不耐煩,質疑她會不會是心理作祟,有怪責的口吻。

Carol自己呢?她的世界及思想,單純得有點可怕。她強調自己平凡,成長的經歷普通。她在打理家務之外,沒甚愛好,起居作息只是慣性循環,以家庭(丈夫)為軸心。她汗線不發達,健體班跳完一輪後,不會滿頭大汗,令朋友艷羨不已。她不煙不酒,不依賴藥物,閒來只愛喝牛奶,僅此而已。

「你對二十世紀過敏麼?」

三、《非常安全》是在質疑大都會的物質文明、西醫的盲目理性,嘗試以新紀元作為解決方案麼?恐怕不是了。影片後段,當Carol不斷被敏感症纏身,有次嚴重得幾乎喪命,她決定暫時離家,獨個兒來到新墨西哥州一處叫Wrenwood的療養中心。

她到埗後,的確是從此一望空闊、環境清幽。前段在城市,機器隱隱發出的低頻聽不見了。換來是蟲鳥的清脆叫聲。她在Wrenwood遇上在那接受治療的人,絕大部分很友善。這些人,是因為患上各種各樣的「都市病」、敏感症狀而來到的。

《非常》叫人看得最大惑不解的,是它沒有嘗試為問題(Carol的疾病)找一條簡單的出路。Carol來到後,算是安頓了,但身體虛弱的情况未見好轉。她需要氧氣罐幫助呼吸,她額上的潰瘍愈來愈嚴重(愛滋病失去免疫力的症狀?)。她說自己不善辭令,在中心想學懂一些「新紀元」的治療修辭。後來她有個機會向中心的朋友及主管致謝辭,然而說來卻有點東拉西扯、亂七八糟的。當然,言詞本來不重要。難道只憑一個人的真情剖白,即可斷定他/她已治癒?但除了語言,還有什麼憑據呢?

Wrenwood療養中心貌似完美,暗裏仍見隱憂。有人疑似舊病復發,救護車來到,當事人生死未卜,我們觀眾未知就裏。中心的主管Peter其貌不揚、頭髮半禿(真有趣!《非常》全片沒一個「四正」的男人),但他有領袖風範,深得學員仰慕。不過,他的治療理論值得斟酌。他鼓勵每個來的病人,先要承認自己是疾病的源頭,把自己傷害最重的就是自己,要懂得自責。這不禁令人想起一句廣泛誤傳、似是而非的「佛家語」:我們都是自己疾病的作者。

Peter住在山上大宅,他主張避世。有次演講,他坦言自己不再讀報及看電視新聞。他鼓勵學員照辦,因資訊對免疫系統無益。《非常安全》最耐人尋味的是,在療養中心外圍,有個叫Lester的傢伙(應是學員之一),他從頭到腳把自己包緊,在遠處閃閃縮縮的,一拐一拐走過。在Peter口中,Lester行為之怪,源自他懼怕。在片中,Lester只是曇花一現的怪客,他的形象卻用在海報設計上,是所有觀眾對影片的第一印象。該印象原來是永恆的,由《非常》要折射的愛滋病1980年代,到今天肺炎全球大爆發。疫症蔓延時,我們惶恐不安,淪為驚弓之鳥,沒有比《非常》海報的造型,反映得更維肖維妙了。

《非常安全》原名單字一個「安全」,當然是諷刺。在武漢肺炎肆虐期間,還有什麼是「安全」的?上學、工作、社交、娛樂、交通……統統有風險,別說就醫了。我們不信任人群、不信任公眾場合,不信任任何扶手,最後連自己的衣物及一雙手都不獲信任,要反覆的洗呀洗。《非常》在片中一句暗暗的tag是「你對二十世紀過敏麼?」(Are you allergic to the 20th century?)。來到二十一世紀2020年當下,我們的焦慮絲毫未減;爹親娘親,不及一個口罩來得親。

《非常安全》撲朔迷離,見證托迪希恩斯出道早期的巨大野心。本片與他去年的新作,《追擊黑水真相》(Dark Waters),簡直是兩碼子事,但各有各長。《追擊》稍後有機會再談。關於《非常》,最後不得不說,茱莉安摩亞同樣在出道之初,演一個思想單純的患病少婦,後段大幅減磅,厲害得很。她後來跟希恩斯兩度再合作,分別是2002年的《天上人間》(Far from Heaven)及2017年的《童幻逆緣》(Wonderstruck),都是叫人揪心的好戲。

(按:《非常安全》在網上付費串流平台Criterion頻道及Sundance Now均可看到。)

文//家明

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao