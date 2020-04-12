家明雜感：《非常安全》疫症來自何方？

別誤會，「疫症電影」有很多，可《非常安全》並不是像《極度驚慌》（Outbreak）的荷李活驚慄大片。兩片雖同樣誕生於1995年，中文譯名甚至巧妙地對仗，但它們對疾病源頭及病人心理的描繪，卻是那樣的南轅北轍。

《極度驚慌》把因果交代得極度顯淺。它的首幕就是一個非洲原始村落了。城市人本來活得好端端的，不知打哪個蠻荒部落傳來的病毒，才搞得我們擔驚受怕、死去活來。類似《極度》的「野蠻vs.文明」二元邏輯仍非常管用。在今天武漢肺炎的論述中，亦相當常見。

《非常安全》完全不是這樣。當然它要講的亦不是什麼巨大疫情，整部戲，只圍繞一位叫Carol的「小富婆」（茱莉安摩亞飾演）。她本來過着平常日子，突然發現自己的身子不時產生敏感反應，健康愈來愈差。生理及心理醫生都看勻了，多次就醫都無法根治，還變本加厲。最後她唯有自我隔離，到荒野外一家「新紀元」（new age）中心靜養。

籠統一點或可如此概括，《極度》只想怪罪外圍，《非常》倒是叫人回看自身。

希恩斯本來是有的放矢的。《非常安全》雖是1995年出品，故事背景倒是回到1987年。1980年代，美國有數以萬計的愛滋病患者，死亡率高達九成，非常恐怖。有人覺得《非常》正是要隱喻此病，只是，希恩斯不甘心只去拍一部關於世紀絕症的醒世恆言。《非常》有別於兩年前的《費城故事》，它要梳理的東西更複雜。正是這樣，當今天另一場令全球恐慌的瘟疫來襲時，它才別具重看及討論意義。

必須說，《非常安全》只論橋段，是看得人頗丈八金剛的。不過希恩斯厲害，全片從頭到尾帶着一股神秘的吸引力，愈是不明愈想追看。《非常》僅是他第二部長片，當時他才三十開外。

生活到底還剩什麼？

一、《非常安全》要質疑我們的「正常生活」麼？或許吧。不少人已說過，疫症可怕，卻同時也是契機。病是身體的警號，我們因為患病，往往對自己及身體機能知多一點點。像今天肺炎，它起碼叫全部人暫停腳步。當我們把日常的「營營役役」及「夜夜笙歌」剔除後，生活到底還剩什麼？《非常》的Carol，與夫婿住在加州聖費爾南多谷的豪宅，出入Benz代步。丈夫似乎是個生意人，她是個家庭主婦。他們的家很闊落，奇怪是拍出來的感覺卻侷促。窗簾總是關上的，看不到外頭景物。

Carol日常過着的，是典型少奶奶生活。她打點家務，比如開車到洗衣店領回衣物。影片前段一件最令她不快的小事（她感嘆：Oh my God！），是客廳新訂一套大沙發椅顏色錯了，她趕忙致電家俬公司要求更換。她光顧髮型屋，心大心細，終於決定把直髮電成鬈曲，換上野性形象（我一度以為影片將循《迷魂記》方向開展）。她閒來與朋友相聚，喝茶聊天，開生日派對，互相送禮物；又與她們一起去健身班（1980年代因珍芳達而大行其道的aerobics）。一班闊太已是少婦或母親，個個體態健美、穿戴講究。圍在一起的話題，都是無傷大雅的。只有一次例外，初段Carol與密友見面，密友的大哥離世。兩人的談吐十分避忌，大概是因為死者患有愛滋病。

《非常安全》問世時未知道，後來我們看希恩斯作品多了，才體會他對美國1950年代薛克（Douglas Sirk）的倫理片情有獨鍾，例如2015年的《卡露的情人》（主角又叫Carol）就深得其神韻了。今天回看《非常》，發現他對中產社會、家庭中女人的着墨，最早期已見端倪。Carol的豪宅不但侷促，攝影構圖有時故意把她置放在奇怪的位置（本片攝影師Alex Nepomniaschy），被居所的線條硬生生分割開來，彆扭，也孤單，冰冷猶如Edward Hopper的畫作。《非常》前段在城市部分，還經常隱約聽到一些低頻怪聲，不知是機器還是什麼在開動。

沒法主宰自己生命

二、《非常安全》要寫出，Carol沒法主宰自己的生命麼？或許吧。影片開首二十分鐘，頗令人誤以為它是衝着父權而來。丈夫Greg總是離我們遠遠的，樣子看不清楚。夫妻某夜回家行魚水之樂，鏡頭高高的盯緊Carol，丈夫背對我們。她順着夫婿呻吟、移動的節奏，自己不大消受。Greg不算壞人，充其量是不解溫柔吧。雖然那位叫Xander Berkeley的演員，在其他電影常演三教九流的人物。

說《非常》有性別議題也不是過度詮釋，Carol某夜陪丈夫與朋友吃飯聚會，席上男賓侃侃而談的，是拿陰道開的玩笑。Carol的生活，除了與姊妹無傷大雅的閒話家常，就是被不同的男性團團圍住，丈夫、繼子（母子感情一般）、各種專科醫生，以至後來到了靜養中心她結識（甚而傾慕？）的主管Peter。她的敏感症來自空氣污染？化學用品？可能是。她開車遇上廢氣而不停咳嗽；丈夫在浴室梳洗時，又拿着壓縮空氣罐東噴西噴，但《非常》始終沒有明言疾病的來由。當Carol的敏感症狀沒法查明因果時，醫生開始不耐煩，質疑她會不會是心理作祟，有怪責的口吻。

Carol自己呢？她的世界及思想，單純得有點可怕。她強調自己平凡，成長的經歷普通。她在打理家務之外，沒甚愛好，起居作息只是慣性循環，以家庭（丈夫）為軸心。她汗線不發達，健體班跳完一輪後，不會滿頭大汗，令朋友艷羨不已。她不煙不酒，不依賴藥物，閒來只愛喝牛奶，僅此而已。

「你對二十世紀過敏麼？」

三、《非常安全》是在質疑大都會的物質文明、西醫的盲目理性，嘗試以新紀元作為解決方案麼？恐怕不是了。影片後段，當Carol不斷被敏感症纏身，有次嚴重得幾乎喪命，她決定暫時離家，獨個兒來到新墨西哥州一處叫Wrenwood的療養中心。

她到埗後，的確是從此一望空闊、環境清幽。前段在城市，機器隱隱發出的低頻聽不見了。換來是蟲鳥的清脆叫聲。她在Wrenwood遇上在那接受治療的人，絕大部分很友善。這些人，是因為患上各種各樣的「都市病」、敏感症狀而來到的。

《非常》叫人看得最大惑不解的，是它沒有嘗試為問題（Carol的疾病）找一條簡單的出路。Carol來到後，算是安頓了，但身體虛弱的情况未見好轉。她需要氧氣罐幫助呼吸，她額上的潰瘍愈來愈嚴重（愛滋病失去免疫力的症狀？）。她說自己不善辭令，在中心想學懂一些「新紀元」的治療修辭。後來她有個機會向中心的朋友及主管致謝辭，然而說來卻有點東拉西扯、亂七八糟的。當然，言詞本來不重要。難道只憑一個人的真情剖白，即可斷定他／她已治癒？但除了語言，還有什麼憑據呢？

Wrenwood療養中心貌似完美，暗裏仍見隱憂。有人疑似舊病復發，救護車來到，當事人生死未卜，我們觀眾未知就裏。中心的主管Peter其貌不揚、頭髮半禿（真有趣！《非常》全片沒一個「四正」的男人），但他有領袖風範，深得學員仰慕。不過，他的治療理論值得斟酌。他鼓勵每個來的病人，先要承認自己是疾病的源頭，把自己傷害最重的就是自己，要懂得自責。這不禁令人想起一句廣泛誤傳、似是而非的「佛家語」：我們都是自己疾病的作者。

Peter住在山上大宅，他主張避世。有次演講，他坦言自己不再讀報及看電視新聞。他鼓勵學員照辦，因資訊對免疫系統無益。《非常安全》最耐人尋味的是，在療養中心外圍，有個叫Lester的傢伙（應是學員之一），他從頭到腳把自己包緊，在遠處閃閃縮縮的，一拐一拐走過。在Peter口中，Lester行為之怪，源自他懼怕。在片中，Lester只是曇花一現的怪客，他的形象卻用在海報設計上，是所有觀眾對影片的第一印象。該印象原來是永恆的，由《非常》要折射的愛滋病1980年代，到今天肺炎全球大爆發。疫症蔓延時，我們惶恐不安，淪為驚弓之鳥，沒有比《非常》海報的造型，反映得更維肖維妙了。

《非常安全》原名單字一個「安全」，當然是諷刺。在武漢肺炎肆虐期間，還有什麼是「安全」的？上學、工作、社交、娛樂、交通……統統有風險，別說就醫了。我們不信任人群、不信任公眾場合，不信任任何扶手，最後連自己的衣物及一雙手都不獲信任，要反覆的洗呀洗。《非常》在片中一句暗暗的tag是「你對二十世紀過敏麼？」（Are you allergic to the 20th century？）。來到二十一世紀2020年當下，我們的焦慮絲毫未減；爹親娘親，不及一個口罩來得親。

《非常安全》撲朔迷離，見證托迪希恩斯出道早期的巨大野心。本片與他去年的新作，《追擊黑水真相》（Dark Waters），簡直是兩碼子事，但各有各長。《追擊》稍後有機會再談。關於《非常》，最後不得不說，茱莉安摩亞同樣在出道之初，演一個思想單純的患病少婦，後段大幅減磅，厲害得很。她後來跟希恩斯兩度再合作，分別是2002年的《天上人間》（Far from Heaven）及2017年的《童幻逆緣》（Wonderstruck），都是叫人揪心的好戲。

（按：《非常安全》在網上付費串流平台Criterion頻道及Sundance Now均可看到。）

文//家明

編輯//蔡曉彤

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