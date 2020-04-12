論語‧電影：關於跑步電影，我說的其實是……

現在市民最關心的，不是恆指期指，反而是每日430的「竹君」安好匯報，起碼比起四點鐘許sir謝sir的「驚方訊息」，來得堅貼地。每日確診指數，第二波反彈後回落，平均線的走向，才是大市指標。

WFH最大的副作用，便是工作的模式，暴露於家人面前，作為漂流教師，關在門內的授課聲，自然逃不過家人的法耳。內人調侃本座為什麼好像不用備課似的，吹吹水，又一課，我當時沒有明說，這一課，準備了一生的時間，下星期的，再多七天，受眾者，明就明，一招半式，管用的，可受終身，聽不入耳的，再多的準備，也是徒然。

Stay-at-home變成關鍵詞，也是幫醫護的一個大忙，小石頭復活假不用Zoom或Google Classroom，玩耍也不可能全天候的玩創個心，也要有一些時刻，動手做做手工藝創作。整天困在家，冇病都屈到病，也要出外做些身體舒展。限聚令下，封場封館，能做的只餘下free solo的選項，游泳、單車、跑步的三鐵項目中，當然以後者的入門門檻最低，只消輕裝便服，一雙跑鞋（每天跑要兩對替換），雖然跑鞋有里數，厚底的每對約800至1000公里，只要不買一剔牌神鞋（最新最高端的型號，還需要全馬的入手條件，男的是 Sub3至250，女的要340至330，在香港也沒有多少人有資格買），走落街便可以跑，也是最便宜便利的運動，只要注意，飛奔疾走時，有需要抄路，以避開迎面的人群，以保持兩米的社交距離。

網絡流傳新冠病毒的快速測試辦法，半小時知結果，方法是走落街跑30分鐘，有汗的沒有肺炎，「冇汗」的當然是有「肺炎」囉！說笑罷了，跑兩轉，肺有毛病，呼吸困難，身體第一時間會跟你溝通。

運動場好不容易重開又封場，跑手們能夠練習衝圈也不是必然的，要在城中找沒車、沒人的路段練習節奏跑、間歇跑、重複跑，殊非易事，有的多是新拓展的區域，缺點是容易因工程的進程而改道，有天到舊機場跑道、郵輪碼頭做節奏跑，前一天還是好端端的，到了才發現又改道，不能跟原計劃做，要臨時改為輕鬆跑，不禁為之氣結。

電影院也關了，應該是戰後從沒有過的狀况，困在家裏，與現實生活連結，也正好回顧一下關於跑步的電影。

《烈火戰車》

跑步的類型電影，主要分兩類：一類是描述運動員，如《烈火戰車》（Chariots Of Fire）；一類則是主角有跑步背景，但主要的戲軌跟跑步沒有太大關聯，如《阿甘正傳》。描述運動員的，也分傳記（如《戰》片）的和虛構的，如《天牢勇士》（The Jericho Mile）。

記憶中最早期的跑步電影，要回歸到香江一代奇女子狄娜主持的電視節目《蒙太奇》，當年介紹一部南非電影《奪標》（My Way AKA The Winners，當然不是The Wynners）1972年出品，1975年在香港公映，當時年紀小，沒看過，不過印象深刻的，倒是當年娜姐介紹電影時，選播ending的一段戲，因為主題曲採用了原曲由法國作曲家Jacques Revaux 1967年創作的流行曲Comme d'habitude，Paul Anka重新填上英語歌詞，由瘦皮猴Frank Sinatra 1969年發行單曲時唱紅，膾炙人口，其後無數歌手翻唱過，包括貓王和Sex Pistols。And now, the end is near，是不少長跑者接近終點時的心聲。奇怪是，這部電影，多年來，好像沒有出過VHS、VCD、LD、DVD、Blu-ray似的，沒有辦法找到任何相關的視訊來研讀補看，不知道主角到最後，是怎樣did it my way的。

最出名的奧斯卡跑步運動電影，當數《烈火戰車》，贏了最佳電影、編劇、配樂、服裝四座小金人，當然這部電影不是講賽車，爾冬陞那部才是。

導演是英國的Hugh Hudson，現在回看，不算得是什麼大導，只是當時得令，選對了劇本，再配合適當的發揮。電影描述的是日不落帝國的最後短跑餘暉，不列顛帝國由1924年巴黎奧運以降，直至電影上映的那一天，聯合王國終究未能再在100至400米的短途賽事封王，值得一提的是，1992年巴塞隆拿奧運，黑人老將基斯提（Linford Christie），在100米擊敗了納米比亞的費特歷斯和美國的米曹，摘下金牌，破了魔咒。

《烈》片的英雄是猶太裔的英倫短跑名將 Harold Abrahams，和蘇格蘭最快飛翼Eric Liddell，電影以1978年Abrahams的葬禮開始倒敘，閃回1924年備戰奧運時，在沙灘上的跑步早課，此時Vangelis的主題曲響起，慢鏡頭從赤足跑腳開始，Tilt up到主角的半身，演員們分別出鏡入鏡，扼要介紹了五個要角出場，也構成了signature的光影結合。現在回看這一鏡頭，噢，原來攝影師鋪了好長的路軌。

跟着電影再閃回1919年Abrahams入讀劍橋大學開始，Abrahams本來跟Liddell競爭對手，有一次Abrahams在競賽敗給了Liddell，救教於阿拉伯裔的意大利人Mussabini，希望提升技術。而Liddell是一名虔誠的傳教士，拒絕於安息日作賽，而100米的預賽，卻剛好在星期日舉行，所以他不得不棄賽，而轉攻 400米。電影的戲劇衝突，便是集中在兩人簡單而純粹的信念，與社會約定俗成、繁文縟節的矛盾。

當然電影改編時，作了不少改動，Abrahams 聘用Mussabini的時間，已於劍橋畢業，當然反猶和階級的族群壓力，不可能由大學而來；而Liddell的轉項，也需要早幾個月準備，練習致勝的配速，就算委員在黑箱裏說了算：「We are The Committee！」也不可能臨場變陣而勝。電影安插了一個虛構的角色Lord Andrew Lindsay，因為在400米跨欄已拿了銀牌（事實上那年奧運，400米欄並沒有英國的運動員進入三甲），所以想讓出400米的資格給Liddell，Just To See You Run，因而變成了經典手足情的line。

其餘的，便是歷史了──Abrahams 和 Liddell 1924年分別在100米 和 400米封王，為英倫Caucasian白人短跑選手，寫下了幾乎是一世紀前的句號，也象徵日不落的殖民主義正式步入黃昏。

特別一提，電影的那場100米決賽，拍法頗見心思。十個有九個導演，鳴槍後會慢鏡拍要角們的特寫，配以一些side shot交代前後名次，可是《烈》片不同，導演選擇在終點的正前方，搭起高台，拍一個高位正面俯鏡 wideshot tilt down，以實時拍攝所有選手起步、加速、主角衝線，剎那間那10秒，然後再補回慢鏡重播，十分不落俗套的調度。

關於跑步電影，我說的其實是……

一直一橫。

文//四維出世

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao