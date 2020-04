論語‧電影：關於跑步電影，我說的其實是……

現在市民最關心的,不是恆指期指,反而是每日430的「竹君」安好匯報,起碼比起四點鐘許sir謝sir的「驚方訊息」,來得堅貼地。每日確診指數,第二波反彈後回落,平均線的走向,才是大市指標。

WFH最大的副作用,便是工作的模式,暴露於家人面前,作為漂流教師,關在門內的授課聲,自然逃不過家人的法耳。內人調侃本座為什麼好像不用備課似的,吹吹水,又一課,我當時沒有明說,這一課,準備了一生的時間,下星期的,再多七天,受眾者,明就明,一招半式,管用的,可受終身,聽不入耳的,再多的準備,也是徒然。

Stay-at-home變成關鍵詞,也是幫醫護的一個大忙,小石頭復活假不用Zoom或Google Classroom,玩耍也不可能全天候的玩創個心,也要有一些時刻,動手做做手工藝創作。整天困在家,冇病都屈到病,也要出外做些身體舒展。限聚令下,封場封館,能做的只餘下free solo的選項,游泳、單車、跑步的三鐵項目中,當然以後者的入門門檻最低,只消輕裝便服,一雙跑鞋(每天跑要兩對替換),雖然跑鞋有里數,厚底的每對約800至1000公里,只要不買一剔牌神鞋(最新最高端的型號,還需要全馬的入手條件,男的是 Sub3至250,女的要340至330,在香港也沒有多少人有資格買),走落街便可以跑,也是最便宜便利的運動,只要注意,飛奔疾走時,有需要抄路,以避開迎面的人群,以保持兩米的社交距離。

網絡流傳新冠病毒的快速測試辦法,半小時知結果,方法是走落街跑30分鐘,有汗的沒有肺炎,「冇汗」的當然是有「肺炎」囉!說笑罷了,跑兩轉,肺有毛病,呼吸困難,身體第一時間會跟你溝通。

運動場好不容易重開又封場,跑手們能夠練習衝圈也不是必然的,要在城中找沒車、沒人的路段練習節奏跑、間歇跑、重複跑,殊非易事,有的多是新拓展的區域,缺點是容易因工程的進程而改道,有天到舊機場跑道、郵輪碼頭做節奏跑,前一天還是好端端的,到了才發現又改道,不能跟原計劃做,要臨時改為輕鬆跑,不禁為之氣結。

電影院也關了,應該是戰後從沒有過的狀况,困在家裏,與現實生活連結,也正好回顧一下關於跑步的電影。

《烈火戰車》

跑步的類型電影,主要分兩類:一類是描述運動員,如《烈火戰車》(Chariots Of Fire);一類則是主角有跑步背景,但主要的戲軌跟跑步沒有太大關聯,如《阿甘正傳》。描述運動員的,也分傳記(如《戰》片)的和虛構的,如《天牢勇士》(The Jericho Mile)。

記憶中最早期的跑步電影,要回歸到香江一代奇女子狄娜主持的電視節目《蒙太奇》,當年介紹一部南非電影《奪標》(My Way AKA The Winners,當然不是The Wynners)1972年出品,1975年在香港公映,當時年紀小,沒看過,不過印象深刻的,倒是當年娜姐介紹電影時,選播ending的一段戲,因為主題曲採用了原曲由法國作曲家Jacques Revaux 1967年創作的流行曲Comme d'habitude,Paul Anka重新填上英語歌詞,由瘦皮猴Frank Sinatra 1969年發行單曲時唱紅,膾炙人口,其後無數歌手翻唱過,包括貓王和Sex Pistols。And now, the end is near,是不少長跑者接近終點時的心聲。奇怪是,這部電影,多年來,好像沒有出過VHS、VCD、LD、DVD、Blu-ray似的,沒有辦法找到任何相關的視訊來研讀補看,不知道主角到最後,是怎樣did it my way的。

最出名的奧斯卡跑步運動電影,當數《烈火戰車》,贏了最佳電影、編劇、配樂、服裝四座小金人,當然這部電影不是講賽車,爾冬陞那部才是。

導演是英國的Hugh Hudson,現在回看,不算得是什麼大導,只是當時得令,選對了劇本,再配合適當的發揮。電影描述的是日不落帝國的最後短跑餘暉,不列顛帝國由1924年巴黎奧運以降,直至電影上映的那一天,聯合王國終究未能再在100至400米的短途賽事封王,值得一提的是,1992年巴塞隆拿奧運,黑人老將基斯提(Linford Christie),在100米擊敗了納米比亞的費特歷斯和美國的米曹,摘下金牌,破了魔咒。

《烈》片的英雄是猶太裔的英倫短跑名將 Harold Abrahams,和蘇格蘭最快飛翼Eric Liddell,電影以1978年Abrahams的葬禮開始倒敘,閃回1924年備戰奧運時,在沙灘上的跑步早課,此時Vangelis的主題曲響起,慢鏡頭從赤足跑腳開始,Tilt up到主角的半身,演員們分別出鏡入鏡,扼要介紹了五個要角出場,也構成了signature的光影結合。現在回看這一鏡頭,噢,原來攝影師鋪了好長的路軌。

跟着電影再閃回1919年Abrahams入讀劍橋大學開始,Abrahams本來跟Liddell競爭對手,有一次Abrahams在競賽敗給了Liddell,救教於阿拉伯裔的意大利人Mussabini,希望提升技術。而Liddell是一名虔誠的傳教士,拒絕於安息日作賽,而100米的預賽,卻剛好在星期日舉行,所以他不得不棄賽,而轉攻 400米。電影的戲劇衝突,便是集中在兩人簡單而純粹的信念,與社會約定俗成、繁文縟節的矛盾。

當然電影改編時,作了不少改動,Abrahams 聘用Mussabini的時間,已於劍橋畢業,當然反猶和階級的族群壓力,不可能由大學而來;而Liddell的轉項,也需要早幾個月準備,練習致勝的配速,就算委員在黑箱裏說了算:「We are The Committee!」也不可能臨場變陣而勝。電影安插了一個虛構的角色Lord Andrew Lindsay,因為在400米跨欄已拿了銀牌(事實上那年奧運,400米欄並沒有英國的運動員進入三甲),所以想讓出400米的資格給Liddell,Just To See You Run,因而變成了經典手足情的line。

其餘的,便是歷史了──Abrahams 和 Liddell 1924年分別在100米 和 400米封王,為英倫Caucasian白人短跑選手,寫下了幾乎是一世紀前的句號,也象徵日不落的殖民主義正式步入黃昏。

特別一提,電影的那場100米決賽,拍法頗見心思。十個有九個導演,鳴槍後會慢鏡拍要角們的特寫,配以一些side shot交代前後名次,可是《烈》片不同,導演選擇在終點的正前方,搭起高台,拍一個高位正面俯鏡 wideshot tilt down,以實時拍攝所有選手起步、加速、主角衝線,剎那間那10秒,然後再補回慢鏡重播,十分不落俗套的調度。

關於跑步電影,我說的其實是……

一直一橫。

文//四維出世

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao