movie chic movie style：Edward Hopper的孤獨療癒術

早陣子，為了減低病毒傳播風險，戲院商想盡法，戲院先是安排隔行而坐，後來又發覺隔行未必最好，旁邊有人，距離太近，也許太親密，於是，改成隔位而坐，坐兩個人，左右隔兩個位。兩種情况我都坐過，當然喜歡隔座多過隔行。心理習慣抗拒陌生的親密，保持適當距離才是完美。

每當帶位員在放映中途在通道出現，就多少會令人分神。分了神，留意對方舉動，雖然無聊，卻不由自主。戲院帶位員出現的時間短暫，少有逗留，但在大劇院工作的帶位員就不同，節目開始後，仍會留守劇院內。

看話劇少有聚精會神，反而多數看到分神。有一次，在壽臣劇院看演出，過程沉悶，轉而窺看靜坐一旁那位年輕秀麗的帶位員，想她必是兼職工讀生，在劇院靜守沉默，以待流年，卻在不知不覺間成了戲外另一道風景。Edward Hopper早就知道，一個人在劇院看電影、看話劇，心神蕩漾，暗黑游望，潛意識會尋找銀幕以外的焦點。他的New York Movie（1939）就給人一個窺視的對象，一個穿著曼妙制服的帶位員，靠在典雅大劇院牆上，在三顆昏黄燈泡下，單手輕托腮邊，沉入思緒之海。聽說托腮這個姿態是每個女子的必修課，而畫中女子露出的黑色十字扣帶高跟鞋，更令窺視者想像女子背後的故事。

德國藝術家Gustav Deutsch執導的《十三個雪莉》（2013），把Edward Hopper從大蕭條時期開始陸續完成的十三幅畫作，以電腦特技配合劇場空間，搬演成一幕又一幕由真實演員演繹的混合媒體演出。戲中全無對白，演員之間只以身體和眼神交流接觸，整個敘事由旁白新聞報道、歌曲和女主角獨白完成。

其中就替New York Movie畫作賦予場景故事。女主角本來是演員，因經濟大蕭條，演出不再，轉行在劇院兼職帶位，一齣荷李活愛情悲劇正在上映，她靠在牆邊跟着演員說對白，但口不對心，認為感人情節太虛假，她口中說更享受演繹帶位員這角色。

帶位員其實是個孤獨旁觀者，身在劇院又不是觀眾，想投入又覺濫情，想抽身又身不由己，於是索性跟戲中人物唱反調，自以為能比劇院銀幕女主角更瀟灑撇脫，事實卻是她根本活在跟情人一起的無愛紀，無有愛，無有不愛。

Gustav Deutsch讓女主角演出女演員「雪莉」角色，再模仿銀幕上的女主角，搬演着、苦思着自己的人生劇場，以後設方式閱讀Edward Hopper，從昔日畫作思索今日現實。想起來，Edward Hopper都是以畫作描繪大都會生活的疏離，繼而憧憬移居郊外、身處海外帶來的解脫。

在喧鬧的孤獨之中

Edward Hopper的New York Movie，與法國畫家馬奈（Manet）的A Bar at the Folies-Bergère（1882）所呈現的處境非常接近，馬奈繪畫了女侍應身在酒吧的抽離狀態，兩幅畫，兩個畫中人，都陷入喧鬧的孤獨之中。明明眼前耳畔人聲沸騰，卻又像身在異域，客觀地存在，主觀地不存在。這就是現代性帶來的異化悲劇。

這亦解釋了為什麼Edward Hopper的畫，總是一個人，在特定封閉場景，孤伶伶地存在。Hotel Room（1931）是另一例子，女子帶着行李，入住酒店房間，晚上寬衣沐浴後，獨坐在客房牀上，手執單張閱讀。背景窗簾半開，情調慘綠愁黄，雖然褻衣是桃紅，但仍無法逃離憂鬱的漩渦。Gustav Deutsch在《十三個雪莉》的同一場景中，賦予另一種想像，描寫紐約女子來到巴黎，以法文讀出手中巴黎劇院節目場刊內容，刻劃旅人的藝文生活。

年輕時，儲到一點錢，就到紐約、倫敦大城市遊歷，跑到百老匯或外百老匯，及西區朝聖歌劇，昔日歌劇票價高昂，但無礙心情，入場為了苦等《歌聲魅影》水銀燈影掉下的驚悚時刻、為了傾聽《西貢小姐》直升機螺旋槳聲從劇院上方掠過的時代悲劇之聲。散場之後，把場刊或購買的特刊帶回酒店，就像畫作Hotel Room的旅人，坐在牀上閱讀重溫。

《十三個雪莉》把Hotel Room場景設在巴黎，巴黎沒有浪漫，只有像法國詩人波特萊爾筆下的《巴黎的憂鬱》。波特萊爾晚年帶病，半身不遂兼而失去語言能力，散文《巴黎的憂鬱》如同一首沒有節奏音符的音樂，記錄浮世巴黎的都城繁景，是一本寫給現代都市人的寂寞說明書。

寂寞如魅影，一直縈繞Edward Hopper畫作，橫跨三十年。《十三個雪莉》把從1930至1960年代的故事，鑲嵌在美國歷史之中，外有經濟大蕭條令文藝女子失業，內有美國共產黨進行反美活動，女演員雪莉演出伊力卡山導演的劇作The Skin of Our Teeth（1942），虛構成另一幅畫作Hotel Lobby（1943）充滿政治意味的畫外音故事。

不安的現况 不確定的未來

畫作Morning Sun（1952）描繪女子屈膝坐在牀前看窗，接受晨光洗禮，是Edward Hopper最重要的作品之一，甚至可以拿來總結他的畫作主題：不安的現况，不確定的未來，寂寞難耐，永遠在疏離異化中輪迴。窺看畫中女子望窗，看見的是自己。自我隔離不全因是世紀疫情而作出的自我保護，更像是因着荒謬世情而作出的孤獨自省。自省的孤獨，勝過一切激勵。電影及後交代畫作A Woman in the Sun（1961）的故事，早上醒來，走下牀，開窗簾，讓陽光照灑房間，一絲不掛，接受微風，抽一口煙，回到自己的身體，就如同是一場憂鬱的療癒了。

我不太介意導演Gustav Deutsch沒有問過Edward Hopper，就把他潔淨純粹的畫作，在《十三個雪莉》中扣上沉重的政治符號，我反而慶幸《十三個雪莉》讓畫中人以另一種後設形式活起來，擺脫了畫中女子本來是Edward Hopper妻子的影子，我不想窺視別人的妻子，我寧願透過畫作，以另一個陌生女子身分為假想對象，跟自己孤獨對話，跳入自己的意識流漩渦，就像Edward Hopper本來也是透過畫作來深挖內在情感一樣。這才是看Edward Hopper畫作帶來的療癒術。

文//皮亞

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao