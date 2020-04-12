童軍跳彈牀：香港是間大明將

「土地，此話何解？另外呢，天上方一日，地上已千年。眾仙家都係用返人間時間去講呢個故事啦，唔係讀者會好亂。」

「回玉帝，自陛下派遣歌神下凡，今七十年矣。歌神於人間一九七八年唱出《賣身契》，道盡香港人辛酸：

『香港地為生計 乜嘢都受人限制 睇報紙多多制度條例

加差餉電費水費 啲乜愈來愈貴 恩愛夫妻都頂心頂肺

喂！咪太過閉翳 瞓醫院更貴 養班馬騮仔 有苦暗啞底

仲要交足書簿費 一張張賣身契 枕住咁累你一世（做到甩肺）

唉！總之一句柯彌吉帝咯前世 』

此後，人口繼續膨脹，雖然出生率下降，但仍有好多外來人口，香港依然吸引。」

「唔……朕同眾仙家做咁多嘢都係徒然……」

「啟稟玉帝，我月老都已經做到盡，將唔夾嘅人牽起紅線，希望佢哋成家立室都唔會有後。例如有一家人，男嘅唔鍾意啪啪啪，女嘅就日日夜夜都想啪啪啪，結果都一巢生兩兒……」

「月老，你都幾萬歲人，好心你天庭之上，唔好下下講啪啪啪……」

「玉帝誤會啦，啪啪啪指拍手。講番呢家人，該名姓林嘅凡間男子嘅對啪啪啪完全無興趣——上次澳門回歸晚會，大家對《歌唱祖國》一曲拍掌時，佢都無動於中；反之女嘅林門鄭氏，一聽到《歌唱祖國》立即啪啪啪。到今次瘟疫，佢又同一眾官員啪啪啪支持醫護。可見二人不論意識形態，性格都唔同，一樣有子嗣。不過呢個林門鄭氏，同佢班官，絕對有能力大量減低香港人口。」

「月老，鄭氏同佢班子，實屬邪魔妖道。眾仙家實在不能與之為伍。」

「啟稟玉帝，再係咁落去，香港繼續都係投胎熱點。而我哋再係咁落去，恐怕都係藥石亂投。於是我灶君同眾仙家，進行咗一個為期接近三十年嘅人類學學術研究。」

「快講快講。」

「研究分成兩個部分。首先，香港係一個美食天堂：我哋成班天兵天將，開咗一間明將壽司。九十年代，由於當時壽司未算好普及，所以生意唔錯。不過，明將講到尾都只不過係一間好普通嘅壽司店。十年過去，我哋決定開始實驗第二部分。」

「實驗第二部分，就係要明將淪落為天下間最難食嘅壽司店。結果好驚人：我哋發現，香港人對明將壽司熱情有增無減。深水埗分店長期出現人龍；明將壽司長期成為網上話題。我哋愈變本加厲，由手工薄切三文魚，到生化紅豆壽司，再到啫喱壽司，生意就愈好——香港人都苦着口面，排着隊，逐件吞下。三十年過去，實驗完成。所以我哋摺埋明將，返回天庭。最後眾仙家得出幾個結論。」

「第一，香港人喜歡排隊受苦，愈苦愈多人，愈多人就愈多艱苦故事。故事廣為流傳，眾人津津樂道，然後只會吸引更多人受苦，佢哋可謂對受苦樂此不疲。所以有梁振英壽司，佢哋食；有林鄭壽司，唯有食。第二，喺香港要引人注目，必定要將事物推至極限。例如極好食；極難食；極高生活指數；極少生活。事物不到極點，佢哋根本唔會理會。所以2019年佢哋永遠記得，但1995？1986？佢哋唔會理。所以，派邪魔妖道治港，佢哋唔怕；派瘟疫，佢哋識得自保。香港，就係一間大明將，愈難食，就愈多人注意，愈多食客。」

「啟稟玉帝，我閻王決定收回鄭氏及其麾下數萬妖魔，香港不再明將，希望有一片新景象，望玉帝批准！」

（本欄內容純屬虛構）

文、圖//林兆榮

編輯//陳志暘

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