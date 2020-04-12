Chungkin Express：流動民主的想像與實踐

雖然港人為了爭取民主搞得頭破血流，付出沉重代價，但我們心知，即使是西方國家，當下的代議政制依然問題多多。只不過，相對於體制以此作為極權護航的藉口，找尋更佳的民主實踐方式才是正確態度。

我曾經寫過〈投票，最不民主〉，提到昔日學生組織相信真理愈辯愈明，很堅持辯論得出共識而抗拒投票表決，畢竟缺少充分討論的投票，往往只是為節省時間讓少數服從多數的妥協，輕則眾人一起作出草率決定，重則淪為多數人的暴政。另一個投票「不民主」的原因在於，一旦選出民意代表，選民往往自覺功德圓滿，留給代議士操心，個人不再參與。說到這裏，定有人問，難道要回到古希臘的直接民主，事事讓所有人參與討論與投票麼。

介乎直接民主與代議政制的流動民主，正是要回應以上弊病。相對代議政制，流動民主從幾方面賦予人民更深入的參與：一、可委託一個或以上代表，也可分不同程度；二、可於不同時間，就不同議題，委託不同的代表；三、可選擇自行就議案直接投票。

對代議政制期盼了幾十年的我們，腦袋一時間恐怕轉不過來，難以想像具體操作，我姑且嘗試以虛構故事說明。試想像在理想國，相對於一人一票，每位選民獲分配100點「話語權」。理想國居民Alice認可Bob的政見、能力與誠信，於是把100點話語權全數委託給Bob。豈料，理想國政府提出出賣人民的議案，Bob竟然投下贊成票。不幸中之大幸是，Alice不用等待四年後以選票懲罰Bob，而是馬上把話語權轉走，這次分散信任，分別給Carol與Dave委託60點和40點話語權。出賣人民的Bob，由於大量話語權被轉走，即時失去議員資格。

過了一陣子，理想國表決教育改革議案，Alice認為教師出身的Carol比律師Dave對此更有心得，遂把Dave的40點話語權都委託給Carol，對議案投出最有力一票。又過了一陣子，理想國討論反資訊科技滲透議案屬Alice的專業範疇，於是Alice收回100點話語權自用，直接對議案作出表決。話語權點數像水一般的流動性，讓理想國人靈活地在不同時間、就不同議題，委託不同代表議決或自行表決；至於議員，則需時時刻刻聆聽人民訴求，確保自己持續反映委託者的權益。

聽上去很美好，具體實踐卻充滿未知之數。要如何讓人民理解，以什麼方法簡單而高效分配話語權點數，如何避免短視的民粹式決策，統統是挑戰。這正好是區塊鏈以至其他科技登場的時候。

著名的 Minecraft，遊戲類型稱為「沙盒」，讓玩家像神玩泥沙一般建構心目中的世界。金融市場也有所謂沙盒的措施，提供模擬環境測試未經證實的金融產品，避免影響到現實世界。而我「過度翻譯」為「區塊鏈共和國」的Decentralized Autonomous Organization，以代碼治理，存活於區塊鏈的共同體，則正好充當民主實驗的沙盒。

我跟唐鳳討教憲法設計的讚賞公民共和國正是這樣的一個實踐。跟上述理想國略為不同，共和國裏的話語權跟日常交易用的通證（「貨幣」）二合為一，可透過日常發表創作，贏取讚賞公民和其他讀者按讚以獲得。讚賞幣除了用作交易，更大的意義，在於體現了個人在國度中的話語權。另一個跟理想國的落差，是公民還不能直接投票，而必須委託出去授權代議，對共和國的各項議案投票。議案涉及的範圍可包括如何定義、判別和懲處虛假信息（「假新聞」）、內容農場、經濟方面如通脹率的調控，以至憲法修訂等等。上期之所以稱立國時的憲法版本為「憲法MVP（最小方案）」，是因為憲法很多元素還沒涵蓋，但確立了核心的流動民主機制，讓持份者能透過一個又一個的議案，逐步完善整套憲法。

由於區塊鏈的沙盒特性，也由於內容天生的數位特質，再加上使用受眾相對熟悉科技產品和工具，給人第一印象是黑鏡式的流動民主管治，實際上公民已經天天放在口袋，時時握在手中。透過一個包裝成社交網絡的流動應用程式Liker Land，來自香港、台灣等地的9,000多人，已把總體76%的話語權委託予立場新聞、Matters News、文化及媒體教育基金、台北科技大學、台灣事實查核中心、區塊鏈專家Forbole、資安專家Enyk等代議，並已於上月通過首項議案，增加代議議席及取消入閘機制，鼓勵素人參選代議。

雖然本地民主程度大幅落後先進國家，這場於港台首發的流動民主實驗卻走最前沿，屬世界首例，目標既在區塊鏈上真正落實，目標也為人類民主實踐輸出寶貴經驗和參考數據。兄弟爬山，在手足抗爭的同時，一場史無前例的民主實驗，正悄悄在信息空間發酵。

文//高重建

編輯//鄭志輝

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