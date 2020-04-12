七情上面：析夢入門 夢裏不知身是客

也許你會說，我瞓覺嗰陣，真係冇夢發。其實大家晚晚都會做夢，只是習慣遺忘。這半年，開始記下有趣的夢境，早上醒來，若還有印像，就再想一遍，模糊的夢，往往可記錄下來。清醒時的理性規條，阻礙我們認識潛在的自己。入睡之後，理性批判、道德價值，各種武裝放下來，情緒不受約制，釋放奇幻異色。「自我」是意識與潛意識的總和。夢境無論怎樣千奇百怪、如何邏輯顛倒，也是從「我」而生。以下兩個例子，讓我解釋夢境如何邀請我們開展一個自我探索的旅程。

容格大半生都在分析自己及別人的夢。他提醒我們不必急於尋找「夢的真相」。夢不是謎，沒有神秘密碼。比較穩健的方法，是留意夢的情境，與生活的情境之間，有沒有什麼關連？夢境對清醒的我，有何補償作用？夢/醒是否正/反的自身與陰影？

容格以一個有趣的夢說明。一個年輕人對容格說：「我夢見父親駕駛新車，左搖右擺，他醜態畢露，我卻興奮莫名。父親駛出駛入，卻駛入窮巷，最後把新車撞毀。我怒言相向，責罵父親太不檢點。他傻笑走出爛車，原來已經酩酊大醉。」（註1）

不解的是，現實中，父親是個傑出的成功人士，處事謹慎得體，絕不會酒後駕駛。對父親的品格，兒子是由衷欣賞的。容格說，解釋之一，父仁子孝其實只是角式扮演的假象，對兒子而言，父子關係包含自卑與忌恨。解釋之二，父親的典範只是外衣，兒子其實覺得父親外強中乾，才會在夢中醜化。

夢中醜化父親是要構建自覺

容格不鼓勵上述揭秘式解夢，他說，We had better, for once, drop the question of why he had this dream, and ask onselves instead: what for?兒子在夢中投射出一個「論盡」父親，不是因為父子關係差，而是父子關係太好，There is too much 'father' on every side。夢中，父親強勢降為弱勢，潛意識正在進行如此這般的「工作」，目的是讓兒子重獲空間，可以重返自覺的焦點。當然這種分析，要由兒子本人確認：在他清醒的生活中，慢慢走出父親好榜樣的投影，把個人的理想發展出來。容格稱此為「夢/醒的健康融合」。之所以說健康，因為no violence be done to the values of the conscious personality，既沒有破壞兒子對父親的尊重，亦不會令兒子覺得「抹黑」父親而不安，反而啟動一個成長與突破的旅程。

第二個例子是我月前做的夢。我在中文大學開了一科《香港文化》，教了二十多年，可以說是我教授的課之中，最重要的科目之一。每周上三節課，每節四十五分鐘。夢裏，退休前的最後一個學期，我取巧地把三節縮至一節，前後兩節，交由助教代勞。4:30上堂，我一邊歎咖啡，一邊望表，已是4:45，忘記上課，就算飛車回校，可能只剩下十幾分鐘上課時間。我並不焦急，乾脆通知學生，今午取消，下星期補課。那一晚，我一連發了三次相同的夢。第二個夢是一星期後，我在畫水彩畫，又忘記了上課。講堂裏，幾十個學生不耐煩的在等。第三個夢，上課第三周，我還是忘記了……

解夢非解籤 而是接通夢與醒

夢裏的自己，既熟識又陌生。分析自己的夢，不是解籤解謎，而是接通意識與潛意識的屏障。你可以用不同的方法和工具，去建立夢與醒之間的橋樑。其中一個簡單的方法，是為夢境想出Title, Theme, Affect, Question。（註2 ）Title：這個夢，用什麼題目概括？我為上述的夢起了個題：「縮骨老師」。Theme：這個夢有何主題？故事的主線是什麼？「連續三星期忘記上課。」Affect：夢裏最重要的情緒是什麼？在做夢的過程有沒有什麼變化？「覺得自己大頭蝦，發展到第三周，對自己不負責任的離譜程度，感到有點意外，但奇怪的是，竟沒有自責與愧疚。」Question：不必追問夢境細節，而是想一想，夢境對我問了一些什麼問題？它希望我意識到一些什麼？「我覺得，三個連環的夢，在追問我是一個怎樣的老師？」

1995年，我初到中大當助理教授。第一年已被學生會選為最佳講師。教書十年後，拿了個社會科學院的模範教學獎。多年來，學生給我的course evaluation都是高分甚至接近滿分的。在同事、學生眼中，我是一個好好老師，「好」包括講書動聽、關心學生。對此嘉許，我十分受落，二十多年來深信不疑。

夢境提醒現實的自我認同

夢的神奇之處，是脫離了道德認可的框框。我們可以看看dream ego在做什麼、想什麼、感受到什麼？這個dream ego與waking ego有什麼分別？夢中的生活態度，是否在現實中體現？我是否願意讓dream ego修正補充我的waking ego？

Dreams are a call to consciousness—to awareness and action。醒過來，反覆感受，重構這個奇怪的夢，正面挑戰了一個我堅信多年的自我形象：猛然明白，我其實是一個不太喜歡負責任的老師，多年來不怎麼備課，主要靠急才以及生活上的觀察，常有神來之筆，但授課冇頭冇尾，自戀於收放自如的「表演」，問心嗰句，不太關心學生，批改論文亦不用心。這些記憶，以前躲在最佳老師的光環下，刻意淡化，甚至遺忘，但因為這個夢，突然以as a matter of fact的姿態，連番出現，一次比一次響亮。這個夢中的我，提醒清高的我，自我認同遠比想像更複雜。

我已退休，放下教鞭，沒有自責，今天對自己是寬容的。我講書不錯，學生亦有所得。我對研究熱情，能感染學生。但完全談不上是一個關心學生的好老師。坦然欣賞自己的好處，接納自己的弱點，不自視過高，也不自貶自責。這個夢令我更成熟、更認識自己，提醒今天的我，在陪伴情緒出問題的朋友時，目標不是展示輔導技巧，而是用心聆聽，分擔別人的困難。人的內心，有如一個表面光滑的洋葱，內裏還有一層一層尚待認知的領域，邀請我們領悟、成全。

或可把夢中之我活現生活中

近讀宋詞，李煜的一首《浪淘沙》，若借用容格的析夢法，可作一番有趣的解讀。李煜為南唐末代君主，亡國後被北宋俘虜，流放在野，醉心詩詞。他死前不久寫下這一首：「簾外雨潺潺，春意闌珊。羅衾不耐五更寒。夢裏不知身是客，一晌貪歡。獨自莫憑欄，無限江山，別時容易見時難。流水落花春去也，天上人間。」

夢裏不知身是客，一晌貪歡。暫時忘記了身分，而能盡情玩樂。後人形容李煜「性驕侈，好聲色，又喜浮圖，為高談，不恤政事。」沉醉詩詞歌舞，是他的本性。但流放在外，鬱悶愁苦，只能在夢中醉酒當歌，醒來卻面對失落的江山，流水落花，一去不返。

如果李煜把夢境帶到容格面前，也許以下的dream work會改變他的命運。夢中的他是個「貪歡詞聖」；現實的他卻是個「亡國之君」。但夢與醒的我，都是「自我」不可或缺的部分。容格說assimilation is never a question of "this or that", but of "this and that"。就算現實裏，李煜寄人籬下「身是客」，也可盡情遊刃詩詞，「詞聖」與「後主」同為「自我」，並存共生。作者借夢中之樂，襯托夢醒的滄桑，重點是際遇難堪、江山不保。但，可否稍為放鬆「醒意識」對自我的壟斷，讓夢中的我，反客為主，不羈詞人，同時在生活中呈現？

有說李煜掉進亡國哀思，寫下了「故國不堪回首月明中」等句，宋太宗忍無可忍，怒賜牽機毒殺之。當年若李煜放開懷抱，不困死在客旅之身，也許，夢中之我活現，逍遙在野，另創新詞。但人生之弔詭，也在於他的懷國愁古，成全了一首首傳世的斷腸作品。一個人的性格，左右命運的進展。誰是真身？誰是客旅？蘊含生命中參不透的奧秘。

註1 Carl Jung (1933) Modern Man in Search of a Soul, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

註2 Louis Savary et al (1984) Dreams and Spiritual Growth, Pauli’s Press

文//馬傑偉

編輯//劉家睿

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