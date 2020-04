七情上面：析夢入門 夢裏不知身是客

也許你會說,我瞓覺嗰陣,真係冇夢發。其實大家晚晚都會做夢,只是習慣遺忘。這半年,開始記下有趣的夢境,早上醒來,若還有印像,就再想一遍,模糊的夢,往往可記錄下來。清醒時的理性規條,阻礙我們認識潛在的自己。入睡之後,理性批判、道德價值,各種武裝放下來,情緒不受約制,釋放奇幻異色。「自我」是意識與潛意識的總和。夢境無論怎樣千奇百怪、如何邏輯顛倒,也是從「我」而生。以下兩個例子,讓我解釋夢境如何邀請我們開展一個自我探索的旅程。

容格大半生都在分析自己及別人的夢。他提醒我們不必急於尋找「夢的真相」。夢不是謎,沒有神秘密碼。比較穩健的方法,是留意夢的情境,與生活的情境之間,有沒有什麼關連?夢境對清醒的我,有何補償作用?夢/醒是否正/反的自身與陰影?

容格以一個有趣的夢說明。一個年輕人對容格說:「我夢見父親駕駛新車,左搖右擺,他醜態畢露,我卻興奮莫名。父親駛出駛入,卻駛入窮巷,最後把新車撞毀。我怒言相向,責罵父親太不檢點。他傻笑走出爛車,原來已經酩酊大醉。」(註1)

不解的是,現實中,父親是個傑出的成功人士,處事謹慎得體,絕不會酒後駕駛。對父親的品格,兒子是由衷欣賞的。容格說,解釋之一,父仁子孝其實只是角式扮演的假象,對兒子而言,父子關係包含自卑與忌恨。解釋之二,父親的典範只是外衣,兒子其實覺得父親外強中乾,才會在夢中醜化。

夢中醜化父親是要構建自覺

容格不鼓勵上述揭秘式解夢,他說,We had better, for once, drop the question of why he had this dream, and ask onselves instead: what for?兒子在夢中投射出一個「論盡」父親,不是因為父子關係差,而是父子關係太好,There is too much 'father' on every side。夢中,父親強勢降為弱勢,潛意識正在進行如此這般的「工作」,目的是讓兒子重獲空間,可以重返自覺的焦點。當然這種分析,要由兒子本人確認:在他清醒的生活中,慢慢走出父親好榜樣的投影,把個人的理想發展出來。容格稱此為「夢/醒的健康融合」。之所以說健康,因為no violence be done to the values of the conscious personality,既沒有破壞兒子對父親的尊重,亦不會令兒子覺得「抹黑」父親而不安,反而啟動一個成長與突破的旅程。

第二個例子是我月前做的夢。我在中文大學開了一科《香港文化》,教了二十多年,可以說是我教授的課之中,最重要的科目之一。每周上三節課,每節四十五分鐘。夢裏,退休前的最後一個學期,我取巧地把三節縮至一節,前後兩節,交由助教代勞。4:30上堂,我一邊歎咖啡,一邊望表,已是4:45,忘記上課,就算飛車回校,可能只剩下十幾分鐘上課時間。我並不焦急,乾脆通知學生,今午取消,下星期補課。那一晚,我一連發了三次相同的夢。第二個夢是一星期後,我在畫水彩畫,又忘記了上課。講堂裏,幾十個學生不耐煩的在等。第三個夢,上課第三周,我還是忘記了……

解夢非解籤 而是接通夢與醒

夢裏的自己,既熟識又陌生。分析自己的夢,不是解籤解謎,而是接通意識與潛意識的屏障。你可以用不同的方法和工具,去建立夢與醒之間的橋樑。其中一個簡單的方法,是為夢境想出Title, Theme, Affect, Question。(註2 )Title:這個夢,用什麼題目概括?我為上述的夢起了個題:「縮骨老師」。Theme:這個夢有何主題?故事的主線是什麼?「連續三星期忘記上課。」Affect:夢裏最重要的情緒是什麼?在做夢的過程有沒有什麼變化?「覺得自己大頭蝦,發展到第三周,對自己不負責任的離譜程度,感到有點意外,但奇怪的是,竟沒有自責與愧疚。」Question:不必追問夢境細節,而是想一想,夢境對我問了一些什麼問題?它希望我意識到一些什麼?「我覺得,三個連環的夢,在追問我是一個怎樣的老師?」

1995年,我初到中大當助理教授。第一年已被學生會選為最佳講師。教書十年後,拿了個社會科學院的模範教學獎。多年來,學生給我的course evaluation都是高分甚至接近滿分的。在同事、學生眼中,我是一個好好老師,「好」包括講書動聽、關心學生。對此嘉許,我十分受落,二十多年來深信不疑。

夢境提醒現實的自我認同

夢的神奇之處,是脫離了道德認可的框框。我們可以看看dream ego在做什麼、想什麼、感受到什麼?這個dream ego與waking ego有什麼分別?夢中的生活態度,是否在現實中體現?我是否願意讓dream ego修正補充我的waking ego?

Dreams are a call to consciousness—to awareness and action。醒過來,反覆感受,重構這個奇怪的夢,正面挑戰了一個我堅信多年的自我形象:猛然明白,我其實是一個不太喜歡負責任的老師,多年來不怎麼備課,主要靠急才以及生活上的觀察,常有神來之筆,但授課冇頭冇尾,自戀於收放自如的「表演」,問心嗰句,不太關心學生,批改論文亦不用心。這些記憶,以前躲在最佳老師的光環下,刻意淡化,甚至遺忘,但因為這個夢,突然以as a matter of fact的姿態,連番出現,一次比一次響亮。這個夢中的我,提醒清高的我,自我認同遠比想像更複雜。

我已退休,放下教鞭,沒有自責,今天對自己是寬容的。我講書不錯,學生亦有所得。我對研究熱情,能感染學生。但完全談不上是一個關心學生的好老師。坦然欣賞自己的好處,接納自己的弱點,不自視過高,也不自貶自責。這個夢令我更成熟、更認識自己,提醒今天的我,在陪伴情緒出問題的朋友時,目標不是展示輔導技巧,而是用心聆聽,分擔別人的困難。人的內心,有如一個表面光滑的洋葱,內裏還有一層一層尚待認知的領域,邀請我們領悟、成全。

或可把夢中之我活現生活中

近讀宋詞,李煜的一首《浪淘沙》,若借用容格的析夢法,可作一番有趣的解讀。李煜為南唐末代君主,亡國後被北宋俘虜,流放在野,醉心詩詞。他死前不久寫下這一首:「簾外雨潺潺,春意闌珊。羅衾不耐五更寒。夢裏不知身是客,一晌貪歡。獨自莫憑欄,無限江山,別時容易見時難。流水落花春去也,天上人間。」

夢裏不知身是客,一晌貪歡。暫時忘記了身分,而能盡情玩樂。後人形容李煜「性驕侈,好聲色,又喜浮圖,為高談,不恤政事。」沉醉詩詞歌舞,是他的本性。但流放在外,鬱悶愁苦,只能在夢中醉酒當歌,醒來卻面對失落的江山,流水落花,一去不返。

如果李煜把夢境帶到容格面前,也許以下的dream work會改變他的命運。夢中的他是個「貪歡詞聖」;現實的他卻是個「亡國之君」。但夢與醒的我,都是「自我」不可或缺的部分。容格說assimilation is never a question of "this or that", but of "this and that"。就算現實裏,李煜寄人籬下「身是客」,也可盡情遊刃詩詞,「詞聖」與「後主」同為「自我」,並存共生。作者借夢中之樂,襯托夢醒的滄桑,重點是際遇難堪、江山不保。但,可否稍為放鬆「醒意識」對自我的壟斷,讓夢中的我,反客為主,不羈詞人,同時在生活中呈現?

有說李煜掉進亡國哀思,寫下了「故國不堪回首月明中」等句,宋太宗忍無可忍,怒賜牽機毒殺之。當年若李煜放開懷抱,不困死在客旅之身,也許,夢中之我活現,逍遙在野,另創新詞。但人生之弔詭,也在於他的懷國愁古,成全了一首首傳世的斷腸作品。一個人的性格,左右命運的進展。誰是真身?誰是客旅?蘊含生命中參不透的奧秘。

文//馬傑偉

編輯//劉家睿

