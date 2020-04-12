留守好讀：聽聽風的話

前幾天一篇報道有關哪些國家尚未傳出疫情——最後的淨土——就深深吸引着我的眼球。

在這地球村下，現在我們大部分人的生活都因為這疫情而受到影響。

於是，我心裏很好奇，究竟現在哪些地方仍是一片淨土。

除了亞洲小部分國家以外，現在仍未被「污染」的還有部分位於非洲及中美洲的國家，以及大洋洲的部分島國。

乍看之下，我心裏不禁算問，為什麼這些我們身處的先進國家反而這樣不堪一擊？

先進國家反而不堪一擊

我眼前的這本《生命的尋路人》或者能夠提供一些線索去解答這問題。不難發現，這次最受疫情嚴重影響的，全都是我們心目中最先進、民主的西方國家。一直以來，我們都會為擁有先進的科技和制度引以為傲，心裏就認定自己在各方面也優勝於其他民族/原住民。漸漸，我們把所有時間與心思都放在科技與機器上。我們不再留意自己的身心，不再與身邊的人說話，不再觀察身邊的事物，不再感受大自然的變化。效率與產量成了「優質」的唯一指標，然而「優質」生活的背後，卻是耗盡了珍貴的資源，不少稀有的物種也因此而犧牲。「我們」逐漸變成多數，「他們」（少數族裔）慢慢成為少數。

一個惡性循環就這樣無聲無息地形成。

本來，原住民能夠理解大自然，明白風的話語，知道海的脾氣。他們謙卑地活着，從一開始就明白，人根本不可能一定勝天。一直以來，他們都盡最大的努力去跟大自然融和在一起。幾千年以來，這樣的模式一直運作得很好。

「優質」生活背後 被忘記的大自然

愈來愈多頑強病菌的出現，是否意味着有些什麼出了亂子，以至這生態圈不再平衡，繼而令本來的物種（或是一些比較脆弱的人類）消失？

如書中所言，「人類這個物種在過去五萬年的生存經驗可以濃縮成兩個詞：如何與為何」。現代化與科技解釋了人類「如何」活得更好，只是在「優質」生活背後，我不禁自問「為何」而活。從原住民的眼中，那是因為我們沒有了自己的信仰。雖然每個原住民的信仰也不盡相同，但他們深信自己跟那片土地結下不解之緣，更甚的是，他們把自己與土地視之為一體。他們不會以為自己的價值比土地崇高，反之，他們是以一種對等的形式來維持着與土地之間的關係。

若我們跟原住民一樣，不挑戰大自然的定律，且一直恪守着這樣的平衡狀態，我相信病菌根本不會出現。在現今西方社會裏，因為各種管理/制度的原因，不論是文化或民族的「多樣性」並不容易被接受。不難想像，物種的「單一性」反而更是便利管控。因着這種征服的心態，世界或會出現史無前例的崩塌。消失，就等於失去。一想到這兒，我就感到異常心痛。這種失去不但是物質的銷毁，更是珍貴文化的滅絕，那將是永久性、且是無法彌補的。

一場疫症，令我們本來相對平穩安靜的生活起了翻天覆地的變化。除了手足無措，我反而覺得它是一個警號，提醒我們現代化的生活究竟有什麼不妥，審視我們與大自然及其他民族的關係。人與人、人與物之間的關係應該是對等的，沒有優劣之分；而一直存在的主次，那只是西方現代社會一廂情願的看法。在這個同為一體的文化村，我們每人的行為皆會深深影響着彼此，遠之所及，那是我們的後代。如書中所說，「人類的責任並不是改善大自然，而是讓世界永續生存」。但願經歷過這次疫情，我們每一個人也能夠找到生命的出口。

文//JOEY

編輯//陳志暘

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