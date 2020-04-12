周日話題：煞停三跑才有公義復蘇

上月底超過300家國際公民團體發表公開信（包括350香港、國際樂施會、綠色和平等），提出了「公義復蘇」的概念，列出五項原則，包括﹕

一、把人民健康置於首位，不能有例外；

二、提供經濟援助時應直接惠及市民；

三、支援勞工和社區，而非企業高層；

四、為應對未來的危機創造堅韌力；

五、超越邊界推動團結和社區精神，不能讓獨裁者攫取更大權力。

在大疫當前，當權者正在推動一套貌似合理卻極為荒謬的概念，就是「盡快復原、回復正常」。這不單是因為「正常」社會是瘟疫的源頭，更因為「正常」社會正在孕育更大的危機。這場大疫的唯一正面價值，就是讓人類社會學懂教訓，若果我們對此視而不見，豈非一切犧牲都是徒然？

戒食野味、尊重野生動物固然是早應汲取的教訓，但更深刻的教訓遠不止此。

「賺到盡」與人類生存願望相違

年逾90的美國左翼哲學大師Noam Chomsky就以美國呼吸機短缺為例，本來美國衛生部早於六年前已經大量訂購一款新型平價呼吸機，但因為企業認為無利可圖而取消訂單，Chomsky對疫情的總結簡潔有力：「資本主義的利潤最大化邏輯與人類生存的願望並非時刻保持一致」。

就香港以言，足以突出當權者荒謬的標誌性項目，莫過於赤鱲角機場第三條跑道工程。民間社會和專業團體對三跑項目多年來提出無數有科學實證研究的反對理據，但政府一意孤行，在2016年8月1日舉行了一場拒絕傳媒出席的啟動儀式，並且繞過立法會批准機管局動用1415億元興建三跑，包括開徵機場建設費，由香港人全數埋單。

一場大役令本已荒謬的三跑項目顯得更加荒誕。

疫情令全球航空業癱瘓，國際空運業協會估計航空業全年損失1130億美元，但關鍵不在於即時損失，而是航空業有沒有復原的可能和回復「正常」的必要。

武漢肺炎令大家突然驚覺，我們是否早已陷入過度旅遊和過度飛行的陷阱？英國一項研究顯示，最富有的一成人佔用了六成的飛行航程，大部分這些出行是為了消遣而非工作。過去幾個月大家留家工作和家居隔離的經驗，令很多人明白到坐飛機出行並非必要，即使疫情過後也可以大幅減少。

反過來說，為什麼航空業非要按照過往預測大幅增長不可？這對誰有好處？

雖然今天航空業所佔的碳排放量為全球總量的2.5%，但若果按照原來的發展模式，到了2050年，排放量會增加二至三倍，足以耗用為限制升溫不高於攝氏1.5度目標的全球碳預算的四分之一。

換句話說，航空業因為市場需求的改變和應對氣候變化的需要，勢必會大大收縮規模。如此一來，三跑工程還有必要繼續嗎？

可是消息傳來，機管局動用20億元向航空公司購買50萬張未來機票，但同時向銀行貸款200億元為三跑提供資金繼續興建。機管局的借貸得到特區政府擔保，實際上就是香港人擔保，出錢撐起航空公司，出錢填海趕盡中華白海豚，出錢搜購海砂令內地和東南亞沿海生態盡毁。到頭來即使三跑建成，恐怕會落得一如高鐵的命運，因為使用量不足而苟延殘喘，需要香港人年復一年貼錢供養。凡是使用過機場二號客運大樓的旅客（因使用量不足和設計不當現正進行拆卸），對此情此景絕不陌生。

英國上訴庭今年2月底頒下命令，宣布倫敦希斯路機場三跑工程不合法，原因就是英國政府的決定未有充分考慮到巴黎氣候協定中限制碳排放的要求。英國政府隨後宣布不會對法庭判決再上訴，所以倫敦三跑工程正式「壽終正寢」。

在本地制度下，香港人的悲哀是無法用法律手段煞停三跑，還要任由機管局攤大手板搶錢，要幾多有幾多。

試想一下，林鄭班子本周宣布動用1375億元推行新一輪抗疫紓緩措施，說什麼史無前例還及不上一條三跑所動用的資金。這豈非活生生說明了700萬人的生計，抵不上少數既得利益的魔咒？

沒有人應低估今次危機，人類社會需要面對過去百年來最嚴重的衰退，幾乎已成定局。國際貨幣基金會估計今年170個國家會陷入經濟負增長，聯合國估計全球正在捱餓的人口將會在未來幾個月從8億人上升一倍。

大贏家是大企業

正因如此，政府的介入十分必要，但介入不當而令權貴階層奪取更多資源和更大權力，只會令下一次危機更快來臨。

例如機管局動用20億元無條件支援航空公司，沒有要求不裁員不減薪，亦沒有要求航空公司未來採用低碳發展策略，正中了「把好錢投入壞錢」的陷阱（throwing good money after bad），大贏家是大企業大股東。

又例如政府動用800億元「保就業」，不知多少億元是流入生意不受疫情影響甚至變得更好的大企業，留下空子讓企業裁員減薪也照樣獲得補貼，究竟是因為林鄭班子特別蠢過人還是背後有政治計算，為了保住建制議員議席來鞏固自身權力？

人類社會有能力轉型成為零碳經濟，香港有能力轉型減少依賴航空業旅遊業，關鍵就在於我們如何運用手上的資源為未來鋪路。

可以預見，全球瘟疫帶來的災難對今天人口而言是暫時的，因為幾年後會逐步消退，但氣候危機一旦成真，帶來的災難卻是永久的，因為對不知多少代人來說，都是一生一世受苦受難。當全個地球能夠供養的人口大幅收縮，難道你真相信很多人能往外太空移民嗎？

經濟復蘇卻一切「正常」，將會是下一場噩夢的開始。

文//黎廣德

編輯//陳志暘

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