「什麼人訪問什麼人：喧鬧中百川匯流—專訪《城市論壇》蘇敬恆」

同事、朋友暱稱他「蘇b」，看過幾個訪問，都形容他是大男孩、笑容好陽光，口罩果然都收不住他的笑聲，「我第一個反應是對他說，我哋冇仇呀，嘿嘿嘿嘿嘿，邊有仇啫。」

蘇b要變蘇伯了，時時覺得自己長氣，問他怎樣看被罵不公道，「我都知好悶，總是講這些，懶深奧咁。」然後數三個論壇上他會留意的地方，「一是邏輯謬誤，即是落雨地濕，地濕不一定因為落雨；二是今日的我打倒昨日的我，一年前講A，現在說A不行，我就會問為何你之前要A？三是雙重標準，同一件事A可以做B卻不可以做。」

有人說，港台存亡作為言論自由的指標，如果港台記者訪問世衛事件令廣播處長梁家榮今次「被兜」（下台），咁香港就真係molamola。對「港台失守→香港言論自由失守」的擔心，其實不新鮮。「曾經都有人說城市論壇是言論自由的堡壘，我會說是每一個來發言的人，才在守護我們的言論自由，不關我的事，這是每人每日在生活中實踐對自由、民主的追求，不會因為有城市論壇，就有言論自由。」蘇敬恆如是說。

這就是邏輯謬誤吧？「對呀，嘿嘿嘿嘿嘿。」

今天是城市論壇的「開壇日」，也慶祝節目啟播40年，蘇敬恆從2015年9月接棒至今，記起前輩謝志峰退休時在《明報》撰文說論壇是反映社會意見，「好多時大家覺得城市論壇吵吵鬧鬧，其實是倒過來，社會多吵鬧，論壇就多吵鬧，港台也多吵鬧。社會很和諧的話，城市論壇冇人睇。」

提問會激嬲人？不擔心

上星期日他找來立法會議員李慧琼、朱凱廸、區議員冼豪輝及前區議員甘文鋒，談選舉安排、長者應否先投票，「我都問現場的人一個問題，是否有人有優先投票權？如果有人可以先投，代表我們的社會價值是有人可以優先投票，這是討論價值觀的問題。」怕不怕被人覺得你站在某一個立場發問？「問題是open-ended，永恆都可以辯論，今日定了選舉安排，十年廿年後可以改，大家的想法可能會變，永遠可以有你自己的看法。」

這次訪問主題當然是城市論壇40周年，但話題很快岔開。我接着問，The Pulse提出的問題，以你做記者的經驗覺得怎樣？他沉思，再沉思，又沉思……我在想要不要補充一句填填空氣中的靜默，醒起The Pulse記者的淡定，便繼續安靜地等，至少面前的人不可能cut我線。

他開口：「我常常覺得思想是很無形無相的一件事，所以我不覺得可以用什麼方法規限人的思想」，「就算做論壇，你問我會否怕提問會激嬲人，我不會特別擔心這件事，例如我不會驚你問我這些問題㗎嘛。」機敏的他一早料到，跟同事說「她終於問最核心的問題」，知道我不會單純問他的主持心得。

「做記者不會故意要用問題激嬲人。」不過有時客觀效果就是問出口之後，受訪者卻嬲了。「那就視乎每人不同了，你永遠不知道的，不問就永遠不知答案是什麼。沒辦法預計他會如何答你的，有時去個PC（Press conference，記者會），也許覺得佢都係咁答㗎啦，但都要問了才知道他是否真的這樣答」，「而我覺得做記者或傳媒，我們做的不是為激嬲或令任何人尷尬，但亦不為討好任何人。如果總在想，問一個問題或這樣寫，有誰會不高興，那就咩都唔使問。因為你問乜寫乜都可能令人不高興。」

我翻出他的其中一項「成名作」。2012年他在北京舉行兩會期間，捉住何柱國問《東周刊》報道劉夢熊參加小桃園江湖飯局，是不是與劉支持CY背景有關，被何反問，「識唔識做新聞」。蘇敬恆又即時想起：「咦，佢今日有新聞喎﹗（何柱國旗下兩份報章《星島日報》及《頭條日報》頭版廣告向特首林鄭發公開信）」他續說，兩會人大政協上百人，人來人往，「見到邊個就問邊個」。與做主持被罵一樣，他沒有對因提問被批評很上心，「回頭看是微不足道」，「可能好簡單的問題，會有意想不到的答案。我咁問佢咁答，每人都可以有不同解讀，最好是這樣了，新聞把事情鋪陳出來，現在還有很多直播出街，大家看過就做個判斷。」

原定上月舉行，破天荒因疫情延期的兩會，本是中國組記者的試驗場。入場、散會大堆人，即使事前背好樣子名字，「不會認得，全部個樣一模一樣，他們會掛名牌，但王強都有廿個。」2014年3月馬航MH370突然失蹤，正值兩會，他思索會場外能捉什麼人來問，「想想政協有什麼人，通常沒地方官，但有軍佬，於是一見著軍裝就問，是否恐怖襲擊？都扑（扑咪）到個軍佬肯講，說與恐襲無關。這樣一句就夠，也就是說可能解放軍覺得無關。」

現在他仍常常想念跑新聞的日子。他的辦公室與報館一樣，都掛着電視播放各台新聞直播，我想起同事總會情不自禁與電視「對罵」、「傾偈」，問你該不會就是哪類人吧？「對，我會與電視對話，有時看記者會，會想像由我來問會怎樣。我已變成蘇伯了﹗」

功課做足 試過準備50頁A4紙

城市論壇2月起從維園搬到港台電視大廈一廠，室內舉行，沒有現場觀眾，靠視像電話讓大眾參與。蘇敬恆如常每次準備一疊資料，預想嘉賓或市民可能提及什麼，作補充或提問，「功課還是要自己做，以前是10多頁A4紙，放好一系列的要點、報紙、圖、資料，最近都覺得要種樹，最高峰達50多頁。討論食肆要關門，哪些地方有禁？哪些地方是宵禁？關商場？疫情最勁？」統統要準備，伊朗疫情都不放過，「我覺得沒有什麼機會講到，但都會有資料在手。」

「做時事，當然希望預計一下事情發展，但好多時我們是跟時勢走。」去年6月社會運動爆發，朋友問他星期日傾什麼，「我就問，我仲有其他可以傾咩？整個社會焦點都在這件事上，不可以不理，但事情變化得太快。」而且遊行等活動都在周六、周日發生，他周六多數在公司留到半夜。看看他的辦公桌，這情景很易想像，除了枱頭一本基本法由黃色封面放到泛白，腳邊還有兩大袋零食。囤得糧，就是有在辦公室與新聞議題作戰到天荒地老的準備。

言論自由靠自己行使

「我也想遲些有機會疫情完了，可以出返戶外」，「曾經打來的朋友都可去現場看看。論壇就好似日常生活，疫情之下我們發現一些好日常的東西都不是保證會有」，「前處長張敏儀說過，城市論壇起源都有參考英國海德公園Speakers' Corner，希望在公開環境，人人有興趣就來聽，有道理又聽多陣，是讓大家完全自由表達自己的空間。」

見識不到他的招牌笑臉，戴起口罩的「蘇伯」只見眼神，多點認真。團隊堅持觀眾打來要見樣，以視像加入討論，「想保留論壇的表達方式，這是我幻想好好的社會應該有的，不會擔心被人知這是我講的，不需憂慮被認到、事後被抽秤什麼。」

「言論自由是我們天生就有的，這個權利要自己行使，不是靠一個節目、一個機構幫你去維繫，是靠自己每一日實踐。要有這樣的信念，不是看城市論壇，平時卻不夠膽講。要夠膽講才會有城市論壇，你唔夠膽講，我開10個城市論壇畀你都冇用。」

他也會羨慕昔日論壇的墟冚情景，今日聽電台甚至看電視的人都少了，「我明白不會日日看，但每日有好多節目，可以轉過去31台看看，唔啱唔緊要，明日再看看，或者星期日中午看看又得，總會有個節目能帶給你一些共鳴或新想法。」

「讓所有人都可以講」

蘇敬恆說港台是政府部門，為公眾提供服務，他的服務就是「讓所有人都可以講，不論什麼政治立場我都服務你，不會因為你鬧完我，就不提供這個服務」。「論壇第一個主持吳明林說過，城市論壇就是那種平時不太會看，大家知道有這個節目，不會每個禮拜都看，但如果說下星期沒有了，就會覺得好可惜。」港台亦是如此。商經局長邱騰華開聲批評港台節目沒有守約章、一個中國原則，「我都想局長有機會的話，我不介意一齊坐低傾。如果局長來城市論壇我更歡迎，我們常找官員，他們都不來，希望決策局找官員來講解政策，多些來。」

■答：蘇敬恆，《城市論壇》主持人，逢周日中午12時至下午1時開壇，今日都有，可打90324566加入討論，他說因時間、技術所限，選不中請見諒，期待維園相聚有時，facebook：fb.com/RTHKcityforum/

■問：《星期日生活》記者曾曉玲，作為同行，對「蘇b」聞名已久，以為從男神稱號而來，原來小學已有，他說男神只是個傳說，「每次論壇開始我都講一句，我們不要物化人，說人是狗是曱甴，也不要神化人，沒有人是神，要接受群眾監督。」

文//曾曉玲

編輯//王俊杰

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