安徒行傳：世紀警示：政治問題的種族化

習近平時代的中共要爭奪制定世界秩序的「話語權」,當然首先要全面掌握這套穿透西方內部和國際政治的套路,才可以讓他不再被動地、防守性地為自己的「民族主義」辯解。中共要反客為主,向全世界高歌「中國模式」的「制度優越」,就要預言歐美霸權已經面臨衰落的命運。於是,拉攏亞非兄弟,佈陣孤立歐美,方是「一帶一路」戰略的要義。箇中關鍵的一步就是適時調動有色人種反白人種族主義的情緒,喚醒「第三世界」沉睡了的反帝反殖意識,這樣,中共方能自居「窮兄弟」們的大阿哥。

窮兄弟不止為錢依靠中共

香港有不少人以為,這些有色人種的窮兄弟之所以依靠中共,純粹是金錢收買的結果,這無疑有部分是事實,但是如果忽略了當下歐美社會存在種族主義問題的現實,不理會全球各地之間存在的不平等,或許我們正在重複上世紀一段我們缺乏認知的歷史。以史為鑑,筆者今期想向讀者介紹一本書,名為《種族戰爭!白人至上主義與日本對大英帝國的挑戰》(Race War! White Supremacy and the Japanese Attack on the British Empire)。

本書的作者吉拉德.霍恩(Gerald Horne)是非裔美國人研究的知名學者。他這本書的亮點是:除了羅列和分析英美社會在二戰之前的種族主義狀况,更記述了日本人當時如何對此加以利用,作為日本帝國的宣傳材料。這些宣傳既針對英美社會的非白種人,也針對日本國內人民,宣稱日本是包括亞洲、非洲和拉丁美洲在內所有有色人種的勝利戰士。通過「種族戰爭」的宣傳,日本統治階級成功把日本人自身的反白人種族主義情緒,轉化為一種強悍的民族主義,並且成為世界和亞洲反白人霸權的象徵。而這套意識形態在戰爭期間亦付諸實踐,通過對戰時日本人囚禁戰俘方式的研究,顯示日本人當時如何刻意打擊與羞辱白人,以打破白人優越的迷思,體現其翻轉原先種族秩序的意志。

二戰日本反白人 啟蒙有色人種

這本書的另一亮點是,作者是以香港作為重點的研究對象,羅列英國人過去的優越心態,粗暴的歧視、辱罵和剝削那些並非純歐血統者。他的論點是,英國人在香港的白人至上主義,使得不少華人和非純種白人都懷恨在心,他們甚至在日軍入侵之後對英國人敗走感到鼓舞,有人甚至選擇「投敵」到日本人的一方,使得香港被稱為「通敵者的樂園」。雖然他的取材受到本地歷史學者的爭議,例如來自香港歐亞混血社群的Brian Edgar,就仔細地與作者商榷他對歐亞混血社群被歧視實况的描述,但作者對殖民時期香港種族歧視的描述,仍然值得正視。

不過,這本書對華人讀者最大的刺激是,他爬梳了大量證據,說明英日之間的角力,如何在大英帝國的不同殖民地,以至美國國內的有色人種中間產生迴響。作者指出,在緬甸、印度、西非、馬來亞等地,日本的反帝、反白人種族主義旗幟其實獲得不少人支持,更催生了一些親日團體,這些團體在日本人和英國人之間,選擇了日本作為團結的對象,希望日本的軍事介入,有助他們終結大英帝國的殖民主義。作者又證明,日本人當年敢於向英帝國「亮劍」,也讓美國的黑人產生巨大的親日情緒。

美國黑人當年的親日意識,反映他們如何把自身反抗歧視的欲望,投射到日本身上。這種崇日心態,其實可以追溯至更早之前的日俄戰爭(1904-1905)。日俄戰爭當年震驚世界,被不少殖民歷史學者認為是上世紀世界整個「反殖」浪潮的發端,正因為那場戰爭是首次由有色人種打敗白人,白人戰無不勝的形象開始破碎。一些崇日的黑人領袖,更對日後日本「解放」滿洲,感到鼓舞和興奮。當中的活躍分子,更加東奔西跑,希望建立跨洋跨地的「亞非連結」(這部分在作者的另一本著作Facing the Rising Sun有更詳盡的研究)。

種族主義論述二戰 顛覆英美史觀

作者以種族主義的角度來論述第二次世界大戰,顛覆了英美主流的歷史觀點,那種觀點將二戰總體地描述為民主陣營對抗法西斯主義。可是,作者要說的是,在亞洲戰場上,戰爭具有強烈的反帝國主義和反種族主義成分。如果在歐洲戰場上,英美蘇聯手對抗的德國納粹政權是代表一種反猶太人的種族主義,在亞洲戰場上,德國的盟友日本,卻是以反白種人至上主義,解放亞洲,以「建設亞洲人的亞洲」為口號,佔據了與英美開戰時的道德高地。

不過,作者並非因此而歌頌日本帝國主義,因為歸根究柢,作者站在黑人共產主義者立場看,日本的「泛亞洲主義」所反對的只是白人的種族主義,但日本人自詡是有色人種的解放者,其實也是建基於以為自己才是真正優秀種族的信念。雖然日本的圖謀失敗,不過作者仍然肯定,日本當年對白人秩序的挑戰,對當時陷身種族壓迫的美國黑人和其他殖民地人民,的而且確產生了「啟蒙」作用。而英美帝國為了在殖民地招募兵員,以及動員國內那些有牴觸情緒的有色人種參戰,白人不得不向黑人讓步,改善他們所享的權益。

作者認為,殘酷的日英對戰和日美對戰,也讓英美白人痛苦地認識到,白人至上主義的日子已經不可再。只有在這個起點之上,黑人民權運動在戰後方有較大的進展。

然而消滅種族主義,又談何容易?霍恩2001年在香港大學蒐集研究資料的時候,就寫過一篇相當感性的文章,題為〈黑色太平洋的復仇?〉文章把他的歷史鈎沉工作,對照當下白人種族主義並未消失,不時更囂張跋扈如昔的現實。作者長嘆:未來再發生種族戰爭的陰魂可能仍然未散。

這本厚達600頁的書,資料非常充實,但非常好讀。不過筆者每次翻閱,都覺得毛骨悚然。反思起來,原因有二:其一是書裏面所提的世界各地有色人種、美國黑人等對日帝的崇拜,實在遠離當代華人的自我理解。(例如,試問有多少「中國人」可以接受在中國「東三省」「境內」發生的日俄戰爭,竟是世界反殖運動啟蒙的起點?)既是因為當代中國人的「反日」民族中心史觀,無論左右,都刻意把具有世界意義的種族議題遮蔽,也是由於港式自由主義對非漢種族(由南亞裔到維吾爾)處境的長期冷漠,使不少人都失去了對種族問題的敏感度。

中共爭奪話語權 正走日本舊路?

其二是當年日本以挑戰白人優越的霸權地位,企圖充當亞洲的「另類強權」,又以贏取「種族戰爭」勝利的方式,吸引大量有色人種的支持者。今日中共推出「一帶一路」,「南南合作」,以為「創造人類命運共同體」背書、以「中國模式」改造西方主導的世界秩序云云,在多大程度上,是隨日本過去的軌迹,走同一的路?

《種族戰爭》一書當然沒有直接給予我們答案,然而至少可以讓人明白,為什麼種族主義爭論會在這世局大變的關口上事無大小均會紛至沓來。「政治問題的種族化」不是一種無關痛癢的辯論技巧,而是話語霸權爭奪的關鍵戰略——譚德塞先生這次,只是放了其中一炮。

文//安徒

編輯//馮少榮

