開門讀書：舊地的美好

我研究台灣政治，專門談台灣的政黨政治，忽然間也覺得自己身陷水深火熱，免於恐懼的自由真的離我們愈來愈遠了。

那就暫且不談台灣政治，談台灣旅行又可以嗎，邱局長（還是你想我叫你邱特首）？

我說喜歡去台北旅遊多過去台山旅遊的話，你不會覺得我違反一個中國原則吧？

去台北，常常都去東區忠孝敦化的一帶，橫街窄巷上的都是小店，轉角還有不花巧的黃巾珍珠奶茶、流動小販三姨婆（還是四姨婆？）滷味，這些都是每次去台北行禮如儀要去的地方之一二。有些旅行是為了迷路的探險和驚喜，有些旅行是為了不斷的舊地重遊，確認自己心裏面還有一些地方沒有改變。

誠品敦南店．印章．舊貌

近年東區的經濟轉差，不少店都關門了，最近V在網上看到敦化的照片，幾間她喜歡去的時裝店都結業，或許在下次再去台北的時候，忠孝敦化都變得不一樣，雖然可惜，不過只要仍然可以一起在小巷穿梭就很好了。比起時裝店，沒辦法趕在誠品敦南店熄燈前再去一次好好道別，更是遺憾。24小時營業的敦南店，有哪個來台北旅行的香港人沒有半夜特地去逛書店？我常常說，每逢午夜之後，敦南店就改由香港人「睇場」，因為那時候在書店聽到廣東話的機率比國語還要高。不知道是否到了晚上，放鬆了精神，買書也買得特別兇狠。敦南店5月底關燈，看來也只可隔空告別。

說起誠品書店，不知你們有沒有留意書店收銀處附近，總會放一枚印章給遊客蓋印留念。這蓋印章的玩意，其實源於日本，在台灣日治時期傳入，這殖民痕迹一直流傳到今天。最近翻了前年出版的《一個木匠和他的台灣博覽會》（麥田出版），大概也是某個半夜在敦南店買下的書。這本書設計得很特別（就連想在封面找出書名也不容易，書腰大大隻字寫着「祝台博」，我一直都誤以為是書名），其實就是一本蓋印集。

1935年，台北舉行台灣博覽會，官方和民間商店都造了印章，讓人收集。這本書的印章，由當時一位木匠楊雲源走遍不同角落收集。楊當時30多歲，拿着一本集印簿周圍蓋印，一共蓋了300幾個，真是狂熱。當時候，無論是藥房抑或餐廳，文具店或酒店，各自都設計印章，而這書的作者陳柔縉就將不同印章的商店作背景介紹，重構1930年代的台北街貌。

這時候我立即想起了經營「港式優雅」網上專頁的馮景行兄，幾次聽他談舊時香港的故事。他找出很多皇后大道中的老照片，一家一家的店，像影樓、像桌球室、像鐘表店，照片珍貴，但他所說的故事更令人回味，將那時候的香港圖文並茂重構出來，你會慨嘆香港曾經原來如此美好。據說馮兄年底會舉行展覽，也有出版計劃，為他高興之餘，我希望他可以加快腳步，讓我們快點看到、讀到這些香港故事。

文//亞然

編輯//劉子斌

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