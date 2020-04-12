【明報專訊】病毒當道，這陣子每天瞬間看地球，一個個無情地幾何級跳升的數字彷彿在鬥快鬥多的否定死亡的重量，幸好能漸見曙光，陸續聽見說有從峰頂回落，直替各國尤其需面對制度崩潰的醫護鬆一口氣。早前英國由王室到民間發起拍手向醫護致敬行動，香港也有人跟着響應，到上周二政府藉「世界衛生日」的時機，由林鄭引領各高官更拍了一條楝篤企拍手片上網，不過由於感覺僵硬滑稽，觸碰了不少人的笑點。致敬當然沒什麼不對，正如今期受訪的陸志聰醫生說，做得好就應該讚，不過，只願致敬還是不夠。
一直在dirty team緊守崗位至近日才終於有一天假期的雷頌恩醫生，講述了香港經歷第二波疫情尖峰裏的迭宕與感思，我把上月以來的確診數字圖表交給插畫師吳浚匡琢磨，他交回了一張為醫護打傘的圖畫，呼籲合作與保護。有關疫情底下的守望相助，袁國勇醫生特別點名讚德國的公民質素高，籲中國人仿效，年前轉至德國工作的陳電鋸今期撰文，說其實德國早前也有不理勸喻的「冠狀派對」和搶購的「倉鼠購物」，然後他由默克爾的「訓話」說到德國最難得其實是正常的官民關係，和全球領袖已然失落的道德力量。
世衛總幹事譚德塞突然發飈指控台灣對他種族歧視，也是今周關注疫情的一個莫名其妙的拐彎，對此安徒介紹大家讀知名學者Gerald Horne撰寫的《種族戰爭！白人至上主義與日本對大英帝國的挑戰》，由二戰講起，以史為鑑。
今日復活節，一場世紀防疫馬拉松不無驚險的跑到這裏，讓我們一起感恩，再振作。