1. 跟大明星、小說家學習

導師陣容強大的Master Class提供7個範疇的課程：Business Politics & Society、Music & Entertainment、Writing、Design, Photography & Fashion、Culinary Arts、Film & TV和Sports & Games。當中，世界知名演員妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、美國驚慄推理小說家James Patterson、著名人像攝影師Annie Leibovitz、前美國版Vogue主編Anna Wintour、格林美得獎音樂製作人Timbaland等人會用影片形式，講述他們從業多年的心得和經驗。以Annie Leibovitz的攝影課程為例，她會在15節課約3小時的課內分享自己的攝影哲學和經驗。網站現在更提供限時買一送一的全年通優惠，一年只需花180美元（約1395港元）就能跟大師學習他們寶貴的心得，實在划算！

網址：www.masterclass.com

費用：180美元（約1395港元）/年（限時優惠）

2. 紐時記者教寫作

CreativeLive網站每天24小時都會直播不同行業專家的教學錄影，如果你想要回看或下載課程視頻，便需要按課程、每月或一年方式付費。網站提供超過1500個課程，內容分為5大類，涵蓋攝影、藝術、手工、音樂、心理健康等主題。現在購買Creator Pass月付39 美元（約302 港元），年付則因為有優惠，只需149

美元（約1155 港元），就可盡學各種專業技能。而部分課程單買的話也有減價，例如由美國New York Times知名記者和專欄作家Joyce Maynard教授的熱門課程Writing Your Story，費用由149美元（約1155港元）減價到89美元（約600港元）。

網址：www.creativelive.com

費用：課程單買費用不一；Creator Pass 39美元/月，149美元/年（春季優惠）