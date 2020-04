足不出戶也可增值！ 上網讀哈佛耶魯課程

● 職業專修篇

MOOC(Massive Open Online Courses),即大型公共網上教學課程,不少MOOC線上學習平台如Coursera與edX等,均和著名學府如耶魯大學(Yale University)、哈佛大學(Harvard University)、史丹福大學(Stanford University)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology, MIT)開辦課程,大部分課程可免費旁聽,但要得到課程結業證書則需另外付費。

1. 涵蓋24個主題 可免費旁聽

edX有不少知名學府合作開辦課程,當中涵蓋24個主題如商務與管理(Business & Management)、教育與教師培訓(Education & Teacher Training)、數據分析及統計(Data Analysis & Statistics)等。在搜尋欄中加入「verified」作為篩選條件,就能找到逾2000個免費旁聽的課程。

以記者試讀的「Entrepreneurship 101: Who is your customer?」(MIT)為例,課程可免費修讀,付49美元(約380港元)就可得到認證證書。這個課程需時10周,課程簡介上建議每星期2至4小時學習時間,記者在4月1日開始課程,要在6月10日之前修讀完畢。學習內容有視頻和隨堂測驗,雖然課程簡介顯示英文授課,但記者發現錄影字幕有法語、簡體中文、西班牙語等語言提供。

至於其他更為專業的課程,如Master's Degrees、MicroBachelors Programs、MicroMasters Programs、XSeries或Professional Certificate,則需付費才能修讀,以IBM提供的Data Science一年學習課程為例,費用要499美元(約3869港元)。

網址:www.edx.org

費用:部分課程免費報讀;電子認證證書(可申請獎學金)、學位課程需另外收費

2. 逾4000課程 部分可計入碩士學分

Coursera提供數據科學、商務、計算機科學、個人發展、語言學習、藝術與人文等11個主題共逾4000個課程。當中的學習計劃可分為導修課程(Guided project)、大學課程(Course)、掌握專業技能的專項課程(Specialization)、職業證書(Professional certificate)、可當做部分碩士學位學分的MasterTrack證書(MasterTrack certificate),以及大學學士或碩士學位課程(Degree)。導修課程和大學課程都可以免費旁聽,但付費方可獲得電子結業證書,至於學位課程的學費則每間大學不同。

英語授課 提供中文字幕

以記者試讀的熱門商務課程「成功談判:基本策略與技巧」(Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills,University of Michigan)為例,可以選擇用79美元(約612港元)的價格購買認證證書,也可以選擇不買只上課。每個課程都有建議的截止時間,這個談判技巧的課程分為7星期,課程簡介上建議每星期用75分鐘學習。記者4月1日註冊,要在5月24日之前完成所有課程。課程內容有視頻、閱讀材料、測驗和期末考試,要通過課程,需要完成所有記分作業。雖然課程以英語授課,但是錄影的字幕有簡體中文、日語、韓語或西班牙語等選擇。而Coursera系統可能檢測到記者所在地區,網頁語言自動以中文顯示。

前文提到Coursera也會提供專業技能的專項課程,例如這個「從Excel 到 MySQL:商業分析技術」(Excel to MySQL: Analytic Techniques for Business ,Duke University)就提供7天免費試讀,之後再月付49美元(約380港元)就能繼續學習,按照課程建議,每周6小時學習,7個月就能完成課程,領取電子證書後還會在你的Linkedin職業檔案上展示。

網址:www.coursera.org

費用:部分課程免費報讀;電子認證證書(可申請獎學金)、學位課程需另外收費

3. 逾萬個付費課程 先試用後購買

提供招聘和求職業務的Linkedin,其實也有推出網上學習平台Linkedin Learning,當中有3大類別:Business、Creative、Technology,提供超過1.5萬個付費課程,用家可以根據Subjects如Business Analysis and Strategy、Cloud Computing等,Software如Excel、Lightroom等,或Learning Paths如Become an SEO Expert等來選擇課程。用家可以在免費試用1個月後選擇月付或年繳形式繼續上課。

以商務類別中排行第一的課程Excel 2016 Essential Training為例,課程單次購買需付349.99港元。課程需約9小時才能完成,由有25年經驗的Excel專家Dennis Taylor教導,15節課程(8小53分鐘)中,主要以視頻教學為主,也會有隨堂測驗。

網址:www.linkedin.com/learning

費用:月付:229.99港元/月;

年繳:1799.88港元/年,平均149.99港元/月(所有課程收費劃一,月付、年繳均有1個月免費試用)

文:李榆佳

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com