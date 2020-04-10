藝文青：《離經叛道》尋找自主之旅

Netflix首部以意第緒語（Yiddish）為主的原創劇集，創作原型來自Deborah Feldman自傳回憶錄。世界各地都有哈西迪猶太教群體聚居，他們遵守嚴厲教條，包括教育、衣著、儀式等，不同社區或有細節之異，惟男孩多數在私立學校學習《妥拉》，少數投入外界圈子工作，女子則須生兒育女。社群限制人們使用網絡及智能手機，只有部分獲得許可的能用於商業及行政等，劇中就有描述長於布魯克林的主角Esty不懂使用類似Google的搜尋器找資料。Netflix年前推出紀錄片《不當自己人》（One of Us，2017年）可先作入門。

大屠殺與生仔重任

背景文化雖然跟香港好像萬丈之遠，但《離經叛道》觸及一個女子發現自己「不一樣」，於傳統外嘗試找尋自主，讓人連結其中。飾演Esty的Shira Haas說：「我不認為此故事關於上帝存在與否，或是類似宗教的故事，而更像關於一種……為自己發聲的權利。」Esty年輕時被安排與Yanky結婚，惟女方因未能「極速」產子，終日受到壓力及閒言閒語，婚姻出現裂縫。熱愛音樂的她決定逃至柏林，無人無物無技能，幸認識到新朋友，將會如何衝擊固有認知，同時Yanky一角塑造得恰好，他其實心地善良，但根據社群及其一直以來唯一的「真實」，驅使他要把老婆捉回去，突顯無奈。

作品由德國班底主理，製作團隊做了很多功課，確保真實呈現哈西迪社群，製作特輯亦揭示團隊如何拍攝一場哈西迪婚禮。再深一層，團隊小心翼翼地提及猶太人的二戰創傷。哈西迪社群認為有責任「重建大屠殺時失去的600萬猶太人」，這解釋Esty自責之原因，一個女子的肩膀，由個人變得如此公共。故事推進至回應創傷歷史，反思「走過來」的態度及掙扎，或亦為當下世界帶來些少紓解。Esty從沙灘步向冰涼的水中，告訴我如何看見某一片海，但不沉淪在悲傷。

文：小東