那不勒斯士兵：疫病擬人化 「花名」引公眾關注

「公共衛生極權」 埋下獨裁種子

更深一層，書中分析疫病對民眾身分認同及政治的影響。西班牙不同地域向心力低，疫病出現後有大批聲音渴求一個「現代」及衛生的國家，大大刺激人民身分認同。不過書中提出人民擁護一種「公共衛生極權」，他們亦相信所謂現代的西班牙，即等同權力集中，不似當時分散。危險的是，此等概念為1920年代軍事領袖德里維拉（Primo de Rivera）獨裁政權的崛起埋下種子。