貨車改裝流動琴室保生意

脫口罩拍攝？不用吧。除了這次訪問，我平時不拍照不拍片的呢。在Ming's Piano，我負責管理公司盤數，搵生意；但流動琴室裏，我是保母，要幫導師買飯、了解他們是否需要如廁，同時繼續手頭工作，跟進業務，你看我電話不離手就知道。

疫情爆發 流失七成生意

疫情爆發後，生意只剩三成，我好驚，望住公司尚餘多少資金，深知如果再唔掂，下面班「𡃁」就會乞食。我們公司人很多，23名員工，導師全是全職，已非屋邨琴行的規模。為了公司不no pay（停薪留職）的大原則，就要構思新點子。琴行位於佐敦，有些學生不夠口罩，或不想搭車出來上課，但他們仍會打電話問彈奏方法，說明大家仍有學琴意欲。捐血和圖書館都有流動車，我們又能做什麼？

流動琴行這點子，起初大家都覺得行不通。即使找到貨車，如何安排？如何砌路線？如何分配人手？流動捐血站不需隔音，人流快，但琴室長期關起門，既要隔音，空氣亦要維持流通。為了趕起這項目，同事連續工作了一星期，找來9噸半貨車，裝好冷氣及發電機。還要將數碼琴托上車，綁緊，才不會翻倒。第一天試運，我做到晚上12時，所有事都自己做，不敢交託別人。我好驚，如果條橋「炒咗」，我不知道還可掏出什麼點子。

小朋友學生總說：「你㗎車好搞笑啊！裏面好大！」像參觀別人家裏，還會在車內跳，想感受車子受力與否。但只要有一個學生遲到，後續安排全要延遲，司機要遲收工，導師會說「我坐了很久，我要去廁所」。沒辦法，他們授課常說話，要喝好多水。幸好同事大多年輕，接受能力高，即使在車上授課肯定比琴行辛苦，但他們也笑稱像在跟車探索香港。

車子的set up、修飾、測試要花費6位數。每天運作是純賺cash flow，沒特別賺到錢，只是打個和。但做好過唔做，比4人圍着一張桌、剩下一半生意好，起碼能吸納新生。放no pay假的朋友問我最近是否很空閒，我說很忙，有得忙好過冇得忙，至少現在忙了，同事不會丟工作。