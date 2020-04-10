西九吃特色熱狗 散步吹海風

HOOMAN By The Sea是一家寵物友善餐廳，4名年輕合伙人都很愛狗，店內主打的美式熱狗都以不同狗種命名，如Poodle是肉醬配料熱狗，模仿貴婦狗毛的顏色和形態；Husky就採用黑色熱狗包，令人想起毛色灰灰的傻氣大狗。此外，店內還有fish and chips、薯脆、西班牙油條、雪糕甜品等小食；飲品方面更別具心思，如配有迷你donut的粉紅色沙冰、如海天藍色的飲品Blue Lemonade等，加上所有食物外賣的杯子、熱狗盒都是自家設計，各具特色，最適合帶到海邊打卡。

雪糕漢堡 狗狗有食神

負責人之一Jessica說，由於餐廳門外便是草地，很多客人喜歡把食物帶到外邊享受海風與陽光，最近餐廳亦特別訂製了一些木櫈和箱子，方便客人在戶外進餐。亦因為很多人會帶同狗狗前來，店內亦引入狗狗零食，款式不少，包括牛筋條、薯片、漢堡，就連狗狗專屬雪糕都有。

■ HOOMAN By The Sea

地址：西九文化區藝術公園GF07

營業時間：周一至五 上午11:00至晚上8:00，周六日及公眾假期 上午10:00至晚上8:00

查詢：6749 0777