海濱草地 鬆一鬆曬太陽 城市野餐歎超班外賣

避風塘雞翼 香口惹味

位於啟德郵輪碼頭的親子餐廳Origami Kids Cafe近日推出「野餐懶人包」，方便客人購買後拿到附近的啟德跑道公園享用。懶人包分為4款食品連2份飲品的A餐，以及6款食品連3份飲品的B餐，另亦有多款單點美食選擇。如果需要野餐籃和野餐墊，還可以加按金$200借用，輕輕鬆鬆便能感受野餐風味。

一般人對野餐食物的概念，不外乎簡單又易做的普通三文治、鹵水雞翼或魚蛋香腸，但「野餐懶人包」中的食物質素和款式均可說是升級版野餐。前菜小食雙拼有入口香甜的腰果及酸甜開胃的話梅小番茄，主菜有香口的避風塘雞翼、雞軟骨豆腐，以及分量十足的香烤牛肋骨三文治，也有小朋友最愛的香酥魚鬆紫菜卷，最後來一客水果作結，肚皮當然大滿足。

低溫煮牛肋骨 製足料三文治

Origami主廚修建林曾於米芝蓮一星酒家工作，擅長中菜的他希望客人在野餐時仍可享受各款特色美食，故無論堂食或外賣，一樣落足心機炮製。例如最受客人歡迎的香烤牛肋骨三文治，牛肋骨以真空低溫烹調，再加入甘筍、薯仔、滑蛋及番茄，餡料滿滿。此外，他亦照顧小朋友的口味，盡量選取無骨無刺的食材，即使為滿足家長口味而加入辣椒或小茴香調製的避風塘雞翼和薯條，其辣度亦算不上辛辣，小朋友應該也可接受。加上隨套餐附送小玩具，讓大家也可在這空曠地方樂上半天。

■ Origami Kids Cafe

地址：九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台Shop N305

營業時間：周一至五 下午12:15至晚上9:00；周六日及公眾假期 上午10:00至晚上9:00

查詢：6063 7470

文：顏燕雯

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com